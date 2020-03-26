Pintojen puhdistaminen ehkäisee kosketustartuntoja

Neljän värin järjestelmä

Neljän värin järjestelmä on kehitetty turvallista ja hygieenistä siivousta silmällä pitäen. Jokaiselle siivottavalle alueelle määritetään oma väri, joka on helposti erotettavissa muista väreistä. Värit ovat punainen, vihreä, sininen ja keltainen.

Punainen: WC-istuimet ja pisuaarit ja niitä ympäröivät kaakelit tai laatat.

Keltainen: pesualueet, kuten pesualtaat, kaakelit, hyllyt, kylpyhuonekalusteet, peilit, suihkukaapit ja kylpyammeet.

Sininen: huonekalut, kuten työpöydät, kaapit, tuolit, hyllyt, lämpöpatterit, ovet jne.

Vihreä: erityiset alueet, esim. puhdistettavat ja desinfioitavat tilat hoitotilassa (hoitosängyt), leikkaussalissa tai keittiössä.

Värijärjestelmän ansiosta esimerkiksi vessan pesuun käytettyä liinaa ei seuraavaksi käytetä pölyjen pyyhkimiseen työpöydältä, mikä estää pöpöjen leviämistä. Värijärjestelmään kuuluu, että ämpärit, siivousliinat ja puhdistussienet ovat saatavilla värijärjestelmän eri väreissä.