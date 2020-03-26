Pintojen puhdistaminen ehkäisee kosketustartuntoja
Pintojen puhdistamisessa ei ole kyse vain esteettisyydestä eli näkyvän lian poistamisesta vaan ennen kaikkea hygieniasta ja turvallisuudesta. Puhdistaminen estää sairauksien leviämistä. Tämä on erityisen tärkeää julkisissa tiloissa ja toimistoissa, eli paikoissa, missä ihmiset tapaavat toisiaan säännöllisesti.
Hygieeniset puhdistustavat
Pintojen säännöllinen puhdistaminen on tärkeää sekä lian poistamiseksi että kosketustartuntojen ehkäisemiseksi. Siivoojan turvallisuuden kannalta on tärkeää muistaa henkilökohtaiset suojavarusteet ja suojakäsineet.
Pintojen puhdistamisessa on tärkeää, että puhdistusliinat vaihdetaan tarpeeksi usein, toisin sanoen että niitä vaihdellaan eikä likaisia liinoja upoteta puhtaaseen veteen. Näin puhdas vesi ei likaannu. On olemassa erilaisia menetelmiä puhdistaa hygieenisesti. Siivousprosessin värikoodijärjestelmä ehkäisee tehokkaasti bakteerien leviämistä.
Siivousliinojen vaihteleminen lisää siivouksen laatua ja tehoa
Siivousliinojen vaihteleminen siivouskohteesta riippuen on olennainen tapa ehkäistä epäpuhtauksien siirtymistä siivottavalla alueella, esimerkiksi eri wc-istuimien välillä. Tämä pätee myös eri huoneiden siivoamiseen, oli kyseessä sitten toimisto- tai sairaalarakennus. Jokainen uusi tila puhdistetaan täysin puhtaalla liinalla, jotta taudinaiheuttajat eivät pääse siirtymään.
16 taitoksen menetelmä siivousliinoille
Pintojen puhdistaminen hygieenisesti onnistuu siivousliinan taittelumenetelmällä ja käyttövalmiilla puhdistusaineella. Menetelmä on alun perin lähtöisin terveydenhoitoalalta.
Ohjeet: Siivousliina taitellaan puoliksi neljä kertaa, jolloin syntyy yhteensä 16 eri pyyhintäpintaa. Näin pyyhintäpintaa voidaan vaihdella siivouskohteiden välillä kostuttamalla pyyhintäpinta puhdistusaineella. Kun siivousliinan jokainen pyyhintäpinta on käytetty, vaihda puhtaaseen liinaan.
Neljän värin järjestelmä
Neljän värin järjestelmä on kehitetty turvallista ja hygieenistä siivousta silmällä pitäen. Jokaiselle siivottavalle alueelle määritetään oma väri, joka on helposti erotettavissa muista väreistä. Värit ovat punainen, vihreä, sininen ja keltainen.
Punainen: WC-istuimet ja pisuaarit ja niitä ympäröivät kaakelit tai laatat.
Keltainen: pesualueet, kuten pesualtaat, kaakelit, hyllyt, kylpyhuonekalusteet, peilit, suihkukaapit ja kylpyammeet.
Sininen: huonekalut, kuten työpöydät, kaapit, tuolit, hyllyt, lämpöpatterit, ovet jne.
Vihreä: erityiset alueet, esim. puhdistettavat ja desinfioitavat tilat hoitotilassa (hoitosängyt), leikkaussalissa tai keittiössä.
Värijärjestelmän ansiosta esimerkiksi vessan pesuun käytettyä liinaa ei seuraavaksi käytetä pölyjen pyyhkimiseen työpöydältä, mikä estää pöpöjen leviämistä. Värijärjestelmään kuuluu, että ämpärit, siivousliinat ja puhdistussienet ovat saatavilla värijärjestelmän eri väreissä.