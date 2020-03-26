Kuumaa vettä hyödyntävä painepesuri sopii laajojen pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin

Painepesurit tarjoavat huolellisen ja korkean hygieniatason puhdistustuloksen. Niiden avulla voidaan yltää paikkoihin, joihin on manuaalisesti vaikea päästä, esimerkiksi koloihin ja halkeamiin. Ne ovat erityisen käytännöllisiä laajojen pintojen, kuten kattojen, seinien ja lattioiden, pesemisessä ja desinfioinnissa ja auttavat tehokkaasti taistelemaan taudinaiheuttajia, bakteereja ja viruksia vastaan.