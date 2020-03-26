Kuumaa vettä hyödyntävä painepesuri sopii laajojen pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin
Painepesurit tarjoavat huolellisen ja korkean hygieniatason puhdistustuloksen. Niiden avulla voidaan yltää paikkoihin, joihin on manuaalisesti vaikea päästä, esimerkiksi koloihin ja halkeamiin. Ne ovat erityisen käytännöllisiä laajojen pintojen, kuten kattojen, seinien ja lattioiden, pesemisessä ja desinfioinnissa ja auttavat tehokkaasti taistelemaan taudinaiheuttajia, bakteereja ja viruksia vastaan.
Kuumavesipesurit
Kuumaa vettä hyödyntävän painepesurin käyttäminen nopeuttaa siivoamista jopa 40 % verrattuna kylmävesipesuriin. Tämä johtuu etenkin puhdistettujen pintojen nopeammasta kuivumisesta. Paremman puhdistustuloksen sekä nopeamman siivous- ja kuivumisajan lisäksi kuumavesipesurin käyttäminen vähintään 85-asteisella vedellä vähentää epäpuhtauksia merkittävästi. Tämä ei koske ainoastaan likaa vaan myös bakteereja ja viruksia. Höyrytoiminnon avulla on mahdollista puhdistaa jopa
155 °C:n lämpötilassa.
Käyttöalueesta riippuen voi olla tarpeen valita painepesuri, jossa veden painetta ja määrää voidaan hallita kahvasta. Näin tarvittavaa painetta ja vesimäärää voidaan säädellä niin, että lika ei roisku käyttäjän päälle.
Puhdistusaineilla tartuntaketjuja vastaan
Painepesuriin voi myös yhdistää sopivia puhdistusaineita sekä vaahdottimen. Näiden avulla voidaan ehkäistä tartuntaketjuja ja poistaa likajäämiä. Puhdistusvaahdon etuna on sen vakaus, minkä ansiosta se tarttuu pintoihin, parantaa siivoustehoa ja lyhentää siivoukseen käytettävää aikaa. Puhdistuksen jälkeinen huuhtelu auttaa poistamaan lian hallitusti ja ehkäisemään pinnan saastumista uudelleen. Myös biohajoavat puhdistustuotteet voivat olla avuksi puhdistusprosessissa. Happamien ja emäksisten vaahtotuotteiden käyttäminen on tarpeen, jotta mikro-organismit varmasti tuhoutuvat.
Painepesun jälkeen
Huolellisen painepesuripuhdistuksen jälkeinen desinfiointi viimeistelee pesuprosessin. Anna vaikuttaa, puhdista, kuivata ja lopuksi desinfioi pinnat.
Painepesurin työpariksi sopii märkäkuivaimuri, joka poistaa likaveden ja ylimääräisen veden.