Höyrypuhdistimet kotikäyttöön: hygieeninen siivous ilman kemikaaleja
Höyrypuhdistimet eivät ainoastaan poista pinttynyttä likaa, vaan ne ovat myös tehokas apu taistelussa viruksia ja bakteereja vastaan. Seuraavaksi kerromme, miksi höyry on niin tehokas puhdistaja ja mitä sen käytössä kannattaa ottaa huomioon.
Hygieeninen ja syväpuhdistava höyry: tuhoaa 99,999% kuorellisista viruksista
Höyrypuhdistimet ovat syvävaikutteisia ja käytännöllisiä puhdistusvälineitä, joiden käyttö ei vaadi puhdistuskemikaaleja. Näinä hygieniatietoisuuden aikoina nämä ominaisuudet ovat entistäkin kysytympiä. Höyrypuhdistuslaitteita voidaan käyttää kotona lähes missä tahansa, ja niillä voi esimerkiksi puhdistaa hygieenisesti ovenkahvat, kalusteet ja kodin pinnat. Suositeltua käyttötapaa noudattaen laitteet poistavat kovilta pinnoilta jopa 99,999% kuorellisista viruksista*, kuten koronavirus tai influenssa, ja 99,99% tavanomaisista kotitalouden bakteereista**. Koska desinfiointiaineita varataan tällä hetkellä ensisijaisesti terveydenhuollon tarpeisiin, voivat höyrypuhdistimet tarjota merkittävän lisän puhtauden varmistamiseksi – niin kotitalouksissa kuin kaupallisessa ja teollisessa käytössä.
* Testit ovat osoittaneet, että pistepuhdistuksella ja maksimaalisella höyryntuotolla, 30 sekunnin puhdistusajalla ja suoralla kosketuksella puhdistettavaan pintaan, Kärcher höyrypuhdistin poistaa 99,999% kuorellisista viruksista, kuten korona- tai influenssavirus (poislukien Hepatiitti B), kotitalouden kovilta pinnoilta (testattu taudinaiheuttaja: muunnettu Vaccinia Ankara-virus).
** Perusteellisen puhdistuksen Kärcher höyrypuhdistimella on todettu tuhoavan 99,99% tavanomaisista kotitalouden bakteereista kovia pintamateriaaleja puhdistettaessa, puhdistusnopeden ollessa 30cm/s maksimaalisella höyryntuotolla ja suoralla kosketuksella puhdistettavaan pintaan. (Testattu taudinaiheuttaja: Enterococcus hirae). Ammattikäyttöön tarkoitettu höyrypuhdistin SG(V) tuhosi 99,999% bakteereista, ja testi suoritettiin noudattaen EN 16615:2015-06 standardia, testausalustana oli PVC-lattia ja testattuna taudinaiheuttajana oli Enterococcus hirae ATCC 10541.
Miksi höyry puhdistaa niin tehokkaasti?
Höyrypuhdistimet tarjoavat hygieenisempää ja suorituskykyisempää puhdistusta kuin tavalliset manuaaliset puhdistusmenetelmät pesuaineilla. Höyryn puhdistavan vaikutuksen salaisuus on höyrysuihkun ja lämpötilan yhdistelmä. Laite kuumentaa veden kiehuvaksi, jolloin syntyy kuumaa höyryä. Tämä höyry vapautuu laitteesta eli lattia- tai käsisuuttimesta noin 145-asteisena. Pienet höyrypartikkelit osuvat puhdistettavaan pintaan jopa 170 kilometrin tuntinopeudella. Tämän ansiosta höyry pääsee jokaiseen koloon ja huokoseen ja puhdistaa myös sieltä, minne tavallinen puhdistusliina ei yllä. Pinttynyt ja rasvainen lika irtoaa sekunneissa, minkä ansiosta puhdistettu pinta pysyy puhtaana pidempään.
Allergiasta kärsivät ja pienten lasten vanhemmat voivat huokaista helpotuksesta
Allergiasta kärsiville höyrypuhdistus on hyödyksi kahdella tapaa: toisin kuin puhdistustuotteet, höyry ei jätä pinnoille allergisoivia jäämiä. Lisäksi höyry sitoo pölyä, ja tämä vuorostaan hillitsee allergioita, sillä se parantaa sisäilman laatua ja vähentää hengitysteiden kuormitusta.
Kemiallisten puhdistustuotteiden välttäminen on erityisen suuri etu, jos perheessä on pieniä lapsia. Vauvat ryömivät lattialla ja laittavat esineitä mielellään suuhunsa; höyryn ansiosta puhdistusainejäämien aiheuttamat allergiset reaktiot ja ihottumat jäävät historiaan.
Sopii jatkuvaan käyttöön
Tuntikausien kuuraaminen kemiallisilla puhdistustuotteilla voi ärsyttää hengitysteitä. Höyrypuhdistimella ongelmaa ei ole. Höyrypuhdistin tarvitsee toimiakseen vain sähköä ja vettä, joten sitä voi käyttää lähes rajattomasti – joissakin malleissa vettä voi jopa lisätä käytön aikana.