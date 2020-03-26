Höyrypuhdistimet kotikäyttöön: hygieeninen siivous ilman kemikaaleja

Hygieeninen ja syväpuhdistava höyry: tuhoaa 99,999% kuorellisista viruksista

Höyrypuhdistimet ovat syvävaikutteisia ja käytännöllisiä puhdistusvälineitä, joiden käyttö ei vaadi puhdistuskemikaaleja. Näinä hygieniatietoisuuden aikoina nämä ominaisuudet ovat entistäkin kysytympiä. Höyrypuhdistuslaitteita voidaan käyttää kotona lähes missä tahansa, ja niillä voi esimerkiksi puhdistaa hygieenisesti ovenkahvat, kalusteet ja kodin pinnat. Suositeltua käyttötapaa noudattaen laitteet poistavat kovilta pinnoilta jopa 99,999% kuorellisista viruksista*, kuten koronavirus tai influenssa, ja 99,99% tavanomaisista kotitalouden bakteereista**. Koska desinfiointiaineita varataan tällä hetkellä ensisijaisesti terveydenhuollon tarpeisiin, voivat höyrypuhdistimet tarjota merkittävän lisän puhtauden varmistamiseksi – niin kotitalouksissa kuin kaupallisessa ja teollisessa käytössä.

* Testit ovat osoittaneet, että pistepuhdistuksella ja maksimaalisella höyryntuotolla, 30 sekunnin puhdistusajalla ja suoralla kosketuksella puhdistettavaan pintaan, Kärcher höyrypuhdistin poistaa 99,999% kuorellisista viruksista, kuten korona- tai influenssavirus (poislukien Hepatiitti B), kotitalouden kovilta pinnoilta (testattu taudinaiheuttaja: muunnettu Vaccinia Ankara-virus).