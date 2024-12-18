B 50 W -perässäkäveltävä yhdistelmäkone
Entuudestaan tuttu korkea laatu kohtaa uuden teknologian.
B 50 W on yhdistelmäkone lattioiden tehokkaaseen puhdistukseen. Se on saatavana Li-Ion-akuilla, nopeasti reagoivalla vesiannostelulla sekä laikka- tai telaharjalla. Perässäkäveltävä siivouskone aina 3 600 m² asti. Laite toimitetaan joko litiumioniakkujen tai perinteisten lyijyakkujen kanssa nopeaan ja tehokkaaseen syväpuhdistukseen tai peruspesuun. Konetta on helppo käsitellä, siinä on ergonominen muotoilu ja saatavilla laaja valikoima toimintoja ja tietoja älypuhelinsovelluksen kautta. Tukevat harjaspäät ja vetolasta painevaletusta alumiinista. Pesupää ja imusuulake kestävää, muotoon valettua alumiinia.
Uuden sukupolven laitteet lattianpesuun
Perässäkäveltävä siivouskone Kärcher B 50 W on ihanteellinen kumppani nopeaan ja tehokkaaseen lattioiden puhdistukseen. Se korvaa edeltäjänsä, B 40 W:n, ja tarjoaa huippuluokan puhdistusteknologiaa Kärcherin luotettavalla laadulla. B 50 W asettaa uudet standardit uudistetulla muotoilullaan ja uusilla tehoyksiköillä, jotka takaavat moitteettoman puhdistustuloksen jopa 3 600 neliömetrin alueella. Konetta voidaan käyttää huoltovapaalla geeli-/AGM-akulla tai litiumioniakulla. D 60 -harjaspään kasvanut työleveys eli jopa 60 senttimetriä tarkoittaa, että kone tuottaa jatkuvasti hyviä tuloksia jopa suurilla nopeuksilla.
Hiljaista siivousta: B 50 W on täydellinen työväline ammattisiivoukseen. Lattiat ovat puhtaat hetkessä. Laite on helppo käyttää. Hiljainen ja tehokas.
Kestävästä materiaalista valmistettu yhdistelmäkone tarjoaa korkean harjapaineen parhaan puhdistustuloksen saavuttamiseksi. Mukana oleva pesupää ja imusuulake on valmistettu muotoon valetusta alumiinista – valmiina ottamaan vastaan kovimmatkin haasteet. Kaareva imusuulake takaa erinomaisen kuivauskyvyn kaarteissa sekä kuvioiduilla ja korkeita saumoja sisältävillä lattiapinnoilla. Tämä vähentää kosteista lattioista johtuvaa liukastumisriskiä ja tarvetta manuaaliselle kuivaamiselle.
Lattian pesu on tehty helpoksi
Yhdistelmäkoneen käsittely on helppoa. EASY Operation -painikkeen ansiosta koneen käynnistäminen ja käyttö ei voisi olla helpompaa. Virheiden mahdollisuudet on minimoitu pitkällä aikavälillä, eikä aikaa vievää koulutusta tarvita.
Ergonominen muotoilu tekee pesukoneesta sopivan eripituisille käyttäjille – ilman monimutkaisia säätöjä. Pesuri on vaivaton ja mukava käyttää, mikä pitää väsymyksen loitolla ja vähentää käyttäjän fyysistä rasitusta.
Tässä koneen tärkeimmät hyödyt yhdellä silmäyksellä:
- Soveltuu koville ja joustaville lattiapäällysteille
- Valittavana neljä alumiinista pesupäätä: D51, D60, R55 ja O51
- Kaareva imusuulake
- Helppokäyttöinen EASY Operation -painike
- Ergonominen muotoilu
- Bluetooth-liitäntä älypuhelimen lisätoimintoihin
- Saatavana Li-Ion-akuilla (lisävarusteena pikalaturi) tai huoltovapaalla geeli-/AGM-akulla
- DOSE: pesuaineen automaattinen annostelujärjestelmä
- EcoFlow: ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu
- AutoFill: automaattinen puhtaan veden täyttö
- AutoRinse: likavesisäiliön automaattinen puhdistus
- Korkea harjapaine optimaalisen puhdistustuloksen saavuttamiseksi
- Säiliön tilavuus 50 l
Kaikin puolin puhdasta
Uudenlaista siivousta
B 50 W voi yhdistää "Kärcher Machine Connect" -älypuhelinsovellukseen Bluetoothin kautta milloin tahansa. Digitaalisten toimintojen laajempi valikoima sisältää KIK-säädöt (Kärcher Intelligent Key), puhdistusparametrien hallinnan sekä pääsyn koneen muihin tietoihin, kuten jäljellä olevaan käyttöaikaan, akun tilaan, virheilmoituksiin, hyödyllisiin videoihin ja muihin käytännön toimintoihin.
Laikka vai telaharja? Valinta on sinun
Jokaisella siivouskohteella on omat erityispiirteensä. B 50 W:n avulla olet aina hyvin varusteltu ja valmis toimintaan, oli kyseessä mikä tahansa tehtävä. Siivouskone on saatavilla erilaisilla varusteilla. Yksilöllisten tarpeiden mukaan se voidaan varustaa laikalla, telaharjalla tai kiertoradalla / orbitaalilla yhteensä neljällä eri pääversiolla: D51, D60, R55 ja O51. Sen tehokas turbiini on koteloitu ja siinä on erityisesti suunniteltu ilmavirta, joka tekee koneesta hiljaisen, joten se soveltuu myös päivällä tapahtuviin siivoustöihin.
Oikeanlainen akku - ilman kompromisseja
B 50 W:n virtalähteeksi voit valita joko huoltovapaan geeli/AGM-akun tai 80 Ah:n litiumioniakun. Kätevänä lisänä litiumioniakuille on saatavilla myös pikalataustoiminto, jolloin akku latautuu täyteen kahdessa tunnissa.
Taloudellinen annostelu kustannustehokkaaseen siivoukseen
ECO!Flow-järjestelmä annostelee pesuainetta koneen nopeuden mukaan. Tämä varmistaa, että jokaiselle neliömetrille levitetään sama määrä liuosta jakautumaan tasaisesti lattialle – parhaan mahdollisen pesutuloksen saavuttamiseksi. Se tekee myös mahdottomaksi käyttää liikaa liuosta, mikä säästää kemikaaliresursseja. Lisäksi kätevällä Machine Connect App -sovelluksella voidaan myös seurata puhtaan veden täyttötasoa reaaliajassa.
Käy kaikenlaisille pinnoille
Perässäkäveltävä yhdistelmäkone on näppärä kaikkialla, missä on puhdistettavaa lattiaa. Olipa kyseessä kova tai joustava lattia, niin ahkera B 50 W puhdistaa sen. Käytetyn pesupään tyypistä riippuen se sopii täydellisesti sekä syväpuhdistukseen että ylläpitopuhdistukseen kaikilla lattioilla, jotka tarvitsevat nopeaa ja tehokasta puhdistusta. Jopa vaikeilla lattiapinnoilla, kuten kuvioiduilla pinnoilla tai tiukoissa kaarteissa, se tarjoaa huipputehokkaan siivouksen.
Mikään ei ole mahdotonta. Kone puhdistaa kovat lattiat (esim. keraamiset, posliini, betoni) ja kivilattiat (esim. marmori, graniitti, kalkkikivi) yhtä tehokkaasti kuin kimmoisat lattiat (esim. vinyyli, PVC, linoleumi, epoksihartsi jne.).