B 50 W -perässäkäveltävä yhdistelmäkone

Uuden sukupolven laitteet lattianpesuun

Perässäkäveltävä siivouskone Kärcher B 50 W on ihanteellinen kumppani nopeaan ja tehokkaaseen lattioiden puhdistukseen. Se korvaa edeltäjänsä, B 40 W:n, ja tarjoaa huippuluokan puhdistusteknologiaa Kärcherin luotettavalla laadulla. B 50 W asettaa uudet standardit uudistetulla muotoilullaan ja uusilla tehoyksiköillä, jotka takaavat moitteettoman puhdistustuloksen jopa 3 600 neliömetrin alueella. Konetta voidaan käyttää huoltovapaalla geeli-/AGM-akulla tai litiumioniakulla. D 60 -harjaspään kasvanut työleveys eli jopa 60 senttimetriä tarkoittaa, että kone tuottaa jatkuvasti hyviä tuloksia jopa suurilla nopeuksilla.



Hiljaista siivousta: B 50 W on täydellinen työväline ammattisiivoukseen. Lattiat ovat puhtaat hetkessä. Laite on helppo käyttää. Hiljainen ja tehokas.

Kestävästä materiaalista valmistettu yhdistelmäkone tarjoaa korkean harjapaineen parhaan puhdistustuloksen saavuttamiseksi. Mukana oleva pesupää ja imusuulake on valmistettu muotoon valetusta alumiinista – valmiina ottamaan vastaan ​​kovimmatkin haasteet. Kaareva imusuulake takaa erinomaisen kuivauskyvyn kaarteissa sekä kuvioiduilla ja korkeita saumoja sisältävillä lattiapinnoilla. Tämä vähentää kosteista lattioista johtuvaa liukastumisriskiä ja tarvetta manuaaliselle kuivaamiselle.

Lattian pesu on tehty helpoksi

Yhdistelmäkoneen käsittely on helppoa. EASY Operation -painikkeen ansiosta koneen käynnistäminen ja käyttö ei voisi olla helpompaa. Virheiden mahdollisuudet on minimoitu pitkällä aikavälillä, eikä aikaa vievää koulutusta tarvita.

Ergonominen muotoilu tekee pesukoneesta sopivan eripituisille käyttäjille – ilman monimutkaisia ​​säätöjä. Pesuri on vaivaton ja mukava käyttää, mikä pitää väsymyksen loitolla ja vähentää käyttäjän fyysistä rasitusta.