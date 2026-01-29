Yhdistelmäkone BD 30/4 C Bp Pack
Helppo käyttöinen, erittäin kompakti ja kevyt siivouskone. Akkukäyttöinen BD 30/4 C Bp Pack nopeaan pintojen puhdistamiseen jopa 300 m² asti.
Akkukäyttöinen BD 30/4 C Bp Pack on erittäin kompakti yhdistelmäkone, joka tarjoaa vaikuttavan suorituskyvyn pienillä alueilla jopa 300 m² asti. Olipa pintana luonnon- tai tekokiveä, epoksihartsia, linoleumia tai PVC:tä, pudistaminen tapahtuu huomattavasti nopeammin ja perusteellisemmin kuin käsin perinteisillä menetelmillä. Kone toimii myös peruutettaessa pyörivän pesupään ansiosta. Hyvin suunniteltu ja erittäin yksinkertainen käyttökonsepti. Koneen värikoodatut käyttöelementit löytyvät nopeasti. Tehokas ja nopeasti ladattava litiumioniakku on helposti vaihdettavissa. Erittäin kevyt siivouskone painaa ainoastaan 20 kg, mikä helpottaa sen käyttöä eri kerroksissa ja mahdollistaa käytön jopa hissittömissä kohteissa.
Ominaisuudet ja edut
Varustettu tehokkaalla litiumioniakullaTäysin huoltovapaa ja käyttöikä monta kertaa suurempi kuin tavanomaisten akkujen. Akun välilataus tai osittainen lataus eivät lyhennä sen käyttöikää.
VähimmäismitatVaatii vähän tilaa varastointiin. Voidaan kuljettaa myös henkilöautolla.
Kaareva imujalkaKuivaa tehokkaasti, jopa tiukoissa käännöksissä Imu toimii myös tarvittaessa taaksepäin. Sisältää pehmeät, öljynkestävät polyuretaani imukumit.
Pieni ulkoinen akkulaturi, sisältyy toimitukseen
- Helppo varastoida.
- Voidaan käyttää missä tahansa pistorasiassa.
- Mahdollistaa lyhyet latausajat.
Korkealaatuiset komponentit ja materiaalit
- Varsi ja runko on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista.
- Lujatekoinen, kestävää laatua.
Taloudellinen eco!efficiency-tila
- Auttaa säästämään vettä ja pidentää akun käyttöaikaa.
- Säästää kustannuksia pidentämällä käyttöaikaa ja pienentämällä pesuaineen kulutusta.
- Vähentää käyttömelua.
Erittäin kompakti, ketterä ja helposti liikuteltava
- Pienten ja sekaisten pintojen tehokkaaseen puhdistamiseen
- Säädettävä kahva mahdollistaa siirtymisen pois seinistä 90° kulmassa.
Alhainen paino (20 kg)
- Helpottaa kuljetusta.
- Hissiä ei tarvita kun käytetään eri kerroksissa.
- Voidaan helposti lastata autoon yhden henkilön voimin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Edistyksellinen harjan säätö
|Työleveys, harjat (mm)
|280
|Työleveys, imurointi (mm)
|325
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|4 / 4
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|900
|Työsuoritus (m²/h)
|600
|Akku (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Akun käyttöaika (h)
|max. 1
|Akun latausaika (h)
|3
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|150
|Harjapaine (g/cm²/kg)
|20 / 10
|Veden kulutus (l/min)
|1
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|max. 70
|Liitäntäteho (W)
|max. 240
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|19,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|555 x 375 x 1050
Toimitus sisältää
- Laikkaharja: 1 kpl
- Akku
- Laturi
- Kuljetuspyörät
- Imusuulake, kaareva
Ominaisuuksia
- Kaksoissäiliöjärjestelmä