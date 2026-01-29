Akkukäyttöinen BD 30/4 C Bp Pack on erittäin kompakti yhdistelmäkone, joka tarjoaa vaikuttavan suorituskyvyn pienillä alueilla jopa 300 m² asti. Olipa pintana luonnon- tai tekokiveä, epoksihartsia, linoleumia tai PVC:tä, pudistaminen tapahtuu huomattavasti nopeammin ja perusteellisemmin kuin käsin perinteisillä menetelmillä. Kone toimii myös peruutettaessa pyörivän pesupään ansiosta. Hyvin suunniteltu ja erittäin yksinkertainen käyttökonsepti. Koneen värikoodatut käyttöelementit löytyvät nopeasti. Tehokas ja nopeasti ladattava litiumioniakku on helposti vaihdettavissa. Erittäin kevyt siivouskone painaa ainoastaan 20 kg, mikä helpottaa sen käyttöä eri kerroksissa ja mahdollistaa käytön jopa hissittömissä kohteissa.