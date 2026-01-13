Yhdistelmäkone BD 38/12 C Bp Pack
Kevyt, hiljainen ja ketterä: BD 38/12 C laikkaharjakäyttöinen yhdistelmäkone on varustettu nopeasti ladattavalla, korkean suorituskyvyn omaavalla litiumioniakulla ja eco!efficiency -toiminnolla.
Ketterä, käyttäjäystävällinen ja helpot käyttörutiinit omaava BD 38/12 C yhdistelmäkone on erittäin tehokas työkalu pienten tai ahtaiden alueiden puhdistamisessa. Kone on varustettu 38 cm työleveyden tarjoavalla laikkaharjalla. Uutta tekniikka edustavassa litiumioniakussa on pitkä ajoaika, joten se on kolme kertaa kestävämpi kuin perinteiset lyijyakut. Se on täysin huoltovapaa ja erittäin nopea ladata. eco!efficiency -tila vähentää energiankulutusta, pidentää ajoaikaa ja alentaa melutasoa noin 40%. BD 38/12 C on 35% kevyempi, kuin muut saman kokoluokan koneet. Koneen muotoilu ja kevyt rakenne helpottavat käsittelyä kynnysten ylityksissä ja kuljetuksessa.
Ominaisuudet ja edut
Tehokas litiumioniakku
- Täysin huoltovapaa, vaikka käyttöikä on kolme kertaa pidempi kuin perinteisissä akuissa.
- Pikalataus (täysi = 3 h, puoliksi täysi = 1 h).
- Väliaikainen tai osittainen lataus on tarvittaessa mahdollista.
Sisältää tehokkaan sisäänrakennetun laturin
- Laturi on aina mukana; lataus on aina mahdollista.
- Voidaan ladata täyteen kolmessa tunnissa tai puoliksi täyteen tunnissa. (Väliaikainen lataus milloin tahansa mahdollista.)
- Laturi kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Ei energiankulutusta valmiustilassa.
Erittäin alhainen koneen paino
- 35 % kevyempi kuin useimmat vastaavan kapasiteetin omaavat laitteet.
- Voidaan helposti nostaa kynnysten yli tai kuljettaa portaissa.
- Helppo siirtää ja kuljettaa ajoneuvoissa.
Luotettavalla laikkaharjatekniikalla
- Erittäin hyvä puhdistusteho silellä lattiapinnoilla.
- Soveltuu käytettäväksi harjoilla ja tyynyillä.
- Harja sisältyy toimitukseen.
Imusuulake harjan takana
- Optimaalinen imu – kaarteissakin.
- Helppo nostaa jalkapoljinta käyttämällä.
Kompaktit ulkomitat
- Voidaan ajaa seinistä pois 90 ° kulmassa.
- Ei ulkonemia laitteesta.
- Helppo käsitellä.
Ohjaustanko voidaan taittaa alas
- Tilaa säästävä.
- Voidaan kuljettaa henkilöautolla.
Korkeussäädettävä ohjaustanko
- Ergonomisesti säädettävissä eri pituisille käyttäjille.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Edistyksellinen harjan säätö
|Työleveys, harjat (mm)
|380
|Työleveys, imurointi (mm)
|480
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|12 / 12
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|1520
|Työsuoritus (m²/h)
|1140
|Akkutyyppi
|Litiumioni
|Akku (V/Ah)
|25,2 / 21
|Akun käyttöaika (h)
|max. 1,5
|Akun latausaika (h)
|n. 2,7
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|180
|Harjapaine (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (mm)
|1050
|Veden kulutus (l/min)
|1
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|65
|Liitäntäteho (W)
|500
|Väri
|Antrasiitti
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|48
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|36
|Mitat (p x l x k) (mm)
|995 x 495 x 1090
Toimitus sisältää
- Laikkaharja: 1 kpl
- Akku ja laturi koneessa
- Kuljetuspyörät
- Imusuulake, kaareva
Ominaisuuksia
- Kaksoissäiliöjärjestelmä