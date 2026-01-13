Ketterä, käyttäjäystävällinen ja helpot käyttörutiinit omaava BD 38/12 C yhdistelmäkone on erittäin tehokas työkalu pienten tai ahtaiden alueiden puhdistamisessa. Kone on varustettu 38 cm työleveyden tarjoavalla laikkaharjalla. Uutta tekniikka edustavassa litiumioniakussa on pitkä ajoaika, joten se on kolme kertaa kestävämpi kuin perinteiset lyijyakut. Se on täysin huoltovapaa ja erittäin nopea ladata. eco!efficiency -tila vähentää energiankulutusta, pidentää ajoaikaa ja alentaa melutasoa noin 40%. BD 38/12 C on 35% kevyempi, kuin muut saman kokoluokan koneet. Koneen muotoilu ja kevyt rakenne helpottavat käsittelyä kynnysten ylityksissä ja kuljetuksessa.