Pystymallinen, pienikokoinen ja kevyt yhdistelmäkone muistuttaa mattoimuria ja on aivan yhtä ketterä ja helppo käyttää. Akkukäyttöisyys tekee laitteesta kevyen liikuteltavan niin siivoustyössä kuin kohteesta toiseen siirryttäessä. Moppiin verrattuna puhdistustulos on paljon perusteellisempi 10-kertaisen pintapaineen ja harjan korkean pyörimisnopeuden (1450 rpm) ansiosta. Likaveteen ei tarvitse koskea, sillä se imetään umpinaiseen säiliöön. Kone puhdistaa sekä eteen- että taaksepäin. Tarvittaessa pesu voidaan suorittaa kahdessa vaiheessa, kun lika on pahasti pinttynyt. Erittäin matala pesupää (7 cm) mahdollistaa pääsyn kalusteiden ja esteiden alle. Tehokkaan kuivauksen ansiosta lattia on heti valmis käytettäväksi ja liukastumisen vaara saadaan ehkäistyä. Kärcher Battery Power+ -akkujärjestelmä takaa maksimaalisen puhdistustehon, huolettoman lataamisen ja erittäin pitkän käyttöiän. Akku ja laturi ovat yhteensopivia muiden 36 V Battery Power+ -akkutuotteiden kanssa. Tämä on runkomalli, jossa akku ja laturi eivät sisälly toimitukseen. Suositeltavat varusteet: 7,5 Ah akku (2.445-043.0) ja pikalaturi ( 2.445-045.0).