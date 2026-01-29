Puhdistaa sekä eteen- että taaksepäin. Voidaan helposti siirrellä keveytensä ansiosta ja on erittäin helppo kuljettaa. Akkukäyttöinen yhdistelmäkone BR 35/12 C on ihanteellinen ja tehokas puhdistusratkaisu pienille ja tiheään kalustetuille alueille. KART-tekniikalla (Kärcher Advanced Response Technology) kääntyvä telaharjapää mahdollistaa työskentelyn kapeissa mutkissa ja varmistaa siten maksimaalisen ohjattavuuden ja ketteryyden. Tehokas, kestävä litiumioniakku mahdollistaa pitkän työskentelyn. Täysin huoltovapaat akut voidaan ladata nopeasti ja ne kestävät jopa 3 kertaa pidempään kuin tyypilliset lyijyakut. BR 35/12 C:n erinomaisia ​​ominaisuuksia täydentää eco!efficiency-tila joka vähentää energiankulutusta huomattavasti napin painalluksella, pidentää akun käyttöaikaa sekä vähentää myös käyttömelua noin 40 prosentilla, sallien siten sovellukset meluherkillä alueilla.