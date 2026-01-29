Yhdistelmäkone BR 35/12 C Bp Pack
Innovatiivisella KART-tekniikalla varustettu akkukäyttöinen yhdistelmäkone BR 35/12 C on uskomattoman ketterä ja kevyt, ja omaa silti erittäin hyvän puhdistustehon.
Puhdistaa sekä eteen- että taaksepäin. Voidaan helposti siirrellä keveytensä ansiosta ja on erittäin helppo kuljettaa. Akkukäyttöinen yhdistelmäkone BR 35/12 C on ihanteellinen ja tehokas puhdistusratkaisu pienille ja tiheään kalustetuille alueille. KART-tekniikalla (Kärcher Advanced Response Technology) kääntyvä telaharjapää mahdollistaa työskentelyn kapeissa mutkissa ja varmistaa siten maksimaalisen ohjattavuuden ja ketteryyden. Tehokas, kestävä litiumioniakku mahdollistaa pitkän työskentelyn. Täysin huoltovapaat akut voidaan ladata nopeasti ja ne kestävät jopa 3 kertaa pidempään kuin tyypilliset lyijyakut. BR 35/12 C:n erinomaisia ominaisuuksia täydentää eco!efficiency-tila joka vähentää energiankulutusta huomattavasti napin painalluksella, pidentää akun käyttöaikaa sekä vähentää myös käyttömelua noin 40 prosentilla, sallien siten sovellukset meluherkillä alueilla.
Ominaisuudet ja edut
KART-teknologialla oleva pesupää kääntyy +/- 200°, mikä helpottaa koneen käsittelyä
- Erittäin ketterä ja tehokas – ideaalinen alueilla, joilla on paljon pylväitä ja huonekaluja.
- Harja on aina kulkusuuntaan nähden poikittain. Imujalka imee luotettavasti vettä myös nurkista.
- Tarpeen mukaan pesu ja kuivaus voidaan tehdä peruuttamalla.
Kestävää kehitystä: 30% kierrätysmateriaalia ja energiaa säästävä eco!efficiency-toiminto
- Optimoi kulutuksen ja pidentää ajoaikaa 50%
- 40% hiljaisempi.
- Vähennetyt CO₂ päästöt.
Sisältää erittäin tehokkaan litiumioniakun
- Täysin huoltovapaat akut pitkästä käyttöiästä huolimatta.
- Väliaikainen tai osittainen lataus on tarvittaessa mahdollista.
- Pikalataus (täysi = 3 h, puoliksi täysi = 1 h).
Kompakti laite
- Seinästä poispäin ajaminen onnistuu 90° kulmassa.
- Helppo käsitellä, laitteessa ei ole ulokkeita.
Erittäin alhainen koneen paino
- 35 % kevyempi kuin useimmat vastaavan kapasiteetin omaavat laitteet.
- Voidaan helposti nostaa kynnysten yli tai kuljettaa portaissa.
- Helppo kuljettaa ajoneuvoissa.
Ohjaustanko voidaan taittaa alas
- Tilaa säästävä.
- Voidaan kuljettaa henkilöautolla.
Korkeussäädettävä ohjaustanko
- Ergonomisesti säädettävissä eri pituisille käyttäjille.
Sisältää tehokkaan sisäänrakennetun laturin
- Laturi on aina mukana; lataus on aina mahdollista.
- Voidaan ladata täyteen kolmessa tunnissa tai puoliksi täyteen tunnissa. Osittaiset lataukset ovat mahdollisia milloin tahansa.
- Laturi kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Ei energiankulutusta valmiustilassa.
Telaharjatekniikka
- Korkea harjapaine pinttyneen lian poistamiseksi.
- Erittäin hyvä pesutulos epätasaisessakin lattianpäällysteissä, kitkaisilla pinnoilla ja samoja sisältävillä lattiapinnoilla.
- Tasainen puhdistustulos.
Sisältää lakaisutoiminnon
- Lakaisee, pesee ja imuroi tehokkaasti yhdellä kertaa.
- Imuroi pienet kivet, puun palaset ja muut pienet roskat.
- Imusuulake optimaaliseen toimintaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Edistyksellinen harjan säätö
|Työleveys, harjat (mm)
|350
|Työleveys, imurointi (mm)
|450
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|12 / 12
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|1400
|Työsuoritus (m²/h)
|1050
|Akkutyyppi
|Litiumioni
|Akku (V/Ah)
|25,2 / 21
|Akun käyttöaika (h)
|max. 1,5
|Akun latausaika (h)
|n. 2,7
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|700 - 1500
|Harjapaine (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (mm)
|1050
|Veden kulutus (l/min)
|1
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|max. 65
|Liitäntäteho (W)
|500
|Väri
|Antrasiitti
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|48
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|36
|Mitat (p x l x k) (mm)
|930 x 420 x 1100
Toimitus sisältää
- Telaharja: 1 kpl
- Akku ja laturi koneessa
- Kuljetuspyörät
- Imusuulake, suora: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Säätyvä harjapaine