Kätevän kokoinen yhdistelmäkone sopii joustavasti monenlaisiin sovelluksiin. Puhdistaminen sekä eteen- että taaksepäin on mahdollista. Käyttöä helpottavia ominaisuuksia ovat mm. saranoitu työntöaisa ja ergonomisesti suunnitellut säiliöt, joiden käsittely on todella helppoa. Harjojen ja imusuulakkeiden vaihto sujuu nopeasti ja vaivattomasti ilman työkaluja.