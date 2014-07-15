Yhdistelmäkone BR 40/10C ADV
BR 40/10 C on kompakti yhdistelmäkone 40 cm:n työleveydellä. Puhdas- ja likavesisäiliöt ovat tilavuudeltaan 10-litraiset. Siirtämistä helpottavat kuljetuspyörät ja säädettävä harjapaine.
Kätevän kokoinen yhdistelmäkone sopii joustavasti monenlaisiin sovelluksiin. Puhdistaminen sekä eteen- että taaksepäin on mahdollista. Käyttöä helpottavia ominaisuuksia ovat mm. saranoitu työntöaisa ja ergonomisesti suunnitellut säiliöt, joiden käsittely on todella helppoa. Harjojen ja imusuulakkeiden vaihto sujuu nopeasti ja vaivattomasti ilman työkaluja.
Ominaisuudet ja edut
Voimakas ja nopea
- Kaksi nopeasti pyörivää ja korkealla harjapaineella olevaa telaharjaa.
- Kaksi imukumia takaa tehokkaan kuivauksen – eteen- tai taaksepäin.
- Lattia on välittömästi kuiva.
Matala kone
- Pääsee huonekalujen alle vaivattomasti.
- Työntöaisa voidaan taittaa alas molempiin suuntiin.
- Hyvin matalia kohteita varten, säiliö voidaan myös irrottaa.
Helppo huoltaa
- Imukumit ja harjat on helppo vaihtaa ilman työkaluja.
- Vedenjakelupalkki voidaan helposti irrottaa ja puhdistaa tarpeen mukaan.
- Kaikki sähköiset komponentit ovat nopeasti ja helposti saatavilla.
Ergonominen kahva
- Parempi käyttömukavuus.
- Integroitu ohjaus veden syötölle ja harjalle.
- Täydellinen kuljettamiseen ja varastointiin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Verkkovirtakäyttöinen
|Työleveys, harjat (mm)
|400
|Työleveys, imurointi (mm)
|400
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|10 / 10
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|400
|Työsuoritus (m²/h)
|300
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|1100
|Harjapaine (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Veden kulutus (l/min)
|1
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|max. 75
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Liitäntäteho (W)
|max. 2300
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|35,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|520 x 470 x 1150
Toimitus sisältää
- Telaharja: 2 kpl
- Kuljetuspyörät
- 2 suoraa imusuulaketta: 1 kpl
Ominaisuuksia
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Verkkovirtakäyttöinen
- Säätyvä harjapaine
