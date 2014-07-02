Verkkovirtakäyttöinen, kompakti kiillotuskone. Kokoontaittuvan varren ansiosta kone vie vähän säilytystilaa ja on helppo kuljettaa paikasta toiseen. Kiillotuksessa syntyvä pöly imuroidaan suoraan pois, joten se ei pääse leviämään ympäristöön. Suuri laikan halkaisija yhdessä korkean pyörimisnopeuden (1500 rpm) kanssa takaa tehokkaan ja taloudellisen lattiapintojen kiillotuksen. Likan pintapaine säätyy automaattisesti, mikä takaa tasaisen kiillotuksen.