Lattiankiillotuskone BDP 50/1500C
Kooltaan kompakti kiillotuskone on erittäin vakaa ja helppo liikutella. Tämän mallin 510 mm työleveys ja helppo käsiteltävyys takaavat tehokkaan työskentelyn.
Verkkovirtakäyttöinen, kompakti kiillotuskone. Kokoontaittuvan varren ansiosta kone vie vähän säilytystilaa ja on helppo kuljettaa paikasta toiseen. Kiillotuksessa syntyvä pöly imuroidaan suoraan pois, joten se ei pääse leviämään ympäristöön. Suuri laikan halkaisija yhdessä korkean pyörimisnopeuden (1500 rpm) kanssa takaa tehokkaan ja taloudellisen lattiapintojen kiillotuksen. Likan pintapaine säätyy automaattisesti, mikä takaa tasaisen kiillotuksen.
Ominaisuudet ja edut
Integroitu imurointitoiminto
- Suojus estää kiillotuspölyn leviämisen. Pöly imuroidaan säiliöön kiillotuksen aikana.
- Kerätty pöly on helppo tyhjentää, pölypussi on uudelleen käytettävä
Automaattinen pintapaine
- Jousitettu vetoalusta. Pintapaine säätyy automaattisesti.
- Laikassa tasainen pintapaine myös epätasaisilla pinnoilla.
Korkea kiillotusnopeus
- 1,500 rpm takaa hyvän kiillotustuloksen.
Integroitu pyörästö
- Hyvä tasapaino, pysyy vakaana ja helposti ohjattavana.
Kompaktin kokoinen
- Kompakti BDP 50/1500 C on ketterä ja helppo liikutella.
Moottori hihnavedolla
- Erittäin hiljainen
Verkkovirtakäyttöinen
- Pitkäkestoinen työskentely
Vetoalusta varustettu keskuslukolla
- Turvallinen laikan kiinnitys
Keskipyörä
- Puhdistaa aivan seinänvierustoja myöten, myös eteenpäin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Verkkovirtakäyttöinen
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|1500
|Harjapaine (g/cm²)
|4
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|56 - 61
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|35,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1215 x 580 x 1115
Toimitus sisältää
- Vetoalusta
Ominaisuuksia
- Pölyn imurointi
- Verkkovirtakäyttöinen
Varusteet
Pesuaineet
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