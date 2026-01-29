Lattianhoitokone BDS 43/150 C Classic
Tukeva ja käytännöllinen BDS 43/150 C Classic tarjoaa erinomaisen hinta-laatusuhteen ja monipuoliset käyttöominaisuudet. Laitteen käsittely on helppoa ja se mahtuu pieneenkin säilytystilaan.
Tämä kestävä ja helppohoitoinen Classic-sarjan -lattianhoitokone mukautuu vaivattomasti erilaisiin käyttöympäristöihin. Laitteen 430 mm leveä laikka kulkee kevyesti myös ahtaissa tiloissa ja epätasaisilla lattioilla. Kestävän rakenteen ansiosta laitteella on pitkä elinkaari ja erittäin pienet käyttökustannukset.
Ominaisuudet ja edut
Voimakas moottoriErittäin kestävä rakenne. Kattava varustepaketti. Alhaiset käyttö- ja huoltokulut.
Kestävä planeettavaihteistoKestävä metallivaihteisto, jolla on hihnavetoisia malleja pienemmät huoltokulut. Suuri vääntömomentti. Hiljainen, kestävä ja huoltovapaa.
Helppo käyttääMiellyttävä ja helppo ohjata. Hiljainen käyntiääni.
Pistoke lisätyökaluille
- Liitäntäpistoke pölynpoistojärjestelmälle.
- Lisää puhdistustehoa vähemmällä kemialla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Verkkovirtakäyttöinen
|Työleveys, harjat (mm)
|430
|Työkorkeus (mm)
|90
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|150
|Harjapaine (kg)
|43
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|66
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|44,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|940 x 430 x 1105
Toimitus sisältää
- Vetoalusta
Ominaisuuksia
- Säiliö (lisävaruste): 10 l
- Verkkovirtakäyttöinen
Videot
Käyttökohteet
- Erinomainen valinta siivousliikkeille toimistojen siivoamiseen.
- Kaikkien lattioiden perusteelliseen puhdistukseen - kovista lattiasta mattoihin
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.