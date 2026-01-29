Tämä kestävä ja helppohoitoinen Classic-sarjan -lattianhoitokone mukautuu vaivattomasti erilaisiin käyttöympäristöihin. Laitteen 430 mm leveä laikka kulkee kevyesti myös ahtaissa tiloissa ja epätasaisilla lattioilla. Kestävän rakenteen ansiosta laitteella on pitkä elinkaari ja erittäin pienet käyttökustannukset.