Lattianhoitokone BDS 43/150 C Classic

Tukeva ja käytännöllinen BDS 43/150 C Classic tarjoaa erinomaisen hinta-laatusuhteen ja monipuoliset käyttöominaisuudet. Laitteen käsittely on helppoa ja se mahtuu pieneenkin säilytystilaan.

Tämä kestävä ja helppohoitoinen Classic-sarjan -lattianhoitokone mukautuu vaivattomasti erilaisiin käyttöympäristöihin. Laitteen 430 mm leveä laikka kulkee kevyesti myös ahtaissa tiloissa ja epätasaisilla lattioilla. Kestävän rakenteen ansiosta laitteella on pitkä elinkaari ja erittäin pienet käyttökustannukset.

Ominaisuudet ja edut
Voimakas moottori
Voimakas moottori
Erittäin kestävä rakenne. Kattava varustepaketti. Alhaiset käyttö- ja huoltokulut.
Kestävä planeettavaihteisto
Kestävä planeettavaihteisto
Kestävä metallivaihteisto, jolla on hihnavetoisia malleja pienemmät huoltokulut. Suuri vääntömomentti. Hiljainen, kestävä ja huoltovapaa.
Helppo käyttää
Helppo käyttää
Miellyttävä ja helppo ohjata. Hiljainen käyntiääni.
Pistoke lisätyökaluille
  • Liitäntäpistoke pölynpoistojärjestelmälle.
  • Lisää puhdistustehoa vähemmällä kemialla.
Tiedot

Tekniset tiedot

Voimansiirto Verkkovirtakäyttöinen
Työleveys, harjat (mm) 430
Työkorkeus (mm) 90
Harjan pyörimisnopeus (rpm) 150
Harjapaine (kg) 43
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 66
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50
Väri Antrasiitti
Paino (sis. varusteet) (kg) 44,2
Mitat (p x l x k) (mm) 940 x 430 x 1105

Toimitus sisältää

  • Vetoalusta

Ominaisuuksia

  • Säiliö (lisävaruste): 10 l
  • Verkkovirtakäyttöinen
Käyttökohteet
  • Erinomainen valinta siivousliikkeille toimistojen siivoamiseen.
  • Kaikkien lattioiden perusteelliseen puhdistukseen - kovista lattiasta mattoihin
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.