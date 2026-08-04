BDS 43/ Orbital C on monikäyttöinen lattiahoitokone, jonka suuri puhdistusteho perustuu Kärcherin Orbital -pyörimisteknologiaan. Halkaisijaltaan 43 mm laikka tekee sekä pyörivää liikettä että kulkee epäkeskoa pyörimisrataa. Tämän ansiosta puhdistettavaan pintaa kohdistuva harjapaine tulee useammasta suunnasta kuin perinteisillä lattiahoitokoneella. Tämä lisää puhdistustehoja ja vähentää samalla työhön kuluvaa aikaa ja puhdistuskemikaalien tarvetta. Laitteen monipuolisista säädöistä on helppo valita oikea ohjelma aina nopeasta ylläpitosiivouksesta kokolattiamattojen pesuun ja vahanpoistoon vaativilta pinnoilta.