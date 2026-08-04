Lattianhoitokone BDS 43/ Orbital C

Monipuolinen, Kärcherin Orbital-teknologiaa käyttävä lattianhoitokone, joka käy lattian syväpuhdistukseen, perussiivoukseen ja kiillotukseen. Kulkee ketterästi myös kalustetuissa tiloissa.

BDS 43/ Orbital C on monikäyttöinen lattiahoitokone, jonka suuri puhdistusteho perustuu Kärcherin Orbital -pyörimisteknologiaan. Halkaisijaltaan 43 mm laikka tekee sekä pyörivää liikettä että kulkee epäkeskoa pyörimisrataa. Tämän ansiosta puhdistettavaan pintaa kohdistuva harjapaine tulee useammasta suunnasta kuin perinteisillä lattiahoitokoneella. Tämä lisää puhdistustehoja ja vähentää samalla työhön kuluvaa aikaa ja puhdistuskemikaalien tarvetta. Laitteen monipuolisista säädöistä on helppo valita oikea ohjelma aina nopeasta ylläpitosiivouksesta kokolattiamattojen pesuun ja vahanpoistoon vaativilta pinnoilta.

Ominaisuudet ja edut
Lattianhoitokone BDS 43/ Orbital C: Selkeät hallintakytkimet ja käyttäjää opastava näyttö
Selkeät hallintakytkimet ja käyttäjää opastava näyttö
Miellyttävä ja helppo ohjata. Hiljainen käyntiääni. Käyttövirheiden minimointi.
Lattianhoitokone BDS 43/ Orbital C: Helppo peruuttaa
Helppo peruuttaa
Harjapaineen säätö välillä 35 - 55 kg. Puhdistaa ja kiillottaa tehokkaasti myös haastavilla lattiapinnoilla. Mahtuu kulkemaan myös kalustetuissa tiloissa.
Lattianhoitokone BDS 43/ Orbital C: 90 astetta kääntyvä yläosa
90 astetta kääntyvä yläosa
Nopea laikan vaihto. Tasainen puhdistustulos ja vesijäämien minimointi.
Kahdensuuntaista pyörimisliikettä tekevä Orbital-mekanismi.
  • Erinomainen harjateho ja jopa 50 % nopeampi siivous.
  • Paras puhdistustulos kaikilla lattiapinnoilla.
  • Minimoi siivoukseen ja laitteiden käytön opetteluun kuluvan ajan.
Voimakas moottori
  • Erittäin kestävä rakenne.
  • Kattava varustepaketti.
  • Alhaiset käyttö- ja huoltokulut.
Tiedot

Tekniset tiedot

Voimansiirto Verkkovirtakäyttöinen
Työleveys, harjat (mm) 430
Työkorkeus (mm) 100
Säiliö, tuorevesi (l) 12
Harjan pyörimisnopeus (rpm) 60
Harjapaine (kg) 38 - 55
Värähtely (O/min) 1500
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 54
Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50
Väri Antrasiitti
Paino (sis. varusteet) (kg) 52,1
Mitat (p x l x k) (mm) 1070 x 570 x 430

Toimitus sisältää

  • Säiliö: 12 l
  • Vetoalusta

Ominaisuuksia

  • Verkkovirtakäyttöinen
Videot
Käyttökohteet
  • Sopii täydellisesti hotelleihin, oppilaitoksiin, toimistoihin ja sairaaloihin.
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
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