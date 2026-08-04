Lattianhoitokone BDS 43/ Orbital C Spray
Kärcher Orbital -teknologiaa hyödyntävä lattianhoitokone, joka soveltuu niin pesuun kuin kiillotukseen. Tässä mallissa on vesisäiliö, joten se sopii myös tekstiilipintojen syväpuhdistamiseen
BDS 43/ Orbital C Spray on monikäyttöinen lattiahoitokone, jonka suuri puhdistusteho perustuu Kärcherin Orbital -pyörimisteknologiaan. Halkaisijaltaan 43 mm laikka tekee sekä pyörivää liikettä että kulkee epäkeskoa pyörimisrataa. Tämän ansiosta puhdistettavaan pintaa kohdistuva harjapaine tulee useammasta suunnasta kuin perinteisellä lattiahoitokoneella. Tämä lisää puhdistustehoja ja vähentää samalla työhön kuluvaa aikaa ja puhdistuskemikaalien tarvetta. Laitteen monipuolisista säädöistä on helppo valita oikea ohjelma aina nopeasta ylläpitosiivouksesta kokolattiamattojen pesuun ja vahanpoistoon vaativilta pinnoilta. Spray-mallin oma vesisäiliö tekee siitä entistä monipuolisemman ja helpottaa erityisesti tekstiilipintojen syväpuhdistamista.
Ominaisuudet ja edut
Selkeät hallintakytkimet ja käyttäjää opastava näyttöMiellyttävä ja helppo ohjata. Hiljainen käyntiääni. Käyttövirheiden minimointi.
Helppo peruuttaaHarjapaineen säätö välillä 35 - 55 kg. Puhdistaa ja kiillottaa tehokkaasti myös haastavilla lattiapinnoilla. Mahtuu kulkemaan myös kalustetuissa tiloissa.
Integroidut, säädettävät vesisuuttimetTarkka veden annostelu ja suuri tuntikapasiteetti. Erinomainen pesutulos ja nopea kuivumisaika.
Kahdensuuntaista pyörimisliikettä tekevä Orbital-mekanismi.
- Erinomainen harjateho ja jopa 50 % nopeampi siivous.
- Paras puhdistustulos kaikilla lattiapinnoilla.
- Minimoi siivoukseen ja laitteiden käytön opetteluun kuluvan ajan.
90 astetta kääntyvä yläosa
- Nopea laikan vaihto.
- Tasainen puhdistustulos ja vesijäämien minimointi.
Voimakas moottori
- Erittäin kestävä rakenne.
- Kattava varustepaketti.
- Alhaiset käyttö- ja huoltokulut.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Verkkovirtakäyttöinen
|Työleveys, harjat (mm)
|430
|Työkorkeus (mm)
|100
|Säiliö, tuorevesi (l)
|12
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|60
|Harjapaine (kg)
|38 - 55
|Värähtely (O/min)
|1500
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|59
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50
|Väri
|Antrasiitti
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|54,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|430 x 520 x 1070
Toimitus sisältää
- Säiliö: 12 l
- Vetoalusta
Ominaisuuksia
- Verkkovirtakäyttöinen
Videot
Käyttökohteet
- Sopii täydellisesti hotelleihin, oppilaitoksiin, toimistoihin ja sairaaloihin.