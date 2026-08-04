Puhdistus BR 47 35 Esc -laitteella suoritetaan liukuportaiden tai liukukäytävien liikkuessa. Kone sijoitetaan liukuportaiden alaosaan. Erityiset suuttimet ruiskuttavat puhdistusliuoksen pesuharjoihin, jotka levittävät sen pestävälle pinnalle. (Askelmien on liikuttava koneesta poispäin.) Likainen puhdistusliuos imetään pois samalla. Tätä edesauttavat poimintaharjat, jotka kuljettavat nesteen imusuuttimiin. Harjapään muodon ja keskusharjan moottorin avulla harjat koskettavat ja puhdistavat myös kulutuspinnan uloimmat urat. Keskitysluistin harjapään keskellä pitää koneen suunnassa puhdistusprosessin aikana. BR 47 35 Esc sopii monien eri valmistajien liukuportaisiin ja liukukäytäviin. Saatavana erilaisia harjoja ja kampoja, jotka määräytyvät valmistajan mukaan. Ne kiinnittyvät kulutuspinnan uriin tiivistäen koneen ja kulutuspintojen välin ja näin varmistavat tehokkaan puhdistuksen.