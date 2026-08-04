Liukuportaidenpesukone BR 47/35 Esc
Liukuportaiden ja liukukäytävien puhdistukseen ja pesuun suunniteltu pesukone, joka takaa nopean ja ergonimisen työskentelyn. BR 47/35 Esc voi pestä 2-3 liukuporrasta/ -käytävää tunnissa.
Puhdistus BR 47 35 Esc -laitteella suoritetaan liukuportaiden tai liukukäytävien liikkuessa. Kone sijoitetaan liukuportaiden alaosaan. Erityiset suuttimet ruiskuttavat puhdistusliuoksen pesuharjoihin, jotka levittävät sen pestävälle pinnalle. (Askelmien on liikuttava koneesta poispäin.) Likainen puhdistusliuos imetään pois samalla. Tätä edesauttavat poimintaharjat, jotka kuljettavat nesteen imusuuttimiin. Harjapään muodon ja keskusharjan moottorin avulla harjat koskettavat ja puhdistavat myös kulutuspinnan uloimmat urat. Keskitysluistin harjapään keskellä pitää koneen suunnassa puhdistusprosessin aikana. BR 47 35 Esc sopii monien eri valmistajien liukuportaisiin ja liukukäytäviin. Saatavana erilaisia harjoja ja kampoja, jotka määräytyvät valmistajan mukaan. Ne kiinnittyvät kulutuspinnan uriin tiivistäen koneen ja kulutuspintojen välin ja näin varmistavat tehokkaan puhdistuksen.
Ominaisuudet ja edut
Erinomainen imuteho
- Käytetty vesi imetään pois kahden voimakkaan imuturbiinin avulla suoraa imuputkea pitkin oikeanlaisia kampoja käyttäen.
- Estää veden tippumisen liukuporraskuiluun.
Sopii liukuportaille
- Kammat asettuvat kulutuspinnan uriin tiivistäen ne ja varmistavat tehokkaan imun.
- Erilaisia kampoja on saatavilla eri valmistajien liukuportaisiin ja -käytäviin. Näin varmistetaan että kosteus imetään tehokkaasti pois.
Koneen takana on helppo seistä pesun aikana
- Helppokäyttöinen.
Harjojen ja kampojen vaihto ilman työkaluja
- Kun vesisäiliöt ovat tyhjät, voidaan harjat ja kammat vaihtaa ilman työkaluja.
Pesupää lasketaan liukuportaan pintaan
- Turvallinen käsitellä
Korkealaatuinen
- Korkalaatuiset osat minimoivat huoltotarpeen
Ei värinää
- Käyttäjäystävällinen
Voimakas imuturbiini
- Erittäin imutehoinen. Käytetty vesi imetään tehokkaasti pois suoraa imuputkea ja oikeanlaisia kampoja käyttäen.
Lyhyt harjapää
- Yleiskäyttöön. Soveltuu liukuportaiden puhdistamiseen, jotka nousevat 1½ askeleen jälkeen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Verkkovirtakäyttöinen
|Työleveys, harjat (mm)
|470
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|35 / 35
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|870 - 1090
|Veden kulutus (l/min)
|max. 1
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|75
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Toimitus sisältää
- Puhdistusharjat
- Lakaisuharjat
- Verkkovirtakäyttöinen
Ominaisuuksia
- Imumoottori: 800 W