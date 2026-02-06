BD 50/55 W Classic on erinomainen lattiapesukone pieniin ja keskisuuriin siivouskohteisiin. Se kulkee oman vetomoottorin avulla ketterästi ahtaissakin kohteissa ja mahtuu kääntymään 1,4 metriä leveässä tilassa. Tämän ansiosta kone sopii erinomaisesti esimerkiksi päivittäistavarakauppojen ja liikenneasemien tarpeisiin, joissa siivouskohteet vaihtelevat aina ahtaista kassaväleistä leveisiin käytäviin ja auloihin. Koneen 850 mm leveä imujalka seuraa hyvin liikkeitä ja takaa parhaan kuivaustuloksen myös tiukoissa kaarteissa. 55-litran tankkikoosta ja 510 mm työleveydestä huolimatta kone on kompaktin kokoinen ja todella matala, joten se tarjoaa erinomaisen näkyvyyden koko työskentelyalueelle. Classic-sarjan koneet ovat helppokäyttöisiä ja edullisia peruslaitteita, joten ne ovat usein hyvä vaihtoehto kokoluokkaa pienemmille siivouskoneille. Tässä mallissa on vakiona 105 Ah tehoakku, joka yhdessä tilavien tankkien kanssa takaa koneelle pitkät yhtäjaksoiset työskentelyajat. Koneen mukana tulee ulkoinen latauslaite.