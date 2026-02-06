Yhdistelmäkone BD 50/55 W Classic Bp Pack 105Ah
BD 50/55 W Classic on edullinen ja monipuolinen yhdistelmäkone suosittuun 55 litran kokoluokkaan. Sen ominaisuudet riittävät aina 2000 m²/h pinta-alaan saakka. Varusteena 105 Ah tehoakku.
BD 50/55 W Classic on erinomainen lattiapesukone pieniin ja keskisuuriin siivouskohteisiin. Se kulkee oman vetomoottorin avulla ketterästi ahtaissakin kohteissa ja mahtuu kääntymään 1,4 metriä leveässä tilassa. Tämän ansiosta kone sopii erinomaisesti esimerkiksi päivittäistavarakauppojen ja liikenneasemien tarpeisiin, joissa siivouskohteet vaihtelevat aina ahtaista kassaväleistä leveisiin käytäviin ja auloihin. Koneen 850 mm leveä imujalka seuraa hyvin liikkeitä ja takaa parhaan kuivaustuloksen myös tiukoissa kaarteissa. 55-litran tankkikoosta ja 510 mm työleveydestä huolimatta kone on kompaktin kokoinen ja todella matala, joten se tarjoaa erinomaisen näkyvyyden koko työskentelyalueelle. Classic-sarjan koneet ovat helppokäyttöisiä ja edullisia peruslaitteita, joten ne ovat usein hyvä vaihtoehto kokoluokkaa pienemmille siivouskoneille. Tässä mallissa on vakiona 105 Ah tehoakku, joka yhdessä tilavien tankkien kanssa takaa koneelle pitkät yhtäjaksoiset työskentelyajat. Koneen mukana tulee ulkoinen latauslaite.
Ominaisuudet ja edut
Kestävä pesupää - muotoon valettua alumiiniaErinomainen puhdistustulos. Kestävä rakenne. Pitkän käyttöiän takaavat, vaativaan käyttöön suunnitellut materiaalit.
Neljä pyörää, joista kaksi vetäviäHelppo kuljettaa ja varastoida. Pitkälle viety ergonomia vähentää siivoustyön kuormittavuutta. Mahdollistaa pitkäkestoisen työskentelyn ilman keskeytyksiä.
Käyttäjää opastava käyttöliittymä ja selkeät perustoiminnotNopea käyttöönotto. Kaikki toiminnot on helppo omaksua - turvallinen käyttää myös ensikertalaiselle. Käyttövirheiden eliminointi turvakytkinten avulla.
Kaareva imujalka
- Tarkka veden annostelu, nopea kuimumistulos.
- Vähentää liukastumisvaaraa.
- Entistä tehokkaampi imu ja kuivaus parantaa työturvallisuutta.
Ergonomisesti muotoiltu
- Sopii eripituisille käyttäjille.
- Lisää käyttömukavuutta
- Parantaa siivoustyön tuottavuutta.
Kestävä, vääntöjäykkä runko
- Käyttökatkosten minimointi.
- Lisää kestävyyttä ja luotettavuutta.
- Vähentää huoltotarvetta ja käyttökustannuksia.
Tehokas imujärjestelmä
- Helppo huoltaa.
- Vähentää käyttömelua.
- Lisää käyttömukavuutta
Erillinen likavesisäiliö
- Helposti puhdistettava.
- Parantaa hygieniaa
Pesuaineen annostelumitta vesisäiliön korkissa
- Pesuaineen optimaalinen ja turvallinen annostelu.
- Vähentää pesuaineenkulutusta ja laskee siivouskustannuksia.
Valmiit kiinnityspisteet varusteille (Home Base)
- Tarvikkeiden helppoon kiinnittämiseen.
- Siivoustyökalut ja -tarvikkeet kulkevat aina mukana ja ovat helposti saatavilla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Vetomoottori
|Työleveys, harjat (mm)
|510
|Työleveys, imurointi (mm)
|850
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|55 / 55
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|max. 2550
|Työsuoritus (m²/h)
|1530
|Akkutyyppi
|Huoltovapaa
|Akku (V/Ah)
|24 / 105
|Akun käyttöaika (h)
|max. 3
|Akun latausaika (h)
|n. 12
|Ajonopeus (km/h)
|max. 6
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|180
|Harjapaine (kg)
|27
|Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (mm)
|1400
|Veden kulutus (l/min)
|max. 2,6
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|65,2
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|240
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|153
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Toimitus sisältää
- Laikkaharja: 1 kpl
- Akku ja laturi koneessa
- Kestävä alumiinipuristettu imusuulake
Ominaisuuksia
- Tehokas vetomoottori
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Imukumien tyyppi: Linatex®
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
- Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille
Videot
Käyttökohteet
- Julkisten kohteiden ja toimistojen puhtaanapitoon
- Mukautuu hyvin päivittäistavarakauppojen ja muiden myymälöiden erikoistarpeisiin.
- Teollisuuden ja logistiikan tarpeisiin