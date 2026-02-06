Yhdistelmäkone B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75
Litiumioniakulla varustettu B 110 R -yhdistelmäkone tarjoaa parasta ergonomiaa ja erittäin kattavan varustelun. Tässä mallissa on laikkatyyppinen D75-pesupää, joka tarjoaa 750 mm työleveyden
Tehokas ja huolettomat latausrutiinit tarjoava litiumioniakku tekee B 110 R -yhdistelmäkoneesta vieläkin paremman. Parasta ergonomiaa edustavan koneen värikoodatut käyttöelementit, kuljettajan istuimen korkeussäätö ja ergonominen kaasupoljin tekevät työskentelystä helppoa ja ovat erinomainen apu pitkissä työskentelyjaksoissa. Automaattisesti, ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu ja aikaa säästävä automaattitäyttö nopeuttavat työskentelyä ja säästävät käyttäjän ylimääräisiltä rutiineilta. Uudelleenmuotoiltu, entistä kestävämpi imusuulake seuraa tarkasti seinän muotoja ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen vaativillakin lattiapinnoilla. Värikoodatut käyttöelementit ja KIK-avainjärjestelmä nopeuttavat toimintojen omaksumista ja helpottavat puhdistusrutiineja. Säädettävä istuin takaa ergonomisen työasennon ja hyvän ulottuvuuden hallintalaitteisiin. Koneen toimintoja ohjataan pikavalintakiekosta. eco!efficiency-asetuksella kone käyttää vettä ja energiaa optimaalisesti samalla, kun käyntiääni on hiljaisempi. Tässä versiossa on mukana 750 mm leveä, laikkatyyppinen pesupää (D75) ja pesuaineannostelija (Dose).
Ominaisuudet ja edut
Korkeussäädettävä istuin
- Kaiken pituisille käyttäjille sopiva istuma-asento.
- Miellyttävä istua myös pitkissä työskentelyjaksoissa.
- Vähentää lihaksiin kohdistuvaa rasitusta työskentelyn aikana.
Pitkän ajoajan ja tarjoava, kestävä litiumioniakku
- Jopa neljä kertaa pidempi elinkaari kuin perinteisillä lyijyakuilla.
- Välilataukset ja osittain latautuneen akun käyttöönotto mahdollisia ilman, että ne vahingoittavat akkua tai lyhentävät sen käyttöikää.
- Vähemmän akun vaihtokertoja koneen elinkaaren aikana, pienemmät käyttökustannukset ja vähemmän käyttökatkoksia.
Automaattisesti ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu
- Vähentää automaattisesti veden annostelua käännyttäessä ja ajonopeuden alentuessa.
- Vedensäästötoiminto mahdollistaa pidemmän ajoajan yhdellä tankillisella.
- Tehokkaampi imutoiminto, jonka hyödyt korostuvat erityisesti kaarteissa.
Tukeva, valetusta alumiinista valmistettu imujalka
- Pitkäikäiset, öljynkestävät Linatex® -imukumit takaavat parhaan kuivumistuloksen.
- Nopea imukumien vaihto.
- Törmäyssuojat
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Vetomoottori
|Työleveys, harjat (mm)
|750
|Työleveys, imurointi (mm)
|950
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|110 / 110
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|max. 4500
|Työsuoritus (m²/h)
|3150
|Akku (V/Ah)
|24 / 160
|Akun käyttöaika (h)
|max. 2,5
|Akun latausaika (h)
|5
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 230 / 50
|Nousukyky (%)
|10
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|180
|Harjapaine (kg)
|75
|Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (mm)
|1750
|Veden kulutus (l/min)
|max. 5,7
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|59
|Liitäntäteho (W)
|asti 2350
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|350
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1695 x 975 x 1315
Toimitus sisältää
- Akku ja laturi koneessa
- Imusuulake, kaareva
- Kestävä alumiinipuristettu imusuulake
- Annostelusäiliö puhdistusaineelle, suljettu kierto
Ominaisuuksia
- Automaattinen täyttö
- Säiliönhuuhtelujärjestelmä
- Tehokas vetomoottori
- Automaattinen vedenpysäytys
- DOSE
- Seisontajarru
- Magneettiventtiili
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Korkeussäädettävä istuin
- Puhtaan veden täyttöasteen ilmaisin: Vedenpaineen avulla
- Vakiona päiväajovalo
- Pieni pesuaineen annostelu säädettävissä 0,25 % saakka
- Kestävä etupuskuri
- Automaattisesti nopeuden mukaan säätyvä veden annostelu
- Ohjelmistopäivitykset ja kulutustietojen lukeminen voidaan tehdä etänä Kärcher Fleet -toiminnon avulla
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) yli 30 eri kieltä ja käyttäjäkohtaisesti säädettävät käyttöoikeudet
- Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille
- Elektroninen ja mekaaninen uimurikytkin
- Helppokäyttöinen pikavalintakiekko
Käyttökohteet
- Täydellinen valinta myymälöihin, ostoskeskuksiin ja terveydenhuollon kohteisiin
- Täyttää erilaisia lattiapintoja käsittävien tehdastilojen ja varastojen vaatimukset