Tehokas ja huolettomat latausrutiinit tarjoava litiumioniakku tekee B 110 R -yhdistelmäkoneesta vieläkin paremman. Parasta ergonomiaa edustavan koneen värikoodatut käyttöelementit, kuljettajan istuimen korkeussäätö ja ergonominen kaasupoljin tekevät työskentelystä helppoa ja ovat erinomainen apu pitkissä työskentelyjaksoissa. Automaattisesti, ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu ja aikaa säästävä automaattitäyttö nopeuttavat työskentelyä ja säästävät käyttäjän ylimääräisiltä rutiineilta. Uudelleenmuotoiltu, entistä kestävämpi imusuulake seuraa tarkasti seinän muotoja ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen vaativillakin lattiapinnoilla. Värikoodatut käyttöelementit ja KIK-avainjärjestelmä nopeuttavat toimintojen omaksumista ja helpottavat puhdistusrutiineja. Säädettävä istuin takaa ergonomisen työasennon ja hyvän ulottuvuuden hallintalaitteisiin. Koneen toimintoja ohjataan pikavalintakiekosta. eco!efficiency-asetuksella kone käyttää vettä ja energiaa optimaalisesti samalla, kun käyntiääni on hiljaisempi. Tässä versiossa on mukana 750 mm leveä, laikkatyyppinen pesupää (D75) ja pesuaineannostelija (Dose).