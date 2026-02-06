Kattava varustevalikoima ja lukuisat huolellisesti mietityt yksityiskohdat tekevät tästä koneesta miellyttävän käyttää ja huoltaa. Värikoodatut käyttöelementit, kuljettajaa opastava infonäyttö ja käyttäjäkohtainen avainjärjestelmä (KIK) mahdollistavat sen, että koneen toiminnot on helppo oppia ja että siivous sujuu tehokkaasti ja turvallisesti. Automaattisesti, ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu (Eco!flow) ja aikaa säästävä tuoreveden automaattitäyttö (Auto Fill) nopeuttavat työskentelyä ja säästävät käyttäjän aikaavieviltä rutiineilta. Kestävää alumiinivalua oleva imusuulake seuraa tarkasti muotoja ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen vaativillakin pinnoilla. Tässä versiossa on mukana 850 mm leveillä telaharjoilla varustettu pesupää (R85), jonka alumiinivalettu runko on suunniteltu vaativiin kohteisiin. Uusittu pesupää on myös aikaisempia malleja hiljaisempi. Tehokas, 240 Ah:n akusto takaa pitkän ajoajan myös kitkapintaisilla ja suuria korkeuseroja sisältävillä lattiapinnoilla. Vakiona olevat automaattinen likavesisäiliön huuhtelu sekä pesuaineannostelija (Dose) nopeuttavat laitteen käyttöä ja parantavat myös työturvallisuutta. Koneen huippunopeus siirtoajossa on 10 km/h.