Yhdistelmäkone B 220 R Bp Pack Dose + SB + 240Ah Wet + Rinse + R85
Suurella 220 litran tankilla, leveillä telaharjoilla ja kahdella sivuharjalla varustettu yhdistelmäkone. Valmis paketti suurten pinta-alojen siivoamiseen. Kattava varustevalikoima vakiona.
Kattava varustevalikoima ja lukuisat huolellisesti mietityt yksityiskohdat tekevät tästä koneesta miellyttävän käyttää ja huoltaa. Värikoodatut käyttöelementit, kuljettajaa opastava infonäyttö ja käyttäjäkohtainen avainjärjestelmä (KIK) mahdollistavat sen, että koneen toiminnot on helppo oppia ja että siivous sujuu tehokkaasti ja turvallisesti. Automaattisesti, ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu (Eco!flow) ja aikaa säästävä tuoreveden automaattitäyttö (Auto Fill) nopeuttavat työskentelyä ja säästävät käyttäjän aikaavieviltä rutiineilta. Kestävää alumiinivalua oleva imusuulake seuraa tarkasti muotoja ja takaa erinomaisen kuivaustuloksen vaativillakin pinnoilla. Tässä versiossa on mukana 850 mm leveillä telaharjoilla varustettu pesupää (R85), jonka alumiinivalettu runko on suunniteltu vaativiin kohteisiin. Uusittu pesupää on myös aikaisempia malleja hiljaisempi. Tehokas, 240 Ah:n akusto takaa pitkän ajoajan myös kitkapintaisilla ja suuria korkeuseroja sisältävillä lattiapinnoilla. Vakiona olevat automaattinen likavesisäiliön huuhtelu sekä pesuaineannostelija (Dose) nopeuttavat laitteen käyttöä ja parantavat myös työturvallisuutta. Koneen huippunopeus siirtoajossa on 10 km/h.
Ominaisuudet ja edut
Tukeva, valetusta alumiinista valmistettu imujalka
- Pitkäikäiset, öljynkestävät Linatex® -imukumit takaavat parhaan kuivumistuloksen.
- Nopea imukumien vaihto.
- Törmäyssuojat
Telaharja, jossa integroitu esilakaisutoiminto pienille irtoroskille
- Valmistettu tukevasta valetusta alumiinista ja varustettu törmäysenergiaa vaimentavilla päätyrullilla.
- Telaharjan integroitu lakaisutoiminto poimii pikkuroskat säiliöön ja säästää siivousaikaa.
- Hiljainen käyntiääni, voidaan käyttää myös meluherkillä alueilla.
KIK-avainjärjestelmä
- Käyttövirheiden eliminointi.
- Edulliset huoltokustannukset.
- Helpot pikakäyttötoiminnot on nopeasti omaksuttavissa ja vaativat käyttäjältä vähän huomiota käytön aikana.
Energiaa säästävä eco!efficiency-toiminto
- Energiansäästötoiminto.
- Joka 40% pidempi ajoaika yhdellä latauksella.
- Entistä hiljaisempi käyntiääni, jonka ansiosta sopii meluherkkien kohteiden siivoamiseen myös niiden aukiolotunteina.
Helppokäyttöinen DOSE annostelujärjestelmä pesuaineelle
- Vähentää pesuaineen kulutusta.
- Tarkka ja helposti säädettävä pesuaineenannostus (säätöasteikko 0 - 3%).
- Pesuaine voidaan vaihtaa tuorevesisäiliötä tyhjentämättä.
Säiliönhuuhtelujärjestelmä
- Helposti puhdistettava tankki.
- Vedensäästö jopa 70% verrattuna tavalliseen letkupesuun.
- Parempi hygienia.
Selkeä, opastusväreillä korostettu käyttöliittymä.
- Selkeä näyttö kertoo valitun ohjelman.
- Helppo käyttää ja nopeasti omaksuttavat toiminnot.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Sähköinen
|Työleveys, harjat (mm)
|850 - 850
|Työleveys, imurointi (mm)
|1180 - 1180
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|220 / 220
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|8500
|Akkutyyppi
|Vähän huoltoa tarvitseva
|Akku (V/Ah)
|36 / 240
|Akun käyttöaika (h)
|max. 5
|Akun latausaika (h)
|n. 7
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Ajonopeus (km/h)
|10
|Nousukyky (%)
|10
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|1300
|Harjapaine (kg)
|97
|Veden kulutus (l/min)
|max. 7
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|67 - 67
|Liitäntäteho (W)
|asti 2600
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|994
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|230
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Toimitus sisältää
- Telaharja: 2 kpl
- Akku ja laturi koneessa
- Imusuulake, kaareva
- Sivuharja
- Kestävä alumiinipuristettu imusuulake
- Annostelusäiliö puhdistusaineelle, suljettu kierto
Ominaisuuksia
- Automaattinen täyttö
- Säiliönhuuhtelujärjestelmä
- Tehokas vetomoottori
- Automaattinen vedenpysäytys
- DOSE
- Seisontajarru
- Integroitu lakaisuyksikkö
- Magneettiventtiili
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Puhtaan veden täyttöasteen ilmaisin: Vedenpaineen avulla
- Vakiona päiväajovalo
- Pieni pesuaineen annostelu säädettävissä 0,25 % saakka
- Imukumien tyyppi: Linatex®
- Kestävä etupuskuri
- Automaattisesti nopeuden mukaan säätyvä veden annostelu
- Ohjelmistopäivitykset ja kulutustietojen lukeminen voidaan tehdä etänä Kärcher Fleet -toiminnon avulla
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) yli 30 eri kieltä ja käyttäjäkohtaisesti säädettävät käyttöoikeudet
- Erittäin hiljainen pesupää, sopii meluherkille alueille
- Kiinnitysmahdollisuudet mopeille ja muille varusteille
- Nopeuden pienentäminen kurveissa, parantaa turvallisuutta
- Elektroninen ja mekaaninen uimurikytkin
- Helppokäyttöinen pikavalintakiekko
Videot
Käyttökohteet
- Sopii myös raskaan teollisuuden tarpeisiin
- Suuret pysäköintihallit
- Elintarvike- ja kemianteollisuuden kohteisiin