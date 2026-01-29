Yhdistelmäkone BD 50/70 R Bp Pack Classic

Helppokäyttöinen ja ketterästi kulkeva BD 50/70 -yhdistelmäkone tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon päältäajettavien koneiden luokkaan. Laikkamallinen pesupää tarjoaa 510 mm työleveyden.

Solakan ja kompaktin muotoilun ansiosta BD 50/70 R Bp Pack Classic -yhdistelmäkonetta on erittäin helppo käsitellä ja kuljettaa. Se kulkee ahtaissakin paikoissa ja sopii mainiosti niin myymälöiden ahtaisiin kassakäytäviin kuin useimpiin vakiokokoisiin hisseihin. Koneen päältä on erinomainen näkyvyys työskentelyalueelle, joten seinän seinänvierustat ja tiukat käännökset voidaan ajaa todella tarkasti ja vähentää näin manuaalisen siivoamisen tarvetta. Tämä tehokkaalla 105 Ah geeliakulla varustettu, päältäajettava malli, toimii edullisen hintansa ansiosta todellisena vaihtoehtona perässäkäveltäville yhdistelmäkoneille. Kone on värikoodattujen käyttöelementtien ja pikavalintakiekon ansiosta todella nopea ja yksinkertainen käyttää. Nämä ja lukuisat muut huolellisesti mietityt yksityiskohdat helpottavat koneen käyttöä ja huoltoa.

Ominaisuudet ja edut
Helppo käyttää
Helppo käyttää
Opastavat toimintosymbolit ja selkeä ohjauspaneeli. Nopea ottaa käyttöön ja oppia käyttämään. Keltaisin huomiovärein merkityt käyttöelementit tekevät koneesta helppokäyttöisen.
Laikkaharjakäyttöinen
Laikkaharjakäyttöinen
Vankkarakenteinen, laikkaharjalla varustettu pesupää. Korkea suorituskyky suuren työleveyden ansiosta. Harjan vaihto nopeasti poljinta painamalla.
Kompakti, kapea muotoilu
Kompakti, kapea muotoilu
Erittäin ketterä kone. Esteetön näkyvyys työskentelyalueelle. Helppo kuljettaa ja säilyttää.
Lisävarusteet: esilakaisutoiminto
  • Poistaa pinnoilla olevan kuivan irtolian.
  • Auttaa välttämään imukanavien tukkeutumista.
Saatavana myös litiumioniakuilla
  • Ajansäästö: teholaturilla täysi akunlataus kahdessa tunnissa. Mahdollisuus myös välilatauksiin.
  • Pidempi elinkaari kuin perinteisillä lyijyakuilla.
  • Koko akun varauskapasiteetti voidaan hyödyntää.
Tiedot

Tekniset tiedot

Voimansiirto Akku
Vetomoottori Vetomoottori
Työleveys, harjat (mm) 510
Työleveys, imurointi (mm) 900
Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l) 70 / 75
Laskennallinen työsuoritus (m²/h) 2805
Työsuoritus (m²/h) 2000
Akku (V/Ah) 24 / 105
Akun käyttöaika (h) max. 2,5
Virtalähde akkulaturille (V/Hz) 95 - 253 / 50 - 60
Harjan pyörimisnopeus (rpm) 180
Harjapaine (g/cm²/kg) 13 / 20
Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (mm) 1650
Veden kulutus (l/min) max. 2,3
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 66
Liitäntäteho (W) 1400
Sallittu kokonaispaino (kg) 345
Paino (ilman varusteita) (kg) 100
Mitat (p x l x k) (mm) 1310 x 590 x 1060

Toimitus sisältää

  • Laikkaharja: 1 kpl
  • Akku
  • Akku ja laturi koneessa
  • Imusuulake, v-mallinen

Ominaisuuksia

  • Tehokas vetomoottori
  • Automaattinen vedenpysäytys
  • Magneettiventtiili
  • Kaksoissäiliöjärjestelmä
  • Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
Yhdistelmäkone BD 50/70 R Bp Pack Classic
Videot
Käyttökohteet
  • Täydellinen valinta myymälöihin, ostoskeskuksiin ja terveydenhuollon kohteisiin
  • Täyttää erilaisia lattiapintoja käsittävien tehdastilojen ja varastojen vaatimukset
Varusteet
Pesuaineet