Yhdistelmäkone BD 50/70 R Bp Pack Classic
Helppokäyttöinen ja ketterästi kulkeva BD 50/70 -yhdistelmäkone tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon päältäajettavien koneiden luokkaan. Laikkamallinen pesupää tarjoaa 510 mm työleveyden.
Solakan ja kompaktin muotoilun ansiosta BD 50/70 R Bp Pack Classic -yhdistelmäkonetta on erittäin helppo käsitellä ja kuljettaa. Se kulkee ahtaissakin paikoissa ja sopii mainiosti niin myymälöiden ahtaisiin kassakäytäviin kuin useimpiin vakiokokoisiin hisseihin. Koneen päältä on erinomainen näkyvyys työskentelyalueelle, joten seinän seinänvierustat ja tiukat käännökset voidaan ajaa todella tarkasti ja vähentää näin manuaalisen siivoamisen tarvetta. Tämä tehokkaalla 105 Ah geeliakulla varustettu, päältäajettava malli, toimii edullisen hintansa ansiosta todellisena vaihtoehtona perässäkäveltäville yhdistelmäkoneille. Kone on värikoodattujen käyttöelementtien ja pikavalintakiekon ansiosta todella nopea ja yksinkertainen käyttää. Nämä ja lukuisat muut huolellisesti mietityt yksityiskohdat helpottavat koneen käyttöä ja huoltoa.
Ominaisuudet ja edut
Helppo käyttääOpastavat toimintosymbolit ja selkeä ohjauspaneeli. Nopea ottaa käyttöön ja oppia käyttämään. Keltaisin huomiovärein merkityt käyttöelementit tekevät koneesta helppokäyttöisen.
LaikkaharjakäyttöinenVankkarakenteinen, laikkaharjalla varustettu pesupää. Korkea suorituskyky suuren työleveyden ansiosta. Harjan vaihto nopeasti poljinta painamalla.
Kompakti, kapea muotoiluErittäin ketterä kone. Esteetön näkyvyys työskentelyalueelle. Helppo kuljettaa ja säilyttää.
Lisävarusteet: esilakaisutoiminto
- Poistaa pinnoilla olevan kuivan irtolian.
- Auttaa välttämään imukanavien tukkeutumista.
Saatavana myös litiumioniakuilla
- Ajansäästö: teholaturilla täysi akunlataus kahdessa tunnissa. Mahdollisuus myös välilatauksiin.
- Pidempi elinkaari kuin perinteisillä lyijyakuilla.
- Koko akun varauskapasiteetti voidaan hyödyntää.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Vetomoottori
|Vetomoottori
|Työleveys, harjat (mm)
|510
|Työleveys, imurointi (mm)
|900
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|70 / 75
|Laskennallinen työsuoritus (m²/h)
|2805
|Työsuoritus (m²/h)
|2000
|Akku (V/Ah)
|24 / 105
|Akun käyttöaika (h)
|max. 2,5
|Virtalähde akkulaturille (V/Hz)
|95 - 253 / 50 - 60
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|180
|Harjapaine (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Kääntymiseen vaadittava käytäväleveys (mm)
|1650
|Veden kulutus (l/min)
|max. 2,3
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|66
|Liitäntäteho (W)
|1400
|Sallittu kokonaispaino (kg)
|345
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|100
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Toimitus sisältää
- Laikkaharja: 1 kpl
- Akku
- Akku ja laturi koneessa
- Imusuulake, v-mallinen
Ominaisuuksia
- Tehokas vetomoottori
- Automaattinen vedenpysäytys
- Magneettiventtiili
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
Käyttökohteet
- Täydellinen valinta myymälöihin, ostoskeskuksiin ja terveydenhuollon kohteisiin
- Täyttää erilaisia lattiapintoja käsittävien tehdastilojen ja varastojen vaatimukset