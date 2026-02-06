Yhdistelmäkone KIRA B 50

Siivousrobotti Kira tuo aivan uudenlaista joustavuutta, taloudellisuutta ja tehoa koneelliseen lattianpesuun. Selkeä ja looginen käyttöliittymä takaa vaivattoman käyttöönoton ja työskentelyn

KIRA-yhdistelmäkonerobotti vapauttaa käyttäjät toistuvista ja kuormittavista rutiinitehtävistä ja mahdollistaa ihmisen ja robotin työskentelyn työparina, joissa kumpikin voi keskittyä omiin vahvoihin osaamisalueisiinsa. KIRA B 50 -siivousrobotin käyttöönotto ja siivousalueiden määrittely on äärimmäisen helppoa. Viimeisintä teknologiaa edustavien antureiden, kehittyneen ohjausjärjestelmän ja tehokkaiden litiumioniakkujen ansiosta siivousrobottii kykenee itsenäisen ja tehokkaaseen työskentelyyn myös suuremmilla pinta-aloilla. Säiliöiden huuhtelu- ja täyttöautomatiikka, helpot puhdistusrutiinit ja lukuisat muut käyttäjää helpottavat ominaisuudet takaavat joustavan ja miellyttävän käytön. Ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu ja automaattinen puhdistusaineen annostelujärjestelmä takaavat parhaan pesu- ja kuivaustuloksen ja auttavat hallitsemaan käyttökustannuksia. Kun käytössä on erillinen telakointiasema, akuujen lataus sekä nesteiden tyhjennys ja täyttö tapahtuvat automaattisesti. Ihmisen suorittamia työvaiheita tarvitaan siis vain pieniin puhdistus- ja huoltotoimenpiteisiin. Siivousraporttien tarkastelu ja infoviestien vastaanotto on mahdollista hoitaa myös selaimen kautta.

Ominaisuudet ja edut
Helppo käyttää
  • Kosketusnäyttö mahdollistaa nopean ja helpon pääsyn koneen kaikkiin toimintoihin
  • Selkeä, vaiheittainen käytönopastus
  • Helppo käyttöönotto ja kaikkien toimintojen ohjaus ilman vaadittavaa erikoisosaamista
Luotettava ja turvallinen navigointi
  • Korkealaatuiset sensorit 360 astetta laitteen ympärillä ja pystysuorien esteiden havainnointi.
  • Turvajärjestelmä tunnistaa poikkeamat reitillä ja estää törmäämisen.
  • Älykäs esteiden kiertojärjestelmä estää robottia juuttumasta kohteeseen.
Telakka (lisävarusteena)
  • Mahdollistaa täysin automaattisen operoinnin.
  • Resurssien täydennys taysin autonomisesti telakan avulla (tuoreveden täyttö, likaveden tyhjennys, säiliön huuhtelu, akun lataus).
  • Lisävaruste, robottia voidaan käyttää useammalla telakalla tai ilman niitä.
Ulkopuolisen tarkastuslaitoksen sertifioima
  • Turvallinen navigointi ja esteiden väistäminen
  • Turvallisuussertifiointi standardin IEC 63327 mukaisesti.
  • Mahdollista käyttää vilkkaasti liikennöidyissä tiloissa.
Autonomisten siivousalueiden nopea opetus.
  • KIRA neuvoo ja opastaa käyttäjää siivousreitin luomisessa.
  • Opetus- ja toistotoiminto tarkkojen reittien manuaaliseen opettamiseen ahtaissa tiloissa.
  • Älykäs täyttötoiminto: avoimien tilojen autonomiseen reittisuunnitteluun riittää alueen reunoen kiertäminen.
Erittäin helppo reittien muokkaustoiminto
  • Kaikki siivousparametrit voidaan helposti muuttaa reitin luomisen jälkeen.
  • Yhdistettyjen siivousreittien luominen.
  • Lisää kiellettyjä alueita, nopeusrajoituksia, siirtoajoa, äänisignaali, valot.
Selainsovellus
  • Etäkäyttö yksityiskohtaisiin tietoihin Kärcher Equipment Managementin kautta.
  • Sisältää siivousraportit, ilmoitukset, laitteen tila yms.
  • Lähettää ilmoitukset käyttäjän valitsemiin kanaviin
Integroitu sivuharja
  • Mahdollistaa puhdistamisen seinän vierustalta
  • Kuljettaa lian suoraan poistoputkeen
  • Vähentää manuaaliset toimenpiteet minimiin
Tiedot

Tekniset tiedot

Voimansiirto Akku
Nimellisottoteho (W) 1600
Ajomoottori (W) 560
Imuturbiinin teho (W) 630
Harjamoottorin teho (W) 600
Työleveys, harjat (mm) 550
Harjapaine (g/cm²) 80
Harjan pyörimisnopeus (rpm) 1200
Työleveys, imurointi (mm) 750
Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l) 55 / 55
Pesuainesäiliö (l) 5
Lakaisusäiliö (l) 2
Laskennallinen työsuoritus automaattiajolla (m²/h) max. 2365
Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²) n. 1830
Jännite (V) 24
Akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litiumioni
Akun jännite / virtamäärä (V/Ah) 24 / 160
Akun käyttöaika (h) n. 3,5
Akun latausaika (h) max. 5,2
Nopeus automaattiajolla (km/h) max. 4,3
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 69
Kääntösäde automaattiajolla (m) 1,5
Nousukyky (%) max. 6
Käytäväleveys automaattiajolla (m) min. 0,9
Paino tyhjänä (kg) 228
Paino (ilman varusteita) (kg) 225
Paino (sis. varusteet) (kg) 238,4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 249,4
Mitat (p x l x k) (mm) 1100 x 750 x 1200

Toimitus sisältää

  • Akku ja laturi
  • Sisältää imusuulakkeen
  • Telaharja: 2 kpl
  • Sivuharja
  • Varoitusvilkku

Ominaisuuksia

  • Imukumien tyyppi: öljynkestävä
  • DOSE
  • Automaattisesti nopeuden mukaan säätyvä veden annostelu
  • Suuri, korkearesoluutioinen kosketusnäyttö
  • Valmius telakan käyttöön
  • Valmius rullaoven automaattiseen aukaisuun
  • Itsenäinen siivous
  • Esilakaisutoiminto
  • Manuaalisella ajotavalla
  • Ramppiajotila
  • Helppo asettaa käyttökuntoon ilman erityistä osaamista
  • Parasta tekniikkaa edustavat sensorit
  • Esteiden ja törmäysten havaitseminen
  • Itsenäinen väistö esteitä kohdatessa
  • Turvallisuussertifiointi kattaa liikkumisen asiakastiloissa
  • Siivousraporttien luominen
  • Infoviestit voidaan ohjata tablettiin tai älypuhelimeen
  • Ajastustoiminto
  • Automaattinen täyttö
  • Merkkivalot informoivat kulkusuunnasta ja suoritettavasta työvaiheesta
  • Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
  • Elektroninen ja mekaaninen uimurikytkin
  • Kommunikaatiorajapinta: VDA 5050
  • Pesuaineen annosteluyksikkö
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Yhdistelmäkone KIRA B 50
Videot
Käyttökohteet
  • Toimii joustavasti keskisuurilla ja suurilla pinta-aloilla ja erilaisilla lattiapinnoitteilla.
  • Siivoaa hyvin kapeilla käytävillä ja suurilla, avonaisilla alueilla
  • Voidaan käyttää alueilla, joilla on samaan aikaan asiakasliikennettä
  • Ihanteellinen valinta vähittäiskauppoihin, oppilaitoksiin ja terveydenhuollon kohteisiin.
  • Voidaan käyttää logistiikassa, teollisuudessa ja toimistoissa
Varusteet