Yhdistelmäkone KIRA B 50
Siivousrobotti Kira tuo aivan uudenlaista joustavuutta, taloudellisuutta ja tehoa koneelliseen lattianpesuun. Selkeä ja looginen käyttöliittymä takaa vaivattoman käyttöönoton ja työskentelyn
KIRA-yhdistelmäkonerobotti vapauttaa käyttäjät toistuvista ja kuormittavista rutiinitehtävistä ja mahdollistaa ihmisen ja robotin työskentelyn työparina, joissa kumpikin voi keskittyä omiin vahvoihin osaamisalueisiinsa. KIRA B 50 -siivousrobotin käyttöönotto ja siivousalueiden määrittely on äärimmäisen helppoa. Viimeisintä teknologiaa edustavien antureiden, kehittyneen ohjausjärjestelmän ja tehokkaiden litiumioniakkujen ansiosta siivousrobottii kykenee itsenäisen ja tehokkaaseen työskentelyyn myös suuremmilla pinta-aloilla. Säiliöiden huuhtelu- ja täyttöautomatiikka, helpot puhdistusrutiinit ja lukuisat muut käyttäjää helpottavat ominaisuudet takaavat joustavan ja miellyttävän käytön. Ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu ja automaattinen puhdistusaineen annostelujärjestelmä takaavat parhaan pesu- ja kuivaustuloksen ja auttavat hallitsemaan käyttökustannuksia. Kun käytössä on erillinen telakointiasema, akuujen lataus sekä nesteiden tyhjennys ja täyttö tapahtuvat automaattisesti. Ihmisen suorittamia työvaiheita tarvitaan siis vain pieniin puhdistus- ja huoltotoimenpiteisiin. Siivousraporttien tarkastelu ja infoviestien vastaanotto on mahdollista hoitaa myös selaimen kautta.
Ominaisuudet ja edut
Helppo käyttää
- Kosketusnäyttö mahdollistaa nopean ja helpon pääsyn koneen kaikkiin toimintoihin
- Selkeä, vaiheittainen käytönopastus
- Helppo käyttöönotto ja kaikkien toimintojen ohjaus ilman vaadittavaa erikoisosaamista
Luotettava ja turvallinen navigointi
- Korkealaatuiset sensorit 360 astetta laitteen ympärillä ja pystysuorien esteiden havainnointi.
- Turvajärjestelmä tunnistaa poikkeamat reitillä ja estää törmäämisen.
- Älykäs esteiden kiertojärjestelmä estää robottia juuttumasta kohteeseen.
Telakka (lisävarusteena)
- Mahdollistaa täysin automaattisen operoinnin.
- Resurssien täydennys taysin autonomisesti telakan avulla (tuoreveden täyttö, likaveden tyhjennys, säiliön huuhtelu, akun lataus).
- Lisävaruste, robottia voidaan käyttää useammalla telakalla tai ilman niitä.
Ulkopuolisen tarkastuslaitoksen sertifioima
- Turvallinen navigointi ja esteiden väistäminen
- Turvallisuussertifiointi standardin IEC 63327 mukaisesti.
- Mahdollista käyttää vilkkaasti liikennöidyissä tiloissa.
Autonomisten siivousalueiden nopea opetus.
- KIRA neuvoo ja opastaa käyttäjää siivousreitin luomisessa.
- Opetus- ja toistotoiminto tarkkojen reittien manuaaliseen opettamiseen ahtaissa tiloissa.
- Älykäs täyttötoiminto: avoimien tilojen autonomiseen reittisuunnitteluun riittää alueen reunoen kiertäminen.
Erittäin helppo reittien muokkaustoiminto
- Kaikki siivousparametrit voidaan helposti muuttaa reitin luomisen jälkeen.
- Yhdistettyjen siivousreittien luominen.
- Lisää kiellettyjä alueita, nopeusrajoituksia, siirtoajoa, äänisignaali, valot.
Selainsovellus
- Etäkäyttö yksityiskohtaisiin tietoihin Kärcher Equipment Managementin kautta.
- Sisältää siivousraportit, ilmoitukset, laitteen tila yms.
- Lähettää ilmoitukset käyttäjän valitsemiin kanaviin
Integroitu sivuharja
- Mahdollistaa puhdistamisen seinän vierustalta
- Kuljettaa lian suoraan poistoputkeen
- Vähentää manuaaliset toimenpiteet minimiin
Tiedot
Tekniset tiedot
|Voimansiirto
|Akku
|Nimellisottoteho (W)
|1600
|Ajomoottori (W)
|560
|Imuturbiinin teho (W)
|630
|Harjamoottorin teho (W)
|600
|Työleveys, harjat (mm)
|550
|Harjapaine (g/cm²)
|80
|Harjan pyörimisnopeus (rpm)
|1200
|Työleveys, imurointi (mm)
|750
|Säiliötilavuus, puhdas-/likavesi (l)
|55 / 55
|Pesuainesäiliö (l)
|5
|Lakaisusäiliö (l)
|2
|Laskennallinen työsuoritus automaattiajolla (m²/h)
|max. 2365
|Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²)
|n. 1830
|Jännite (V)
|24
|Akkujen lukumäärä
|2
|Akkutyyppi
|Litiumioni
|Akun jännite / virtamäärä (V/Ah)
|24 / 160
|Akun käyttöaika (h)
|n. 3,5
|Akun latausaika (h)
|max. 5,2
|Nopeus automaattiajolla (km/h)
|max. 4,3
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|69
|Kääntösäde automaattiajolla (m)
|1,5
|Nousukyky (%)
|max. 6
|Käytäväleveys automaattiajolla (m)
|min. 0,9
|Paino tyhjänä (kg)
|228
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|225
|Paino (sis. varusteet) (kg)
|238,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|249,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Toimitus sisältää
- Akku ja laturi
- Sisältää imusuulakkeen
- Telaharja: 2 kpl
- Sivuharja
- Varoitusvilkku
Ominaisuuksia
- Imukumien tyyppi: öljynkestävä
- DOSE
- Automaattisesti nopeuden mukaan säätyvä veden annostelu
- Suuri, korkearesoluutioinen kosketusnäyttö
- Valmius telakan käyttöön
- Valmius rullaoven automaattiseen aukaisuun
- Itsenäinen siivous
- Esilakaisutoiminto
- Manuaalisella ajotavalla
- Ramppiajotila
- Helppo asettaa käyttökuntoon ilman erityistä osaamista
- Parasta tekniikkaa edustavat sensorit
- Esteiden ja törmäysten havaitseminen
- Itsenäinen väistö esteitä kohdatessa
- Turvallisuussertifiointi kattaa liikkumisen asiakastiloissa
- Siivousraporttien luominen
- Infoviestit voidaan ohjata tablettiin tai älypuhelimeen
- Ajastustoiminto
- Automaattinen täyttö
- Merkkivalot informoivat kulkusuunnasta ja suoritettavasta työvaiheesta
- Kärcher-tunnistevärit kaikille ohjaus- ja säätöpainikkeille
- Elektroninen ja mekaaninen uimurikytkin
- Kommunikaatiorajapinta: VDA 5050
- Pesuaineen annosteluyksikkö
Videot
Käyttökohteet
- Toimii joustavasti keskisuurilla ja suurilla pinta-aloilla ja erilaisilla lattiapinnoitteilla.
- Siivoaa hyvin kapeilla käytävillä ja suurilla, avonaisilla alueilla
- Voidaan käyttää alueilla, joilla on samaan aikaan asiakasliikennettä
- Ihanteellinen valinta vähittäiskauppoihin, oppilaitoksiin ja terveydenhuollon kohteisiin.
- Voidaan käyttää logistiikassa, teollisuudessa ja toimistoissa