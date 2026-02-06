KIRA-yhdistelmäkonerobotti vapauttaa käyttäjät toistuvista ja kuormittavista rutiinitehtävistä ja mahdollistaa ihmisen ja robotin työskentelyn työparina, joissa kumpikin voi keskittyä omiin vahvoihin osaamisalueisiinsa. KIRA B 50 -siivousrobotin käyttöönotto ja siivousalueiden määrittely on äärimmäisen helppoa. Viimeisintä teknologiaa edustavien antureiden, kehittyneen ohjausjärjestelmän ja tehokkaiden litiumioniakkujen ansiosta siivousrobottii kykenee itsenäisen ja tehokkaaseen työskentelyyn myös suuremmilla pinta-aloilla. Säiliöiden huuhtelu- ja täyttöautomatiikka, helpot puhdistusrutiinit ja lukuisat muut käyttäjää helpottavat ominaisuudet takaavat joustavan ja miellyttävän käytön. Ajonopeuden mukaan säätyvä veden annostelu ja automaattinen puhdistusaineen annostelujärjestelmä takaavat parhaan pesu- ja kuivaustuloksen ja auttavat hallitsemaan käyttökustannuksia. Kun käytössä on erillinen telakointiasema, akuujen lataus sekä nesteiden tyhjennys ja täyttö tapahtuvat automaattisesti. Ihmisen suorittamia työvaiheita tarvitaan siis vain pieniin puhdistus- ja huoltotoimenpiteisiin. Siivousraporttien tarkastelu ja infoviestien vastaanotto on mahdollista hoitaa myös selaimen kautta.