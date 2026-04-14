Teollisuusimuri IVM 40/12-1 H Z22

IVM 40/12-1 H Z22 kompaktin kokoinen teollisuusimuri, jossa on H-pölyluokan suodatusteho sekä erikoiskohteissa vaadittava ATEX Zone 22 -luokitus.

ATEX Zone 22 ja H-pölyluokan vaatimukset täyttävä IVM 40/12-1 H Z22 on 40 litran säiliöllä varustettu teollisuusimuri. Se sopii karkean lian ja hienon pölyn poistamiseen erikoiskohteissa. Kompaktin koon ja yksivaihemoottorin ansiosta tämä imurimalli kulkee joustavasti työkohteesta toiseen. Uuden ”pull & clean” -ravistimen ansiosta suodatin voidaan ravistaa nopeasti puhtaaksi imuria sammuttamatta. Vakiona oleva, H-pölyluokan tähtisuodatin tarjoaa 1,6 m² suodatuspinta-alan. Imurissa on lisäksi tehokas patruunasuodatin. Laitteen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Kompaktin koon, kookkaiden pyörien ja tukevan työntökahvan ansiosta imuri kulkee joustavasti työpisteestä toiseen.

Ominaisuudet ja edut
Teollisuusimuri IVM 40/12-1 H Z22: Sertifioitu ATEX Zone 22 -tiloihin
Turvallista ja luotettavaa pölynpoistoa ATEX Zone 22 -luokitelluissa kohteissa.
Teollisuusimuri IVM 40/12-1 H Z22: Pölyluokka H
Sertifioitu DIN EN 60335-2-69 -standardin mukaisesti pölyluokkaan H. Turvallinen työskentely vaarallista pölyä ja partikkeleita imuroitaessa H-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
Teollisuusimuri IVM 40/12-1 H Z22: Kestävä ja hiljainen EC-turbiini
Hiiliharjatonta tekniikkaa, joka takaa huolettoman käytön ja pitkän elinkaaren. Pitkä, vähintään 5000 tunnin huoltoväli mahdollistaa käytön kolmivuorotyössä.
Manuaalinen pull-and-clean-puhdistus suodattimelle
  • Suodattimen nopea puhdistaminen työskentelyn aikana.
  • Erinomaisesti mekaanista kulutusta kestävät komponentit.
Erittäin suuren suodatuspinta-alan tarjoava tähtisuodatin ja patruunasuodatin
  • Turvallinen työskentely vaarallista pölyä ja partikkeleita imuroitaessa H-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
  • Optimaalinen pölynpoisto kahden erillisen suodattimen avulla.
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50 - 60
Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h) 43,8 / 158
Alipaine (mbar/kPa) 249 / 24,9
Säiliötilavuus (l) 40
Säiliön materiaali Ruostumaton teräs
Nimellisottoteho (kW) 1 x 1,2
Imurityyppi Sähköinen
Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa ID 70
Varustesarjan halkaisija ID 40
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 73
Pääsuodattimen suodatusluokka M
Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²) 1,6
Lisäsuodattimen pölyluokka H
Lisäsuodattimen suodatuspinta-ala (m²) 1,6
Paino (ilman varusteita) (kg) 51
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 51,8
Mitat (p x l x k) (mm) 645 x 655 x 1140

Ominaisuuksia

  • Pääsuodatin: Tähtisuodatin
  • Lisäsuodatin: Patruunasuodatin
  • Varusteet sisältyvät toimitukseen: ei
Teollisuusimuri IVM 40/12-1 H Z22
Käyttökohteet
  • Soveltuu ATEX zone 22 -kohteisiin
  • Pienille ja keskikokoisille partikkeleille ja pölylle H-pölyluokituksen mukaisesti
  • Vaativiin työkohteisiin, soveltuu myös herkästi pintoihin tarttuvien materiaalien imurointiin
Varusteet