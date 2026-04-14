ATEX Zone 22 ja H-pölyluokan vaatimukset täyttävä IVM 40/12-1 H Z22 on 40 litran säiliöllä varustettu teollisuusimuri. Se sopii karkean lian ja hienon pölyn poistamiseen erikoiskohteissa. Kompaktin koon ja yksivaihemoottorin ansiosta tämä imurimalli kulkee joustavasti työkohteesta toiseen. Uuden ”pull & clean” -ravistimen ansiosta suodatin voidaan ravistaa nopeasti puhtaaksi imuria sammuttamatta. Vakiona oleva, H-pölyluokan tähtisuodatin tarjoaa 1,6 m² suodatuspinta-alan. Imurissa on lisäksi tehokas patruunasuodatin. Laitteen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Kompaktin koon, kookkaiden pyörien ja tukevan työntökahvan ansiosta imuri kulkee joustavasti työpisteestä toiseen.