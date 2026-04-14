Teollisuusimuri IVM 40/12-1 H Z22
IVM 40/12-1 H Z22 kompaktin kokoinen teollisuusimuri, jossa on H-pölyluokan suodatusteho sekä erikoiskohteissa vaadittava ATEX Zone 22 -luokitus.
ATEX Zone 22 ja H-pölyluokan vaatimukset täyttävä IVM 40/12-1 H Z22 on 40 litran säiliöllä varustettu teollisuusimuri. Se sopii karkean lian ja hienon pölyn poistamiseen erikoiskohteissa. Kompaktin koon ja yksivaihemoottorin ansiosta tämä imurimalli kulkee joustavasti työkohteesta toiseen. Uuden ”pull & clean” -ravistimen ansiosta suodatin voidaan ravistaa nopeasti puhtaaksi imuria sammuttamatta. Vakiona oleva, H-pölyluokan tähtisuodatin tarjoaa 1,6 m² suodatuspinta-alan. Imurissa on lisäksi tehokas patruunasuodatin. Laitteen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Kompaktin koon, kookkaiden pyörien ja tukevan työntökahvan ansiosta imuri kulkee joustavasti työpisteestä toiseen.
Ominaisuudet ja edut
Sertifioitu ATEX Zone 22 -tiloihinTurvallista ja luotettavaa pölynpoistoa ATEX Zone 22 -luokitelluissa kohteissa.
Pölyluokka HSertifioitu DIN EN 60335-2-69 -standardin mukaisesti pölyluokkaan H. Turvallinen työskentely vaarallista pölyä ja partikkeleita imuroitaessa H-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
Kestävä ja hiljainen EC-turbiiniHiiliharjatonta tekniikkaa, joka takaa huolettoman käytön ja pitkän elinkaaren. Pitkä, vähintään 5000 tunnin huoltoväli mahdollistaa käytön kolmivuorotyössä.
Manuaalinen pull-and-clean-puhdistus suodattimelle
- Suodattimen nopea puhdistaminen työskentelyn aikana.
- Erinomaisesti mekaanista kulutusta kestävät komponentit.
Erittäin suuren suodatuspinta-alan tarjoava tähtisuodatin ja patruunasuodatin
- Turvallinen työskentely vaarallista pölyä ja partikkeleita imuroitaessa H-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
- Optimaalinen pölynpoisto kahden erillisen suodattimen avulla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Ilman läpivirtaus (l/s/m³/h)
|43,8 / 158
|Alipaine (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Säiliötilavuus (l)
|40
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Nimellisottoteho (kW)
|1 x 1,2
|Imurityyppi
|Sähköinen
|Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa
|ID 70
|Varustesarjan halkaisija
|ID 40
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|73
|Pääsuodattimen suodatusluokka
|M
|Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²)
|1,6
|Lisäsuodattimen pölyluokka
|H
|Lisäsuodattimen suodatuspinta-ala (m²)
|1,6
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|51
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|51,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|645 x 655 x 1140
Ominaisuuksia
- Pääsuodatin: Tähtisuodatin
- Lisäsuodatin: Patruunasuodatin
- Varusteet sisältyvät toimitukseen: ei
Käyttökohteet
- Soveltuu ATEX zone 22 -kohteisiin
- Pienille ja keskikokoisille partikkeleille ja pölylle H-pölyluokituksen mukaisesti
- Vaativiin työkohteisiin, soveltuu myös herkästi pintoihin tarttuvien materiaalien imurointiin