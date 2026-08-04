Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H ACD
IVM 40/24-2 H ACD on kahdella moottorilla varustettu teollisuusimuri, jossa on H-pölyluokan suodatusteho ja herkästi syttyvälle pölylle suunniteltu ACD-luokitus.
H-pölyluokan vaatimukset täyttävä IVM 40/24-2 H ACD on kahdella moottorilla ja 40 litran säiliöllä varustettu teollisuusimuri, joka sopii karkean lian ja hienon pölyn poistamiseen. Tässä mallissa on herkästi syttyvien pölyjen käsittelyssä sovellettava ACD-luokitus. Uuden ”pull & clean” -ravistimen ansiosta suodatin voidaan ravistaa nopeasti puhtaaksi imuria sammuttamatta. Vakiona oleva, H-pölyluokan tähtisuodatin tarjoaa 1,6 m² suodatuspinta-alan. Tehokkaan suodatuksen takeena imurissa on lisäksi kookas patruunasuodatin. Laitteen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Kompaktin koon, kookkaiden pyörien ja tukevan työntökahvan ansiosta imuri kulkee joustavasti työpisteestä toiseen. ACD on uusi, ATEX Zone 22:n rinnalle tullut luokittelu, joka perustuu standardiin IEC 60335-2-69:2021. Tämän vaatimukset täyttävä imuri soveltuu herkästi syttyvän pölyn (esimerkiksi jauhopöly) turvalliseen imurointiin. ACD-luokiteltua imuria ei saa käyttää Zone 22 -tilassa, mutta imurointi on kuitenkin mahdollista siten, että imuri on koko ajan määritellyn alueen ulkopuolella ja imuletku viedään alueelle.
Ominaisuudet ja edut
ACD-hyväksyntä: laite soveltuu syttymisherkän pölyn imurointiinSyttymisherkän pölyn turvallinen ja kustannustehokas poisto työkohteista. Täyttää standardin IEC 60335-2-69 vaatimukset.
Pölyluokka HSertifioitu DIN EN 60335-2-69 -standardin mukaisesti pölyluokkaan H. Turvallinen työskentely vaarallista pölyä ja partikkeleita imuroitaessa H-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
Manuaalinen pull-and-clean-puhdistus suodattimelleSuodattimen nopea puhdistaminen työskentelyn aikana. Erinomaisesti mekaanista kulutusta kestävät komponentit.
Varustettu kahdella puhallinmoottorilla
- Korkea imuteho takaa nopean ja tarkan puhdistustuloksen.
- Moottorit voidaan kytkeä erikseen päälle ja säätää näin imutehoa.
Erittäin suuren suodatuspinta-alan tarjoava tähtisuodatin ja patruunasuodatin
- Turvallinen työskentely vaarallista pölyä ja partikkeleita imuroitaessa H-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
- Optimaalinen pölynpoisto kahden erillisen suodattimen avulla.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 - 240
|Taajuus (Hz)
|50 - 60
|Ilman läpivirtaus (l/s)
|106
|Alipaine (mbar)
|225
|Säiliötilavuus (l)
|40
|Säiliön materiaali
|Ruostumaton teräs
|Nimellisottoteho (kW)
|2,3
|Imurityyppi
|Sähköinen
|Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa
|ID 70
|Varustesarjan halkaisija
|ID 50
|Äänenvoimakkuus (dB(A))
|77
|Virtajohdon pituus (m)
|10
|Pääsuodattimen suodatusluokka
|M
|Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²)
|1,6
|Lisäsuodattimen pölyluokka
|H
|Lisäsuodattimen suodatuspinta-ala (m²)
|1,6
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|36
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|39,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|645 x 655 x 1150
Ominaisuuksia
- Pääsuodatin: Tähtisuodatin
- Lisäsuodatin: Patruunasuodatin
- Varusteet sisältyvät toimitukseen: ei
Videot
Käyttökohteet
- Sopii herkästi palavan pölyn poistoon