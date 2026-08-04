H-pölyluokan vaatimukset täyttävä IVM 40/24-2 H ACD on kahdella moottorilla ja 40 litran säiliöllä varustettu teollisuusimuri, joka sopii karkean lian ja hienon pölyn poistamiseen. Tässä mallissa on herkästi syttyvien pölyjen käsittelyssä sovellettava ACD-luokitus. Uuden ”pull & clean” -ravistimen ansiosta suodatin voidaan ravistaa nopeasti puhtaaksi imuria sammuttamatta. Vakiona oleva, H-pölyluokan tähtisuodatin tarjoaa 1,6 m² suodatuspinta-alan. Tehokkaan suodatuksen takeena imurissa on lisäksi kookas patruunasuodatin. Laitteen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Kompaktin koon, kookkaiden pyörien ja tukevan työntökahvan ansiosta imuri kulkee joustavasti työpisteestä toiseen. ACD on uusi, ATEX Zone 22:n rinnalle tullut luokittelu, joka perustuu standardiin IEC 60335-2-69:2021. Tämän vaatimukset täyttävä imuri soveltuu herkästi syttyvän pölyn (esimerkiksi jauhopöly) turvalliseen imurointiin. ACD-luokiteltua imuria ei saa käyttää Zone 22 -tilassa, mutta imurointi on kuitenkin mahdollista siten, että imuri on koko ajan määritellyn alueen ulkopuolella ja imuletku viedään alueelle.