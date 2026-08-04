Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H ACD

IVM 40/24-2 H ACD on kahdella moottorilla varustettu teollisuusimuri, jossa on H-pölyluokan suodatusteho ja herkästi syttyvälle pölylle suunniteltu ACD-luokitus.

H-pölyluokan vaatimukset täyttävä IVM 40/24-2 H ACD on kahdella moottorilla ja 40 litran säiliöllä varustettu teollisuusimuri, joka sopii karkean lian ja hienon pölyn poistamiseen. Tässä mallissa on herkästi syttyvien pölyjen käsittelyssä sovellettava ACD-luokitus. Uuden ”pull & clean” -ravistimen ansiosta suodatin voidaan ravistaa nopeasti puhtaaksi imuria sammuttamatta. Vakiona oleva, H-pölyluokan tähtisuodatin tarjoaa 1,6 m² suodatuspinta-alan. Tehokkaan suodatuksen takeena imurissa on lisäksi kookas patruunasuodatin. Laitteen runko on valmistettu haponkestävästä teräksestä. Kompaktin koon, kookkaiden pyörien ja tukevan työntökahvan ansiosta imuri kulkee joustavasti työpisteestä toiseen. ACD on uusi, ATEX Zone 22:n rinnalle tullut luokittelu, joka perustuu standardiin IEC 60335-2-69:2021. Tämän vaatimukset täyttävä imuri soveltuu herkästi syttyvän pölyn (esimerkiksi jauhopöly) turvalliseen imurointiin. ACD-luokiteltua imuria ei saa käyttää Zone 22 -tilassa, mutta imurointi on kuitenkin mahdollista siten, että imuri on koko ajan määritellyn alueen ulkopuolella ja imuletku viedään alueelle.

Ominaisuudet ja edut
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H ACD: ACD-hyväksyntä: laite soveltuu syttymisherkän pölyn imurointiin
ACD-hyväksyntä: laite soveltuu syttymisherkän pölyn imurointiin
Syttymisherkän pölyn turvallinen ja kustannustehokas poisto työkohteista. Täyttää standardin IEC 60335-2-69 vaatimukset.
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H ACD: Pölyluokka H
Pölyluokka H
Sertifioitu DIN EN 60335-2-69 -standardin mukaisesti pölyluokkaan H. Turvallinen työskentely vaarallista pölyä ja partikkeleita imuroitaessa H-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H ACD: Manuaalinen pull-and-clean-puhdistus suodattimelle
Manuaalinen pull-and-clean-puhdistus suodattimelle
Suodattimen nopea puhdistaminen työskentelyn aikana. Erinomaisesti mekaanista kulutusta kestävät komponentit.
Varustettu kahdella puhallinmoottorilla
  • Korkea imuteho takaa nopean ja tarkan puhdistustuloksen.
  • Moottorit voidaan kytkeä erikseen päälle ja säätää näin imutehoa.
Erittäin suuren suodatuspinta-alan tarjoava tähtisuodatin ja patruunasuodatin
  • Turvallinen työskentely vaarallista pölyä ja partikkeleita imuroitaessa H-pölyluokan vaatimusten mukaisesti.
  • Optimaalinen pölynpoisto kahden erillisen suodattimen avulla.
Tiedot

Tekniset tiedot

Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 - 240
Taajuus (Hz) 50 - 60
Ilman läpivirtaus (l/s) 106
Alipaine (mbar) 225
Säiliötilavuus (l) 40
Säiliön materiaali Ruostumaton teräs
Nimellisottoteho (kW) 2,3
Imurityyppi Sähköinen
Imuletkun kiinnityksen halkaisija rungossa ID 70
Varustesarjan halkaisija ID 50
Äänenvoimakkuus (dB(A)) 77
Virtajohdon pituus (m) 10
Pääsuodattimen suodatusluokka M
Pääsuodattimen suodatuspinta-ala (m²) 1,6
Lisäsuodattimen pölyluokka H
Lisäsuodattimen suodatuspinta-ala (m²) 1,6
Paino (ilman varusteita) (kg) 36
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 39,6
Mitat (p x l x k) (mm) 645 x 655 x 1150

Ominaisuuksia

  • Pääsuodatin: Tähtisuodatin
  • Lisäsuodatin: Patruunasuodatin
  • Varusteet sisältyvät toimitukseen: ei
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H ACD
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H ACD
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H ACD
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H ACD
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H ACD
Teollisuusimuri IVM 40/24-2 H ACD
Videot
Käyttökohteet
  • Sopii herkästi palavan pölyn poistoon
Varusteet