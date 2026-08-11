Kestävä, ruostumatonta terästä oleva rakenne sopii hyvin vaativiin puhdistuskohteisiin. Kaikki komponentit mitoitettu kestämään korkeita lämpötiloja (+85°C). Kevyesti rullaavien pyörien ansiosta tasopuhdistin liikkuu haastavillakin pinnoilla kevyesti ja jälkiä jättämättä. Sisältää 7,5 metriä pitkän, polyuretaanista valmistetun poistoletkun. Maksimipaine 250 baaria ja vedentuotto 1300 l/h. Huomioithan, että painepesurikohtainen, FRV-tasopuhdistimeen sopiva suutinpaketti myydään erikseen.