FRV 50 ME -tasopuhdistin
Painepesuriin asennettava, teräsrunkoinen tasopuhdistin, jonka rakenne ja 500 mm työleveys on mitoitettu suurille pinnoille. Sisältää likaveden poistoletkun. Toimitus ei sisällä suuttimia.
Kestävä, ruostumatonta terästä oleva rakenne sopii hyvin vaativiin puhdistuskohteisiin. Kaikki komponentit mitoitettu kestämään korkeita lämpötiloja (+85°C). Kevyesti rullaavien pyörien ansiosta tasopuhdistin liikkuu haastavillakin pinnoilla kevyesti ja jälkiä jättämättä. Sisältää 7,5 metriä pitkän, polyuretaanista valmistetun poistoletkun. Maksimipaine 250 baaria ja vedentuotto 1300 l/h. Huomioithan, että painepesurikohtainen, FRV-tasopuhdistimeen sopiva suutinpaketti myydään erikseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5
|Väri
|Hopea
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|17,5
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