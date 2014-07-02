HEPA 12 -suodatin

HEPA-suodatin suodattaa tehokkaasti mm. siitepölyn, bakteerit ja itiöt. 99.9% kaikista hiukkasista, jotka isompia kuin 0.3µ suodatetaan. ((EN 1822:1998)

Tärkeä apu allergikoille ja ihanteellinen kaikille puhdasta ilmaa arvostaville: tehokas HEPA-suodatin (EN 1822:1998) kerää mm. siitepölyn, sieni-itiöt ja bakteerit. Tehokas suodatin suodattaa luotettavasti allergeenit ja pölyn, ja takaa optimaalisen puhtaan ilman. Tuotettu ilma on normaalia sisäilmaa puhtaampaa. Se vangitsee 99,9 % kaikista allergiaa laukaisevista hiukkasista, jotka ovat suurempia kuin 0,3 µm. Se on ihanteellinen ratkaisu ihmisille, joilla on erityisen tiukat hygieniavaatimukset.

Ominaisuudet ja edut
Korkea suodatusteho
Ideaalinen allergiakoteihin
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 158 x 105 x 22
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