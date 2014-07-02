Tärkeä apu allergikoille ja ihanteellinen kaikille puhdasta ilmaa arvostaville: tehokas HEPA-suodatin (EN 1822:1998) kerää mm. siitepölyn, sieni-itiöt ja bakteerit. Tehokas suodatin suodattaa luotettavasti allergeenit ja pölyn, ja takaa optimaalisen puhtaan ilman. Tuotettu ilma on normaalia sisäilmaa puhtaampaa. Se vangitsee 99,9 % kaikista allergiaa laukaisevista hiukkasista, jotka ovat suurempia kuin 0,3 µm. Se on ihanteellinen ratkaisu ihmisille, joilla on erityisen tiukat hygieniavaatimukset.