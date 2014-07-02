HEPA 12 -suodatin
HEPA-suodatin suodattaa tehokkaasti mm. siitepölyn, bakteerit ja itiöt. 99.9% kaikista hiukkasista, jotka isompia kuin 0.3µ suodatetaan. ((EN 1822:1998)
Tärkeä apu allergikoille ja ihanteellinen kaikille puhdasta ilmaa arvostaville: tehokas HEPA-suodatin (EN 1822:1998) kerää mm. siitepölyn, sieni-itiöt ja bakteerit. Tehokas suodatin suodattaa luotettavasti allergeenit ja pölyn, ja takaa optimaalisen puhtaan ilman. Tuotettu ilma on normaalia sisäilmaa puhtaampaa. Se vangitsee 99,9 % kaikista allergiaa laukaisevista hiukkasista, jotka ovat suurempia kuin 0,3 µm. Se on ihanteellinen ratkaisu ihmisille, joilla on erityisen tiukat hygieniavaatimukset.
Ominaisuudet ja edut
Korkea suodatusteho
Ideaalinen allergiakoteihin
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|158 x 105 x 22