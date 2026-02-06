HK 4 -korkeapaineletku K 2

4m paineletkun päivityssarja Kärcher K 2 -pesureille. Sisältää pesukahvan ja Quick Connect -likaliitäntäadapterin.Päivityssarja sopii Kärcher K 2 painepesureihin jotka on valmistettu 1992 jälkeen (ilman letkukelaa).

Ominaisuudet ja edut
Adapteri
  • Paineletkun on helppo irrottaa pesukahvasta sekä pesurista.
Korkeapaineletku
  • Quick Connect adaptereilla nopea kiinnitys.
Pesukahva
  • Ergonominen käytössä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Lämpötila (°C) max. 40
Maksimipaine (bar) 120
Pituus (m) 4
Väri musta
Paino (kg) 0,8
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,1
Mitat (p x l x k) (mm) 551 x 190 x 188
