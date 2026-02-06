HK 4 -korkeapaineletku K 2
4m paineletkun päivityssarja Kärcher K 2 -pesureille. Sisältää pesukahvan ja Quick Connect -likaliitäntäadapterin.Päivityssarja sopii Kärcher K 2 painepesureihin jotka on valmistettu 1992 jälkeen (ilman letkukelaa).
Ominaisuudet ja edut
Adapteri
- Paineletkun on helppo irrottaa pesukahvasta sekä pesurista.
Korkeapaineletku
- Quick Connect adaptereilla nopea kiinnitys.
Pesukahva
- Ergonominen käytössä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Lämpötila (°C)
|max. 40
|Maksimipaine (bar)
|120
|Pituus (m)
|4
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|551 x 190 x 188
