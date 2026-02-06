HK 7,5-korkeapaineletkusetti
7,5m korkeapaineletku ja pesukahvasetti Quick Connect -pikaliitäntäadapterilla Kärcher-painepesureille. Sopii 1992-2017 valmistettuihin K 2 - K 7 -painepesureihin ilman letkukelaa.
7,5 metrin letkun päivityssarja Kärcherin pesureille. Sisältää pesukahvan ja Quick Connect -pikaliitäntäadapterin. Päivityssarja sopii Kärcher K2-K7 -sarjan painepesureihin jotka on valmistettu 1992 jälkeen (ilman letkukelaa).
Ominaisuudet ja edut
Adapteri
- Paineletkun on helppo irrottaa pesukahvasta sekä pesurista.
- Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Korkeapaineletku
- Quick Connect adaptereilla nopea kiinnitys.
Pesukahva
- Ergonominen käytössä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Lämpötila (°C)
|max. 60
|Maksimipaine (bar)
|180
|Pituus (m)
|7,5
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|1,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|551 x 250 x 60
Varusteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.