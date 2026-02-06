HK 7,5-korkeapaineletkusetti

7,5 metrin letkun päivityssarja Kärcherin pesureille. Sisältää pesukahvan ja Quick Connect -pikaliitäntäadapterin. Päivityssarja sopii Kärcher K2-K7 -sarjan painepesureihin jotka on valmistettu 1992 jälkeen (ilman letkukelaa).

Ominaisuudet ja edut
Adapteri
  • Paineletkun on helppo irrottaa pesukahvasta sekä pesurista.
  • Korkeapaineletku on helppo ja nopea napsauttaa kiinni ja irti laitteesta sekä pesukahvasta. Tämä säästää aikaa ja vaivaa.
Korkeapaineletku
  • Quick Connect adaptereilla nopea kiinnitys.
Pesukahva
  • Ergonominen käytössä.
Tiedot

Tekniset tiedot

Lämpötila (°C) max. 60
Maksimipaine (bar) 180
Pituus (m) 7,5
Väri musta
Paino (kg) 1,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,4
Mitat (p x l x k) (mm) 551 x 250 x 60
