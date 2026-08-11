Imuletkusetti 1,5m 1" (25mm)
1,5 m:n imusarja, jossa on liitettävä, alipainetiivis imuletku pumppujen liittämiseen 1" putkistoon imupuolella. Ihanteellinen elektronisiin paineenkorotuspumppuihin ja kotipumppuihin.
Liitä pumppu suoraan sisäputkistoon: PerfectConnect 1,5 m imusarjalla 1" (25 mm) imuputkille. Sarja sisältää tyhjiönkestävän 1,5 metrin imuletkun, jonka halkaisija on 3/4" ja G1-liitäntäkierteet (33,3 mm) molemmilla puolilla sekä liitoskappale 1" imuputkille. Tämä sarja voidaan liittää erittäin helposti puutarhapumppujen, elektronisten paineenkorotuspumppujen ja kotipumppujen imupuolelle kotitalouden käyttövesihuoltoon. suuri joustavuus vähentää huomattavasti melua kiinteissä asennuksissa Kärcher PerfectConnect -tiivistysperiaatteen ansiosta BP-lisävarusteet voidaan koota nopeasti ja helposti, mikä tarjoaa erittäin luotettavan tiivistyksen häiriöttömään pumpun toimintaan.
Ominaisuudet ja edut
Pumpun alipainetiivis liitäntä putkikaivojen ja putkistojen kanssa
- Kun liitetään kotitalousvesipumppu, tätä letkua voidaan käyttää joustavana liitäntänä imupuolella, jotta pumpun ja putkiston välille saadaan aikaan meluton yhteys.
Liitoskappale kierteittömille 1" imuputkille
- Pumpun työkaluton liitäntä 1" putkistoon.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pituus (m)
|1,5
|Kierteen koko
|G1
|Halkaisija
|3/4″
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,6
|Mitat (p x l x k) (mm)
|216 x 91 x 245
Ominaisuuksia
- Varusteet Kärcher PerfectConnect -paketissa
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
- Soveltuu veden imemiseen esim sadevesisäiliöstä, kaivosta, lammesta jne.