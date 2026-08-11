Liitä pumppu suoraan sisäputkistoon: PerfectConnect 1,5 m imusarjalla 1" (25 mm) imuputkille. Sarja sisältää tyhjiönkestävän 1,5 metrin imuletkun, jonka halkaisija on 3/4" ja G1-liitäntäkierteet (33,3 mm) molemmilla puolilla sekä liitoskappale 1" imuputkille. Tämä sarja voidaan liittää erittäin helposti puutarhapumppujen, elektronisten paineenkorotuspumppujen ja kotipumppujen imupuolelle kotitalouden käyttövesihuoltoon. suuri joustavuus vähentää huomattavasti melua kiinteissä asennuksissa Kärcher PerfectConnect -tiivistysperiaatteen ansiosta BP-lisävarusteet voidaan koota nopeasti ja helposti, mikä tarjoaa erittäin luotettavan tiivistyksen häiriöttömään pumpun toimintaan.