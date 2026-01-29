Interchangeable attachment universal for WB 130
Ominaisuudet ja edut
Pehmeät vaaleat harjakset
- Hellävarainen ja tehokas puhdistustoiminto.
Voidaan käyttää missä vain
- Soveltuu pinnoille kuten maali, lasi tai muovi.
Lisävaruste
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|113 x 113 x 46
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Kasvihuoneet
- Autotallin ovet
- Kaihtimet/rullaverhot
- Parvekelaatat
- Ikkunalaudat