Interchangeable attachment universal for WB 130

Ominaisuudet ja edut
Pehmeät vaaleat harjakset
  • Hellävarainen ja tehokas puhdistustoiminto.
Voidaan käyttää missä vain
  • Soveltuu pinnoille kuten maali, lasi tai muovi.
Lisävaruste
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 113 x 113 x 46
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet
  • Kasvihuoneet
  • Autotallin ovet
  • Kaihtimet/rullaverhot
  • Parvekelaatat
  • Ikkunalaudat