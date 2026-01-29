Kärcher WB 130 pyörivä pesuharja sopii erityisen hyvin autojen ja moottoripyörien puhdistukseen pehmeän mikrokuitunsa ansiosta. Tehokas pyörimisliike takaa tehokkaan ja perusteellisen puhdistuksen. Innovatiivinen ja vaihdettava pesuosa voidaan vaihtaa nopeasti, helposti ja koskematta likaan vapautusvivun ansiosta. Älykkään tarranauhan ansiosta kaksiosaisen lisävarusteen kangasosa voidaan irrottaa pesun jälkeen ja pestä koneessa 60 asteessa. Pyörivä pesuharja sopii kaikkiin Kärcher K 2 - K 7 -luokan painepesureihin. Tarvittaessa pesuaine voidaan myös käyttää ja levittää harjan avulla painepesurin kanssa.