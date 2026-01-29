WB 130 pyörivä pesuharja car & bike
Hellävarainen puhdistus autoille ja moottoripyörille: pehmeä, pyörivä harja innovatiivisella ja vaihdettavalla mikrokuituisella harjaosalla. Konepestävä 60 °C.
Kärcher WB 130 pyörivä pesuharja sopii erityisen hyvin autojen ja moottoripyörien puhdistukseen pehmeän mikrokuitunsa ansiosta. Tehokas pyörimisliike takaa tehokkaan ja perusteellisen puhdistuksen. Innovatiivinen ja vaihdettava pesuosa voidaan vaihtaa nopeasti, helposti ja koskematta likaan vapautusvivun ansiosta. Älykkään tarranauhan ansiosta kaksiosaisen lisävarusteen kangasosa voidaan irrottaa pesun jälkeen ja pestä koneessa 60 asteessa. Pyörivä pesuharja sopii kaikkiin Kärcher K 2 - K 7 -luokan painepesureihin. Tarvittaessa pesuaine voidaan myös käyttää ja levittää harjan avulla painepesurin kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Pyörivä harjapää
- Hellävarainen ja tehokas puhdistustoiminto.
Pesuosan vaihto vapautusvivusta
- Nopea kiinnitys ja irroitus ilman kosketusta likaan.
- Kädet pysyvät aina puhtaina.
Hellävaraista puhdistusta
- Ideaalinen herkille pinnoille kuten maali.
Pesuaineen levitys harjan kautta yhdistetyllä painepesurilla
- Lian helppoon irrottamiseen ja tehokkaampaan puhdistukseen.
Yhteensopiva puutarhaletkun sovittimen kanssa
- Voidaan yhdistää puutarhaletkuun, voidaan käyttää ilman painepesuria.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Tekstiilin koostumus
|75% polyesteri, 25% polyamidi
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|305 x 156 x 137
Jos sinulla on kysyttävää aikaisemmasta mallista WB 120, ota yhteyttä huoltokumppaneihimme tai Kärcher-jälleenmyyjään.
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Basic
- K 5 Compact Home Flex Anti-Twist
- K 5 Premium FC AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Anti Twist Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Compact
- K 7 Power
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun