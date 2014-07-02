Mikrokuitutelaharja BR 30, 300 mm

Herkille pinnoille ja sileille lattioille sopiva yhdistelmäkoneen mikrokuituinen telaharja. Yhdistää mikrokuitumateriaalin suuren pesutehon telaharjatekniikan tarjoamiin etuihin.

Mikrokuidusta valmistettu telaharja tarjoaa suuren harjapaineen sekä herkille pinnoille soveltuvan pesumenetelmän samassa paketissa. Sopii erityisesti herkille kivipinnoille. Tämä malli ei vaadi erillistä keskiakselia.

Tiedot

Tekniset tiedot

Väri Vaalean vihreä
Pituus (mm) 300
Harjan materiaali Mikrokuitu
Määrä (kpl) 1
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 330 x 75 x 70
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