Mikrokuitutelaharja BR 30, 300 mm
Herkille pinnoille ja sileille lattioille sopiva yhdistelmäkoneen mikrokuituinen telaharja. Yhdistää mikrokuitumateriaalin suuren pesutehon telaharjatekniikan tarjoamiin etuihin.
Mikrokuidusta valmistettu telaharja tarjoaa suuren harjapaineen sekä herkille pinnoille soveltuvan pesumenetelmän samassa paketissa. Sopii erityisesti herkille kivipinnoille. Tämä malli ei vaadi erillistä keskiakselia.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|Vaalean vihreä
|Pituus (mm)
|300
|Harjan materiaali
|Mikrokuitu
|Määrä (kpl)
|1
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|330 x 75 x 70