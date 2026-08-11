Paineenrajoitin L2P

Kuivajääpuhalluslaitteelle suunniteltu paineenrajoitin. Säätöväli 0,5-10 baaria.

Ominaisuudet ja edut
Paineensäätö
  • Mahdollistaa puhalluslaitteen tehon säätämisen
  • Monipuolinen kiinnitysmekanismi
Suodatus
  • Parantaa laitteen toimivuutta ja turvallisuutta erottamalla vettä ja öljyä paineilmasta
Helppo asentaa
  • Pikakiinnitysmekanismi
Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (kg) 1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,2
Mitat (p x l x k) (mm) 265 x 210 x 285
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
  • Monipuoliset käyttökohteet esimerkiksi tuotantotilojen puhdistamisessa
  • Verhoilujen ja tekstiilipäällysteiden puhdistamiseen
  • Sähkökeskusten, piirikorttien ja muiden herkkien sähkölaitteiden puhdistamiseen
  • Koneiden, moottorinosien, muottien ja tiivisteiden puhdistamiseen
  • Moottorinosien ja auton sähkölaitteiden puhdistamiseen