Paineenrajoitin L2P
Kuivajääpuhalluslaitteelle suunniteltu paineenrajoitin. Säätöväli 0,5-10 baaria.
Ominaisuudet ja edut
Paineensäätö
- Mahdollistaa puhalluslaitteen tehon säätämisen
- Monipuolinen kiinnitysmekanismi
Suodatus
- Parantaa laitteen toimivuutta ja turvallisuutta erottamalla vettä ja öljyä paineilmasta
Helppo asentaa
- Pikakiinnitysmekanismi
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paino (kg)
|1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|265 x 210 x 285
Käyttökohteet
- Monipuoliset käyttökohteet esimerkiksi tuotantotilojen puhdistamisessa
- Verhoilujen ja tekstiilipäällysteiden puhdistamiseen
- Sähkökeskusten, piirikorttien ja muiden herkkien sähkölaitteiden puhdistamiseen
- Koneiden, moottorinosien, muottien ja tiivisteiden puhdistamiseen
- Moottorinosien ja auton sähkölaitteiden puhdistamiseen