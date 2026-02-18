Poistoilmasuodatin AD 4

Poistoilmasuodatin Kärcher AD 4 tuhkarimuriin.

Helposti vaihdettava polyesteripoistoilmasuodatin on ihanteellinen lisävaruste Kärcher AD 4 Premium tuhka- ja kuivaimuriin, koska se varmistaa puhtaan poistoilman. Kaksi poistoilmasuodatinta sisältyy toimitukseen. Suosittelemme poistoilmansuodattimen vaihtamista kerran vuodessa optimaalisen suodatuksen varmistamiseksi.

Ominaisuudet ja edut
Helppo vaihtaa
Valmistettu polyesteristä
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 2
Väri valkoinen
Mitat (p x l x k) (mm) 169 x 82 x 2
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
  • Takaa puhtaan poistoilman