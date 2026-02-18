Poistoilmasuodatin AD 4
Poistoilmasuodatin Kärcher AD 4 tuhkarimuriin.
Helposti vaihdettava polyesteripoistoilmasuodatin on ihanteellinen lisävaruste Kärcher AD 4 Premium tuhka- ja kuivaimuriin, koska se varmistaa puhtaan poistoilman. Kaksi poistoilmasuodatinta sisältyy toimitukseen. Suosittelemme poistoilmansuodattimen vaihtamista kerran vuodessa optimaalisen suodatuksen varmistamiseksi.
Ominaisuudet ja edut
Helppo vaihtaa
Valmistettu polyesteristä
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|2
|Väri
|valkoinen
|Mitat (p x l x k) (mm)
|169 x 82 x 2
Käyttökohteet
- Takaa puhtaan poistoilman