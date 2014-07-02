Puhdistusliinasetti

Liinasetti sisältää 2 lattialiinaa ja 3 froteehuppua käsisuuttimeen. Soveltuvat SC 1-3 malleihin (ei premium, ei EasyFix).

Cloth set of high-quality cotton with 2 large floor cloths and 3 covers for hand tool. Floor cloths are attached to the large floor tool and covers simply fitted over the hand tool. Strong, highly absorbent, lint-free terry towels effectively absorb the dirt. Ideal for cleaning PVC, linoleum, tiled and natural stone floors.

Ominaisuudet ja edut
Lattialiina laadukkaasta puuvillasta
  • Lika irtoaa helposti ja kiinnittyy liinaan
  • Voidaan pestä pyykkikoneessa 60 °C.
Käsisuuttimen huppu laadukkaasta puuvillasta
  • Lika irtoaa helposti ja kiinnittyy liinaan
  • Voidaan pestä pyykkikoneessa 60 °C.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri valkoinen
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 265 x 65 x 200
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
  • Keittiön työtasot
  • Laatat ja saumat
  • Suihkukaappi, kylpyamme
  • Keittotasot
  • Liesituulettimille
  • Jääkaappi sisä- ja ulkopinnat
  • Kovat lattiapinnat