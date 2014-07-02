Puhdistusliinasetti
Liinasetti sisältää 2 lattialiinaa ja 3 froteehuppua käsisuuttimeen. Soveltuvat SC 1-3 malleihin (ei premium, ei EasyFix).
Cloth set of high-quality cotton with 2 large floor cloths and 3 covers for hand tool. Floor cloths are attached to the large floor tool and covers simply fitted over the hand tool. Strong, highly absorbent, lint-free terry towels effectively absorb the dirt. Ideal for cleaning PVC, linoleum, tiled and natural stone floors.
Ominaisuudet ja edut
Lattialiina laadukkaasta puuvillasta
- Lika irtoaa helposti ja kiinnittyy liinaan
- Voidaan pestä pyykkikoneessa 60 °C.
Käsisuuttimen huppu laadukkaasta puuvillasta
- Lika irtoaa helposti ja kiinnittyy liinaan
- Voidaan pestä pyykkikoneessa 60 °C.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|265 x 65 x 200
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
- Keittiön työtasot
- Laatat ja saumat
- Suihkukaappi, kylpyamme
- Keittotasot
- Liesituulettimille
- Jääkaappi sisä- ja ulkopinnat
- Kovat lattiapinnat