Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 120 bar

Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 120 baaria, pituus 30 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.

30 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).

Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimipaine (bar) 140
Liitäntäkierre M22 x 1,5
Pituus (m) 30
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,4
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