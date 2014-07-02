Putkenaukaisuletku DN 6, 30 m, 120 bar
Painepesurille suunniteltu putkenaukaisuletku. Joustava materiaali, joka kulkee hyvin putken sisällä. Maksimipaine 120 baaria, pituus 30 m. Suuttimen kiinnitystä varten 1/8" kierre.
30 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maksimipaine (bar)
|140
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5
|Pituus (m)
|30
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,4
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