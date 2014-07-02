Pyöröharjasetti
Neljä eri väristä pyöreää harjaa eri käyttökohteisiin.
Käytännöllinen pyöröharjasetti neljässä eri värissä eri käyttötarkoituksiin. Erivärisiä harjoja voidaan käyttää esimerkiksi kylpyhuoneissa tai keittiöissä. Harjat ovat yhteensopivia imevien höyrypesureiden SV 1902 ja SV 1802 kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Korkealaatuiset harjakset
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|30 x 30 x 40
Käyttökohteet
- Hanat
- Viemäreiden puhdistus
- Lavuaari
- WC
- Kulmat, kolot ja raot jne.
- Keittiön työtasot