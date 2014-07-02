Käytännöllinen pyöröharjasetti neljässä eri värissä eri käyttötarkoituksiin. Erivärisiä harjoja voidaan käyttää esimerkiksi kylpyhuoneissa tai keittiöissä. Harjat ovat yhteensopivia imevien höyrypesureiden SV 1902 ja SV 1802 kanssa.