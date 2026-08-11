RCV 5 -tyhjennystelakka
Entistäkin itsenäisempää siivousta: RCV 5 -tyhjennystelakka mahdollistaa pidemmän siivouksen automaattisen tyhjennyksen ansiosta.
Älykkään tyhjennystelakan avulla RCV 5 -robotti-imuri muuttuu entistäkin itsenäisemmäksi, koska pölysäiliö tyhjennetään automaattisesti. Tämä säästää käyttäjän tästä ikävystyttävästä ja usein likaisesta tehtävästä. Pöly ja lika imetään automaattisesti korkealaatuiseen fleece-pölypussiin heti kun RCV 5 kiinnittyy telakkaan - joko suoritetun siivoustyön jälkeen tai välilatauksen aikana.
Ominaisuudet ja edut
Automaattinen pölyn tyhjennys
- Säännöllinen automaattityhjennys tekee siivouksesta entistäkin itsenäisempää.
- Käyttäjän ei tarvitse koskea likaan
Fleece-pölypussi
- Pölypussi säilöö pölyn ja lian luotettavasti
- Pölypussi on helppo ja siisti hävittää
- Kun pölypussi irrotetaan telakasta, se sulkeutuu automaattisesti.
Integroitu johdon säilytys
Sovellusohjaus
- Tyhjennystelakkaa voidaan tarvittaessa säätää sovelluksesta
- Myös imurointia voidaan ohjata sovelluksen kautta.
Yhteensopiva RCV 5 -mallien kanssa
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Pölypussin kapasiteetti (l)
|4
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|4,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7,8
|Mitat (p x l x k) (mm)
|401 x 290 x 446
Ominaisuuksia
- Fleece-pölypussi: 1 kpl
- Roskasäiliö
Käyttökohteet
- Tiiviit ja kovat lattiat
- Matalanukkaisille matoille.
Varusteet
Varaosat
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