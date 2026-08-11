Älykkään tyhjennystelakan avulla RCV 5 -robotti-imuri muuttuu entistäkin itsenäisemmäksi, koska pölysäiliö tyhjennetään automaattisesti. Tämä säästää käyttäjän tästä ikävystyttävästä ja usein likaisesta tehtävästä. Pöly ja lika imetään automaattisesti korkealaatuiseen fleece-pölypussiin heti kun RCV 5 kiinnittyy telakkaan - joko suoritetun siivoustyön jälkeen tai välilatauksen aikana.