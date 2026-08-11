RCV 5 -tyhjennystelakka

Entistäkin itsenäisempää siivousta: RCV 5 -tyhjennystelakka mahdollistaa pidemmän siivouksen automaattisen tyhjennyksen ansiosta.

Älykkään tyhjennystelakan avulla RCV 5 -robotti-imuri muuttuu entistäkin itsenäisemmäksi, koska pölysäiliö tyhjennetään automaattisesti. Tämä säästää käyttäjän tästä ikävystyttävästä ja usein likaisesta tehtävästä. Pöly ja lika imetään automaattisesti korkealaatuiseen fleece-pölypussiin heti kun RCV 5 kiinnittyy telakkaan - joko suoritetun siivoustyön jälkeen tai välilatauksen aikana.

Ominaisuudet ja edut
Automaattinen pölyn tyhjennys
  • Säännöllinen automaattityhjennys tekee siivouksesta entistäkin itsenäisempää.
  • Käyttäjän ei tarvitse koskea likaan
Fleece-pölypussi
  • Pölypussi säilöö pölyn ja lian luotettavasti
  • Pölypussi on helppo ja siisti hävittää
  • Kun pölypussi irrotetaan telakasta, se sulkeutuu automaattisesti.
Integroitu johdon säilytys
Sovellusohjaus
  • Tyhjennystelakkaa voidaan tarvittaessa säätää sovelluksesta
  • Myös imurointia voidaan ohjata sovelluksen kautta.
Yhteensopiva RCV 5 -mallien kanssa
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Pölypussin kapasiteetti (l) 4
Väri valkoinen
Paino (kg) 4,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 7,8
Mitat (p x l x k) (mm) 401 x 290 x 446

Ominaisuuksia

  • Fleece-pölypussi: 1 kpl
  • Roskasäiliö
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
  • Tiiviit ja kovat lattiat
  • Matalanukkaisille matoille.
Varusteet
Varaosat
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