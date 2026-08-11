Suodatinsarja AF 30
Erittäin tehokas ja pitkän käyttöiän tarjoava ilmansuodatin AF 30 ilmanpuhdistimeen. Antibakteerisesti pinnoitettu aktiivihiilisuodatin, joka täyttää HEPA 13 -suodatusluokan vaatimukset.
Kestävä aktiivihiilitekniikka mahdollistaa suodattimelle normaaliolosuhteissa ja päivittäisessä käytössä noin 12 kuukauden pituisen käyttöiän. Antibakteerinen pinnoite yhdessä aktiivihiilisuodatuksen kanssa erottelee 99.95% haitallisista epäpuhtauksista partikkelikoon ollessa 0.3 µm. Suodatin poistaa huoneilmasta muun muassa hienoa pölyä, aerosoleja, patogeenejä ja jopa tiettyjä virustyyppejä. Tämä suodatin on vakiona ilmanpuhdistimessa AF 30.
Ominaisuudet ja edut
HEPA 13 -suodatusluokka
- HEPA 13 -suodatin poistaa ilmasta patogeenejä ja aerosoleja.
- Suodatuskyky 99,95 %
Aktiivihiilisuodatus
- Suodattaa hajuja ja kaasuja.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkausyksikkö (kpl)
|2
|Paino (kg)
|0,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|357 x 178 x 80
Videot
Käyttökohteet
- Suodatinsarja AF 20 -ilmanpuhdistimelle - sisäilman suodattamiseen