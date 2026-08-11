Kestävä aktiivihiilitekniikka mahdollistaa suodattimelle normaaliolosuhteissa ja päivittäisessä käytössä noin 12 kuukauden pituisen käyttöiän. Antibakteerinen pinnoite yhdessä aktiivihiilisuodatuksen kanssa erottelee 99.95% haitallisista epäpuhtauksista partikkelikoon ollessa 0.3 µm. Suodatin poistaa huoneilmasta muun muassa hienoa pölyä, aerosoleja, patogeenejä ja jopa tiettyjä virustyyppejä. Tämä suodatin on vakiona ilmanpuhdistimessa AF 50.