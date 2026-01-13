Vaihtosuuttimet

Laadukkaat varasuuttimet soveltuvat kaikille T-Racer tasopesureille (paitsi T 350).

Laadukkaat varasuuttimet takaavat helpon ja nopean suuttimien vaihdon. Sisältää 3 paria suuttimia, 1 power suutin kulmien ja nurkkien puhdistukseen (soveltuu T400, T450 sekä T550 tasopesureille) sekä 2 kiinnikettä. Suuttimet soveltuvat T-Racer (paitsi T350) tasopesureihin K2 - K7 painepesureihin, rännipuhdistimeenK3 - K7 -pesureille sekä alustanpesusettiin K2 - K5 -pesureille.

Ominaisuudet ja edut
Korvaussuuttimet
  • Vanhojen suuttimien korvaaminen nopeasti ja helposti.
  • Laadukas ja pitkäikäinen.
Korkeapaine viuhkasuutin
  • Tasainen puhdistustulos ja tehokas lian irrotus.
Tehokasta puhdistusta korkeapaineella
  • Lian helppoon irrottamiseen ja tehokkaampaan puhdistukseen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Mitat (p x l x k) (mm) 17 x 17 x 18
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima