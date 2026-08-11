Vedensuodatin Post-Protect WPC 120

WPC 120 -vedenpuhdistuslaitteen suodatin, joka suorittaa neliportaisen suodatuksen viimeisen vaiheen. Aktiivihiilitekniikka poistaa veden makuun haitallisesti vaikuttavia ainesosia.

Viimeistelysuodatus, jossa tehokas aktiivihiilisuodatin poistaa veden makua heikentäviä ainesosia. Tuloksena on raikkaan ja luonnollisen makuinen juomavesi.

Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (ilman varusteita) (kg) 0,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,7
Mitat (p x l x k) (mm) 71 x 71 x 272
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Käyttökohteet
  • Juomavesi