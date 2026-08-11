WB 24 -pesuharja
WB 24 -pesuharja on yhteensopiva akkukäyttöisten KHB- ja OC 6-18 -sarjojen pesureiden kanssa.
Joitakin sitkeitä likatahroja, kuten siitepölykalvoja puutarhakalusteissa tai likaantuneita kukkaruukkuja, ei voida vain huuhdella pois. Tässä tarvitaan hyvää harjaa. Koska vettä käytetään vain, kun laitteen liipaisinta painetaan, vedenkulutus on erittäin tehokasta ja sitä voidaan säätää tilanteen mukaan. Tällä tavoin myös akun käyttöikä säilyy. Quick Connect -järjestelmän ansiosta pesuharja voidaan irrottaa jatkovarresta yhdellä kädellä. WB 24 -pesuharja sopii yhteen kaikkien KHB- ja OC 6-18 -malleihin, mutta ei K 2 - K 7 -luokan painepesurimallien kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Integroitu tasosuihku
- Tehostaa veden käyttöä ja akun käyttöaikaa
Erityisen pitkät harjakset
- Perusteellinen lian poisto myös vaikeapääsyisiltä alueilta
Kääntyy 90°
- Harjapää liikkuu helposti ja vaivattomasti
Quick Connect -adapteri
- Quick Connect -järjestelmän ansiosta varusteiden vaihto on helppoa
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|198 x 79 x 107
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Polkupyörät
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Lasten ulkolelut