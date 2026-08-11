Joitakin sitkeitä likatahroja, kuten siitepölykalvoja puutarhakalusteissa tai likaantuneita kukkaruukkuja, ei voida vain huuhdella pois. Tässä tarvitaan hyvää harjaa. Koska vettä käytetään vain, kun laitteen liipaisinta painetaan, vedenkulutus on erittäin tehokasta ja sitä voidaan säätää tilanteen mukaan. Tällä tavoin myös akun käyttöikä säilyy. Quick Connect -järjestelmän ansiosta pesuharja voidaan irrottaa jatkovarresta yhdellä kädellä. WB 24 -pesuharja sopii yhteen kaikkien KHB- ja OC 6-18 -malleihin, mutta ei K 2 - K 7 -luokan painepesurimallien kanssa.