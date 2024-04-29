Akkumulátoros ablaktisztítók

Csíkmentes. Gyors. Multifunkcionális. Az akkumulátoros ablaktisztító csíkmentes tisztaságot biztosít – mindezt lecsepegő szennyezett víz nélkül. Az ablaktisztító nemcsak az ablakokat, de az olyan sima felületeket is gyorsan és hatékonyan megtisztítja, mint a főzőlapok, tükrök, ajtók és csempék.

Legyen minden sima felület újra WOW!

Cordless window cleaners

Csíkmentes tisztaság. Háromszor gyorsabb. Nem csak ablakokhoz.

Spórolj időt és energiát a Kärcher akkumulátoros ablakporszívóival! Az ablakporszívó szívófunkciója rendkívül hatékony tisztítást és ragyogó ablakokat biztosít – csíkok és maradványok nélkül. Sőt, a praktikus és ergonomikus Kärcher akkumulátoros ablakporszívó a rendkívül higiénikus ablaktisztítást is lehetővé teszi, mivel nem érintkezik közvetlenül szennyezett vízzel. Ez az ablaktisztító minden olyan sima felülethez alkalmas, mint például a tükrök, főzőlapok, ajtók, csempék és asztalok.

Clean windows 3 times faster

Háromszor gyorsabb

Az ablaktisztítás háromszor gyorsabb a Kärcher ablakporszívóival, mint kézzel.

Clean windows streak-free

Csíkmentes

Csíkmentes tisztaság a minőségi gumibetétnek és az innovatív szívófunkciónak köszönhetően.

Clean windows without any dripping dirty water

Csepegésmentes

Az ablakporszívók gyorsan és megbízhatóan szívják fel a vizet az üveglapról – anélkül, hogy a szennyezett víz lecsepegne.

Original Kärcher cordless window cleaner

Az eredeti

Eredeti Kärcher minőség az akkumulátoros ablaktisztító feltalálójától.

WV 5 Plus N Black Edition

Vissza a feketéhez. A WV 5 Plus N Black Edition

Már különleges Black Edition kivitelben is elérhető: A Kärcher WV 5 akkumulátoros ablakporszívóval gyerekjáték a sima felületek tisztítása. Kellemesen halk, puha fogójának köszönhetően kényelmesen illeszkedik a kézbe, állítható távtartójával pedig egészen az ablakszélekig könnyedén tisztít. A cserélhető akkumulátorok elegendő energiát biztosítanak minden munkához, és lehetővé teszik a megszakítás nélküli, folyamatos munkát. A csomagkézbesítési szolgáltatás egy rácsos ablakokhoz használható keskeny szívófejet is tartalmaz.

 

A termékhez

Kärcher akkumulátoros ablakporszívó minden sima felülethez

Egy multifunkcionális mindenes: a Kärcher akkumulátoros ablakporszívóval az ablakokon felül gyakorlatilag minden olyan sima felületet megtisztíthatsz, mint például a szélvédők, tükrök, zuhanykabinok, főzőlapok, üvegasztalok és munkalapok.

Cleaning windows

Ablaktisztítás

Az ablaktisztítás még soha nem volt ilyen egyszerű. Használd akkumulátoros ablakporszívónkat a másodpercek alatt elérhető csíkmentes eredményekhez!

Cleaning shower cabins

Zuhanykabin-tisztítás

Tisztítsd meg gyorsan és erőfeszítés nélkül a zuhanykabinokat, valamint a zuhanyzók és fürdőkádak a csempézett falait!

Vacuuming liquids

Folyadékok felszívása

Használd a Kärcher ablakporszívókat kisebb mennyiségű kiömlött folyadékok felületekről való felszívására!

Absorbing condensation

Kondenzvíz felszívása

A Kärcher akkumulátoros ablakporszívókkal gyorsan felszívhatod a felesleges nedvességet az üveglapokról.

Egyszerű előtisztítás

Az előkészületek kulcsfontosságúak: az optimális tisztítási eredmény érdekében az üveglapot vagy felületet elő kell tisztítani és benedvesíteni. A WV ablakporszívó csak ezután használható, és a piszkos víz is ezt követően szívható fel. Az optimális előtisztításhoz két opció is elérhető: a Standard szórófejes flakon és az Extra szórófejes flakon.

Sprühflasche WV 2

Standard szórófejes flakon

Mikroszálas törlőkendővel. Megkönnyíti bármilyen sima felület letörlését.

WV 5 spray bottle

Extra szórófejes flakon

Mikroszálas törlőkendővel és állítható vízlehúzóval a felhasznált víz mennyiségének változtatásához – rácsos ablakokhoz is ideális.

Csíkmentes tisztítási eredmények három lépésben szórófejes flakon és akkumulátoros ablakporszívó használatával

Spray spray bottle onto glass pane.

1. Fújd!

Első lépésben permetezd a tisztítószert az üveglapra!

Clean glass pane with the spray bottle attachment.

2. Tisztítsd!

Ezután töröld le az ablakot!

Suction glass pane using Kärcher window vac.

3. Szívd fel!

Ezt követően szívd fel a piszkos vizet, és kész is vagy!

Széles választék: A Kärcher akkumulátoros ablakporszívói

Streak-free suction of windows with the WV 6 window vac.

WV 6 – A csúcsmodell. Ablakporszívó hosszú akkumulátor-üzemidővel és továbbfejlesztett gumiabronccsal.

> A WV 6 Plushoz

Clean glass panes with the WV 2 window vac.

WV 2 – A mindenes. Ablakporszívó különösen könnyű kialakítással és kényelmes használattal.

> A WV 2 Plus N-hez

Kompatibilis kiegészítők

Kiegészítőválasztékunk valóban tökéletes kiegészítés, hiszen a kifinomult termékötleteknek köszönhetően még kényelmesebbé és személyre szabottabbá teszik az ablaktisztítást.

