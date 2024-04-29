Akkumulátoros ablaktisztítók

Csíkmentes tisztaság. Háromszor gyorsabb. Nem csak ablakokhoz.

Spórolj időt és energiát a Kärcher akkumulátoros ablakporszívóival! Az ablakporszívó szívófunkciója rendkívül hatékony tisztítást és ragyogó ablakokat biztosít – csíkok és maradványok nélkül. Sőt, a praktikus és ergonomikus Kärcher akkumulátoros ablakporszívó a rendkívül higiénikus ablaktisztítást is lehetővé teszi, mivel nem érintkezik közvetlenül szennyezett vízzel. Ez az ablaktisztító minden olyan sima felülethez alkalmas, mint például a tükrök, főzőlapok, ajtók, csempék és asztalok.