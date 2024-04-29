Akkumulátoros ablaktisztítók
Csíkmentes. Gyors. Multifunkcionális. Az akkumulátoros ablaktisztító csíkmentes tisztaságot biztosít – mindezt lecsepegő szennyezett víz nélkül. Az ablaktisztító nemcsak az ablakokat, de az olyan sima felületeket is gyorsan és hatékonyan megtisztítja, mint a főzőlapok, tükrök, ajtók és csempék.
Legyen minden sima felület újra WOW!
Csíkmentes tisztaság. Háromszor gyorsabb. Nem csak ablakokhoz.
Spórolj időt és energiát a Kärcher akkumulátoros ablakporszívóival! Az ablakporszívó szívófunkciója rendkívül hatékony tisztítást és ragyogó ablakokat biztosít – csíkok és maradványok nélkül. Sőt, a praktikus és ergonomikus Kärcher akkumulátoros ablakporszívó a rendkívül higiénikus ablaktisztítást is lehetővé teszi, mivel nem érintkezik közvetlenül szennyezett vízzel. Ez az ablaktisztító minden olyan sima felülethez alkalmas, mint például a tükrök, főzőlapok, ajtók, csempék és asztalok.
Háromszor gyorsabb
Az ablaktisztítás háromszor gyorsabb a Kärcher ablakporszívóival, mint kézzel.
Csíkmentes
Csíkmentes tisztaság a minőségi gumibetétnek és az innovatív szívófunkciónak köszönhetően.
Csepegésmentes
Az ablakporszívók gyorsan és megbízhatóan szívják fel a vizet az üveglapról – anélkül, hogy a szennyezett víz lecsepegne.
Az eredeti
Eredeti Kärcher minőség az akkumulátoros ablaktisztító feltalálójától.
Vissza a feketéhez. A WV 5 Plus N Black Edition
Már különleges Black Edition kivitelben is elérhető: A Kärcher WV 5 akkumulátoros ablakporszívóval gyerekjáték a sima felületek tisztítása. Kellemesen halk, puha fogójának köszönhetően kényelmesen illeszkedik a kézbe, állítható távtartójával pedig egészen az ablakszélekig könnyedén tisztít. A cserélhető akkumulátorok elegendő energiát biztosítanak minden munkához, és lehetővé teszik a megszakítás nélküli, folyamatos munkát. A csomagkézbesítési szolgáltatás egy rácsos ablakokhoz használható keskeny szívófejet is tartalmaz.
Kärcher akkumulátoros ablakporszívó minden sima felülethez
Egy multifunkcionális mindenes: a Kärcher akkumulátoros ablakporszívóval az ablakokon felül gyakorlatilag minden olyan sima felületet megtisztíthatsz, mint például a szélvédők, tükrök, zuhanykabinok, főzőlapok, üvegasztalok és munkalapok.
Ablaktisztítás
Az ablaktisztítás még soha nem volt ilyen egyszerű. Használd akkumulátoros ablakporszívónkat a másodpercek alatt elérhető csíkmentes eredményekhez!
Zuhanykabin-tisztítás
Tisztítsd meg gyorsan és erőfeszítés nélkül a zuhanykabinokat, valamint a zuhanyzók és fürdőkádak a csempézett falait!
Folyadékok felszívása
Használd a Kärcher ablakporszívókat kisebb mennyiségű kiömlött folyadékok felületekről való felszívására!
Kondenzvíz felszívása
A Kärcher akkumulátoros ablakporszívókkal gyorsan felszívhatod a felesleges nedvességet az üveglapokról.
Egyszerű előtisztítás
Az előkészületek kulcsfontosságúak: az optimális tisztítási eredmény érdekében az üveglapot vagy felületet elő kell tisztítani és benedvesíteni. A WV ablakporszívó csak ezután használható, és a piszkos víz is ezt követően szívható fel. Az optimális előtisztításhoz két opció is elérhető: a Standard szórófejes flakon és az Extra szórófejes flakon.
Standard szórófejes flakon
Mikroszálas törlőkendővel. Megkönnyíti bármilyen sima felület letörlését.
Extra szórófejes flakon
Mikroszálas törlőkendővel és állítható vízlehúzóval a felhasznált víz mennyiségének változtatásához – rácsos ablakokhoz is ideális.
Csíkmentes tisztítási eredmények három lépésben szórófejes flakon és akkumulátoros ablakporszívó használatával
1. Fújd!
Első lépésben permetezd a tisztítószert az üveglapra!
2. Tisztítsd!
Ezután töröld le az ablakot!
3. Szívd fel!
Ezt követően szívd fel a piszkos vizet, és kész is vagy!
Széles választék: A Kärcher akkumulátoros ablakporszívói
WV 6 – A csúcsmodell. Ablakporszívó hosszú akkumulátor-üzemidővel és továbbfejlesztett gumiabronccsal.
WV 2 – A mindenes. Ablakporszívó különösen könnyű kialakítással és kényelmes használattal.
Kompatibilis kiegészítők
Kiegészítőválasztékunk valóban tökéletes kiegészítés, hiszen a kifinomult termékötleteknek köszönhetően még kényelmesebbé és személyre szabottabbá teszik az ablaktisztítást.