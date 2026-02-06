Robotfűnyíró RCX 4

A Kärcher RCX 4 robotfűnyíró vezeték nélküli, GPS- és AI-vezérelt működést kínál. A robotfűnyíró előnye, hogy összkerékhajtással könnyedén kezeli a meredek, egyenetlen terepet, miközben védi a gyepet.

A Kärcher RCX 4 robotfűnyíró akár 1500 m²-es gyepet nyír teljesen automatikusan, vezeték használata nélkül. A GPS, az RTK antenna és az AI kamera lehetővé teszi a pontos navigációt határolóvezeték nélkül. A precíz pozicionálás révén a fűnyírás párhuzamos sávokban történik, így a munka a lehető legrövidebb idő alatt készül el. Az intelligens rendszer felismeri és biztonságos távolságból elkerüli az akadályokat, legyen szó fákról vagy sünökről. A vágásmagasság 2 és 6 cm között állítható. A robotfűnyíró az app segítségével, távirányítással vagy AI-alapú felületfelismeréssel térképezi fel a munkaterületeket, így könnyen beállíthatók a munkazónák és a tilos zónák. Az egyedi beállítások – például ütemezés, haladási mód és további funkciók – kényelmesen kezelhetők az alkalmazáson keresztül. Az összkerékhajtás akár 60%-os lejtőn is lehetővé teszi a nyírást, miközben a gyepet kímélő, finom kanyarodást biztosít. Az alapbeállítások az LCD kijelzőn is leolvashatók és módosíthatók.

Jellemzők és előnyök
Navigáció GPS és RTK segítségével
  • Nincs szükség határoló vezetékre, ami azt jelenti, hogy nincs szükség hosszadalmas telepítésre vagy időigényes vezetékbeállításra.
  • A műholdakkal való kommunikációnak és az RTK-antennának köszönhetően a pozíció centiméterre pontosan meghatározható a pontos munkaterületek kijelölése érdekében.
  • A nyírási terület feltérképezése nagyon egyszerűen, a robotfűnyíró közvetlen távvezérlésével történik.
AI kamera
  • Ha a GPS-jel gyenge, a kamera segít a navigációban, így a robotfűnyíró hatékonyan és biztonságosan közlekedik.
Párhuzamos nyomtávú fűnyírás
  • A robotfűnyíró a maximális hatékonyság érdekében párhuzamos pályán nyír. A sávok közötti távolság testre szabható.
Összkerékmeghajtás
  • Magasabb küszöbökön is képes áthaladni, például két különböző magasságú terület között váltani.
Gyengéd fordulás
  • A kerekek és a 360°-ban rugalmas hátsó kerék kölcsönhatása lehetővé teszi, hogy a robotfűnyíró a fű védelme érdekében simán és kíméletesen forduljon.
Esőérzékelő
LCD kijelző
  • A nagyméretű LCD kijelzőn bármikor leolvasható a robotfűnyíró állapota.
  • Az alapbeállítások a kijelzőn keresztül magán a készüléken is elvégezhetők.
Automatikus ütemezés több zónával
  • Különböző zónák hozhatók létre, amelyek között a robotfűnyíró önállóan és szelektíven tud váltani.
  • A menetrend testre szabható, például úgy, hogy egy bizonyos napszakban ne hajtson be egy bizonyos kaszálási zónába.
Specifikációk

Műszaki adatok

Felületi teljesítmény (m²) 1500
Fűnyíró típusa Szabadon lengő pengék
Pengék száma 3
Nyírásszélesség (cm) 22
Nyírásmagasság (mm) 20 / 60
Emelkedési képesség (%) max. 60
A fűnyírás alkalmazása Mulcsozás
Navigációs technológia GPS / RTK / AI kamera
Kamera típusa 3D sztereó
A fűnyírási terület meghatározása GPS lokalizáció / Fűfelismerés
Legkeskenyebb folyosószélesség (cm) 80
A fűnyírási zónák száma (Darab(ok)) max. 10
Akkumulátor feltöltési ideje (min) 75
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátorfeszültség (V) 18
Akkumulátorkapacitás (Ah) 5
Töltőáram (A) 3
Zajszint (dB (A)) 60
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín fekete
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 680 x 420 x 275
Nyírás időtartama akkumulátor-töltöttségenként (min) 90
Súly kiegészítők nélkül (kg) 12,4
Csomagolási súly (kg) 31

A csomag tartalma

  • Töltőállomás
  • RTK antenna
  • Földelő cövekek a töltőállomás rögzítéséhez: 8 Darab(ok)
  • Földelő cövekek az RTK-antenna rögzítéséhez: 4 Darab(ok)
  • Csavarok az RTK-antenna felszereléséhez: 4 Darab(ok)
  • Penge és csavarok: 9 Darab(ok)

Felszereltség

  • Navigációs rendszer: Szisztematikus csíkok
  • No-go zónák
  • Élvágó funkció
  • Érzékelős technológia: Optikai érzékelő/ Esőérzékelő/ Emelésérzékelő/ dőlésgátló érzékelő/ Ütközésérzékelő
  • LoRa®
  • applikációval történő működtetés
  • WIFI kapcsolat
  • Bluetooth kapcsolat
  • intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
  • PIN-kódos zár
  • OTA firmware frissítés
  • Lebegő vágófedélzet
  • Összkerékmeghajtás
  • Kijelző
  • Eső késleltetés
  • Kerekek száma: 3 Darab(ok)
  • Hordozó fogantyú
  • Lopás elleni védelem

