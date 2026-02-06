Robotfűnyíró RCX 4
A Kärcher RCX 4 robotfűnyíró vezeték nélküli, GPS- és AI-vezérelt működést kínál. A robotfűnyíró előnye, hogy összkerékhajtással könnyedén kezeli a meredek, egyenetlen terepet, miközben védi a gyepet.
A Kärcher RCX 4 robotfűnyíró akár 1500 m²-es gyepet nyír teljesen automatikusan, vezeték használata nélkül. A GPS, az RTK antenna és az AI kamera lehetővé teszi a pontos navigációt határolóvezeték nélkül. A precíz pozicionálás révén a fűnyírás párhuzamos sávokban történik, így a munka a lehető legrövidebb idő alatt készül el. Az intelligens rendszer felismeri és biztonságos távolságból elkerüli az akadályokat, legyen szó fákról vagy sünökről. A vágásmagasság 2 és 6 cm között állítható. A robotfűnyíró az app segítségével, távirányítással vagy AI-alapú felületfelismeréssel térképezi fel a munkaterületeket, így könnyen beállíthatók a munkazónák és a tilos zónák. Az egyedi beállítások – például ütemezés, haladási mód és további funkciók – kényelmesen kezelhetők az alkalmazáson keresztül. Az összkerékhajtás akár 60%-os lejtőn is lehetővé teszi a nyírást, miközben a gyepet kímélő, finom kanyarodást biztosít. Az alapbeállítások az LCD kijelzőn is leolvashatók és módosíthatók.
Jellemzők és előnyök
Navigáció GPS és RTK segítségével
- Nincs szükség határoló vezetékre, ami azt jelenti, hogy nincs szükség hosszadalmas telepítésre vagy időigényes vezetékbeállításra.
- A műholdakkal való kommunikációnak és az RTK-antennának köszönhetően a pozíció centiméterre pontosan meghatározható a pontos munkaterületek kijelölése érdekében.
- A nyírási terület feltérképezése nagyon egyszerűen, a robotfűnyíró közvetlen távvezérlésével történik.
AI kamera
- Ha a GPS-jel gyenge, a kamera segít a navigációban, így a robotfűnyíró hatékonyan és biztonságosan közlekedik.
Párhuzamos nyomtávú fűnyírás
- A robotfűnyíró a maximális hatékonyság érdekében párhuzamos pályán nyír. A sávok közötti távolság testre szabható.
Összkerékmeghajtás
- Magasabb küszöbökön is képes áthaladni, például két különböző magasságú terület között váltani.
Gyengéd fordulás
- A kerekek és a 360°-ban rugalmas hátsó kerék kölcsönhatása lehetővé teszi, hogy a robotfűnyíró a fű védelme érdekében simán és kíméletesen forduljon.
Esőérzékelő
LCD kijelző
- A nagyméretű LCD kijelzőn bármikor leolvasható a robotfűnyíró állapota.
- Az alapbeállítások a kijelzőn keresztül magán a készüléken is elvégezhetők.
Automatikus ütemezés több zónával
- Különböző zónák hozhatók létre, amelyek között a robotfűnyíró önállóan és szelektíven tud váltani.
- A menetrend testre szabható, például úgy, hogy egy bizonyos napszakban ne hajtson be egy bizonyos kaszálási zónába.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Felületi teljesítmény (m²)
|1500
|Fűnyíró típusa
|Szabadon lengő pengék
|Pengék száma
|3
|Nyírásszélesség (cm)
|22
|Nyírásmagasság (mm)
|20 / 60
|Emelkedési képesség (%)
|max. 60
|A fűnyírás alkalmazása
|Mulcsozás
|Navigációs technológia
|GPS / RTK / AI kamera
|Kamera típusa
|3D sztereó
|A fűnyírási terület meghatározása
|GPS lokalizáció / Fűfelismerés
|Legkeskenyebb folyosószélesség (cm)
|80
|A fűnyírási zónák száma (Darab(ok))
|max. 10
|Akkumulátor feltöltési ideje (min)
|75
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátorfeszültség (V)
|18
|Akkumulátorkapacitás (Ah)
|5
|Töltőáram (A)
|3
|Zajszint (dB (A))
|60
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|fekete
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|680 x 420 x 275
|Nyírás időtartama akkumulátor-töltöttségenként (min)
|90
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|12,4
|Csomagolási súly (kg)
|31
A csomag tartalma
- Töltőállomás
- RTK antenna
- Földelő cövekek a töltőállomás rögzítéséhez: 8 Darab(ok)
- Földelő cövekek az RTK-antenna rögzítéséhez: 4 Darab(ok)
- Csavarok az RTK-antenna felszereléséhez: 4 Darab(ok)
- Penge és csavarok: 9 Darab(ok)
Felszereltség
- Navigációs rendszer: Szisztematikus csíkok
- No-go zónák
- Élvágó funkció
- Érzékelős technológia: Optikai érzékelő/ Esőérzékelő/ Emelésérzékelő/ dőlésgátló érzékelő/ Ütközésérzékelő
- LoRa®
- applikációval történő működtetés
- WIFI kapcsolat
- Bluetooth kapcsolat
- intelligens szolgáltatások/funkciók az alkalmazásban
- PIN-kódos zár
- OTA firmware frissítés
- Lebegő vágófedélzet
- Összkerékmeghajtás
- Kijelző
- Eső késleltetés
- Kerekek száma: 3 Darab(ok)
- Hordozó fogantyú
- Lopás elleni védelem
Videók
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.