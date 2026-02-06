A Kärcher RCX 4 robotfűnyíró akár 1500 m²-es gyepet nyír teljesen automatikusan, vezeték használata nélkül. A GPS, az RTK antenna és az AI kamera lehetővé teszi a pontos navigációt határolóvezeték nélkül. A precíz pozicionálás révén a fűnyírás párhuzamos sávokban történik, így a munka a lehető legrövidebb idő alatt készül el. Az intelligens rendszer felismeri és biztonságos távolságból elkerüli az akadályokat, legyen szó fákról vagy sünökről. A vágásmagasság 2 és 6 cm között állítható. A robotfűnyíró az app segítségével, távirányítással vagy AI-alapú felületfelismeréssel térképezi fel a munkaterületeket, így könnyen beállíthatók a munkazónák és a tilos zónák. Az egyedi beállítások – például ütemezés, haladási mód és további funkciók – kényelmesen kezelhetők az alkalmazáson keresztül. Az összkerékhajtás akár 60%-os lejtőn is lehetővé teszi a nyírást, miközben a gyepet kímélő, finom kanyarodást biztosít. Az alapbeállítások az LCD kijelzőn is leolvashatók és módosíthatók.