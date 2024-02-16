Gyorsabban kéznél van, mint egy porszívó

Ki ne szembesült volna már ilyen helyzettel: alig fejezte be a porszívózást, máris újra morzsák vannak a padlón. A Kärcher akkumulátoros elektromos seprűje ideális mindennapi társ, ha itt-ott takarítani szeretne - anélkül, hogy a porszívóért kellene mennie.

A vezeték nélküli elektromos seprű tökéletes a mindennapi takarításhoz. Kicsi, mobil és könnyen kezelhető - és az egész lakásban használható. Kompakt formájának és modern, vezeték nélküli kialakításának köszönhetően az elektromos seprű helytakarékosan tárolható, és mindig használatra készen áll.