VEZETÉK NÉLKÜLI ELEKTROMOS SEPRŰ
Csúcsteljesítmény egy készülékben: a vezeték nélküli elektromos seprű gyorsabb, mint egy porszívó, és kényelmesebb, mint egy seprű. Ez azt jelenti, hogy könnyedén megtisztíthatja a padlót a szennyeződésektől és a portól - idegesítő kábel vagy megerőltető hajolgatás nélkül.
Gyorsabban kéznél van, mint egy porszívó
Ki ne szembesült volna már ilyen helyzettel: alig fejezte be a porszívózást, máris újra morzsák vannak a padlón. A Kärcher akkumulátoros elektromos seprűje ideális mindennapi társ, ha itt-ott takarítani szeretne - anélkül, hogy a porszívóért kellene mennie.
A vezeték nélküli elektromos seprű tökéletes a mindennapi takarításhoz. Kicsi, mobil és könnyen kezelhető - és az egész lakásban használható. Kompakt formájának és modern, vezeték nélküli kialakításának köszönhetően az elektromos seprű helytakarékosan tárolható, és mindig használatra készen áll.
Egy készülék, számos alkalmazási lehetőség
Ételmaradék a padlón? Koszos szőnyeg? Az elektromos seprű igazi mindenes, és minden kemény padlón, például laminált padlón és járólapon, valamint szőnyegen is használható. Teljesítménye magáért beszél: a szennyeződéseket teljesen eltávolítja, nem pedig szétnyomja, és ugyanez vonatkozik az akár 10 milliméteres bolyhos szőnyegekre is. A kefe mélyen behatol a szálakba, így megbízhatóan és hatékonyan tisztít.
Erős teljesítmény a legkisebb helyen is
A Kärcher akkumulátoros elektromos seprű innovatív adaptív tisztítórendszere garantálja az első osztályú tisztítási eredményeket: a rugalmas, mozgatható seprőperem, az optimális szennyeződésvezetés és a speciális tisztítókefe biztonságosan szállítja a szennyeződést a hulladéktárolóba anélkül, hogy maradványokat hagyna vagy szétszóródna a por.
Mindig készen áll a következő feladatra
A KB 5 vezeték nélküli elektromos seprű lítium-ion akkumulátorával és kemény padlón akár 30 perces üzemidejével nyűgöz le. Ez azt jelenti, hogy pillanatok alatt felsöpörheti a padlót - optimális mozgásszabadsággal, bosszantó kábel vagy konnektor keresés nélkül.
Könnyű és ergonomikus
Könnyű takarítás: a praktikus és nagyon könnyű akkumulátoros elektromos seprűvel makulátlanul tisztán tarthatja otthonát, miközben kíméli a hátát.
Minden kihívásnak megfelel
Az elektromos seprű olyan nehezen hozzáférhető helyekre is könnyen eljut, mint például a komód vagy a kanapé alatti terület.
Lenyűgözően rugalmas
A vezeték nélküli elektromos seprű mozgékony a kettős csuklójának köszönhetően, így az olyan tárgyak, mint például a széklábak is könnyen kikerülhetők.
Sarkok és élek
Abszolút tisztaság a teljes felületen: a Kärcher akkumulátoros elektromos seprűje a legkülső peremig seper.
Kényelmes indítás
A vezeték nélküli elektromos seprű automatikusan elindul, amint a fogantyút hátrafelé mozgatja.
Parkoló állás
A vezeték nélküli elektromos seprű kompakt kialakításának köszönhetően mindig kéznél van, ráadásul szabadon álló - vagyis bármikor szünetet tarthat.
Tisztítás és ápolás
A kefe és a hulladéktartály gyors eltávolítása
Könnyű ürítés a szennyeződéssel való érintkezés nélkül
Az univerzális kefe egyszerű tisztítása
Piszok, tűnj el!
A háziállattal való együttélés azt is jelenti, hogy a szennyeződések gyorsabban terjednek a lakásban - még akkor is, ha éppen most söpört és takarított. Az apró morzsák és az állatszőrök különösen makacsul tartják magukat a szőnyegeken és a lábtörlőkön. A hagyományos seprű itt nem segít. Mi jöhet a segítségül? A Kärcher akkumulátoros elektromos seprű. A vezeték nélküli elektromos seprűvel gyorsan és hatékonyan tisztíthatja meg a piszkos területeket, és könnyedén eltávolíthatja a macskaalmot, a kutyaeledelt és a háziállatok szőrét.