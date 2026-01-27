Vezeték nélküli elektromos seprű KB 5

A Kärcher KB 5 vezeték nélküli elektromos seprő kompakt és gyorsan használatra kész, univerzális keféjével könnyen tisztít székek alatt és bútorok között, ergonomikus kialakítása pedig kényelmes munkát biztosít.

A Kärcher KB 5 vezeték nélküli elektromos seprő ideális eszköz a köztes takarításra kemény padlón és szőnyegeken. A seprő előnye, hogy kompakt kialakítása és könnyű súlya ellenére kivételes tisztítási teljesítményt nyújt, miközben teljesen eltávolítja a látható szennyeződéseket univerzális keféjével. A rugalmas, dupla csuklós szerkezet lehetővé teszi, hogy könnyedén elférjen székek között és bútorok alatt, akadálytalanul tisztítson lépcsőket, és hatékonyan seprese egészen a szélekig. A vezeték nélküli kialakítás ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé anélkül, hogy hajlongani kellene, az automatikus be- és kikapcsolás pedig kényelmes használatot biztosít. A praktikus, oldalról eltávolítható hulladéktartály egyszerű ürítést kínál. A Kärcher KB 5 vezeték nélküli elektromos seprő tökéletes választás azoknak, akik gyorsan és kényelmesen szeretnék fenntartani otthonuk tisztaságát minden nap.

Jellemzők és előnyök
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátoros készülék
Univerzális kefe munkaszélessége (mm) 210
Tartály űrtartalma (ml) 370
Akkumulátorfeszültség (V) 3,6
Akkumulátor üzemideje kemény padlón (min) 30
Akkumulátor üzemideje szőnyegen (min) 20
Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 0,8
Súly akkumulátorral együtt (kg) 1,2
Csomagolási súly (kg) 1,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 215 x 230 x 1120

A csomag tartalma

  • Akkumulátortöltő készülék

Felszereltség

  • Univerzális kefe: kivehető
Videók

Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Szőnyegek
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Lépcsők
