Vezeték nélküli elektromos seprű KB 5
A Kärcher KB 5 vezeték nélküli elektromos seprő kompakt és gyorsan használatra kész, univerzális keféjével könnyen tisztít székek alatt és bútorok között, ergonomikus kialakítása pedig kényelmes munkát biztosít.
A Kärcher KB 5 vezeték nélküli elektromos seprő ideális eszköz a köztes takarításra kemény padlón és szőnyegeken. A seprő előnye, hogy kompakt kialakítása és könnyű súlya ellenére kivételes tisztítási teljesítményt nyújt, miközben teljesen eltávolítja a látható szennyeződéseket univerzális keféjével. A rugalmas, dupla csuklós szerkezet lehetővé teszi, hogy könnyedén elférjen székek között és bútorok alatt, akadálytalanul tisztítson lépcsőket, és hatékonyan seprese egészen a szélekig. A vezeték nélküli kialakítás ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé anélkül, hogy hajlongani kellene, az automatikus be- és kikapcsolás pedig kényelmes használatot biztosít. A praktikus, oldalról eltávolítható hulladéktartály egyszerű ürítést kínál. A Kärcher KB 5 vezeték nélküli elektromos seprő tökéletes választás azoknak, akik gyorsan és kényelmesen szeretnék fenntartani otthonuk tisztaságát minden nap.
Jellemzők és előnyök
Kärcher adaptív tisztítási rendszer
A szennyeződéstartály egyszerűen kivehető és cserélhető
Hajlékony dupla csukló
Automatikus ki-bekapcsoló
Univerzális kefe
Az univerzális kefe könnyen levehető és cserélhető
Lítiumion-ion-akkumulátor technológia
Helytakarékos tárolás
Parkolóállás
Könnyű súly
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Univerzális kefe munkaszélessége (mm)
|210
|Tartály űrtartalma (ml)
|370
|Akkumulátorfeszültség (V)
|3,6
|Akkumulátor üzemideje kemény padlón (min)
|30
|Akkumulátor üzemideje szőnyegen (min)
|20
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|0,8
|Súly akkumulátorral együtt (kg)
|1,2
|Csomagolási súly (kg)
|1,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|215 x 230 x 1120
A csomag tartalma
- Akkumulátortöltő készülék
Felszereltség
- Univerzális kefe: kivehető
Videók
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Szőnyegek
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
- Lépcsők
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.