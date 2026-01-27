A Kärcher KB 5 vezeték nélküli elektromos seprő ideális eszköz a köztes takarításra kemény padlón és szőnyegeken. A seprő előnye, hogy kompakt kialakítása és könnyű súlya ellenére kivételes tisztítási teljesítményt nyújt, miközben teljesen eltávolítja a látható szennyeződéseket univerzális keféjével. A rugalmas, dupla csuklós szerkezet lehetővé teszi, hogy könnyedén elférjen székek között és bútorok alatt, akadálytalanul tisztítson lépcsőket, és hatékonyan seprese egészen a szélekig. A vezeték nélküli kialakítás ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé anélkül, hogy hajlongani kellene, az automatikus be- és kikapcsolás pedig kényelmes használatot biztosít. A praktikus, oldalról eltávolítható hulladéktartály egyszerű ürítést kínál. A Kärcher KB 5 vezeték nélküli elektromos seprő tökéletes választás azoknak, akik gyorsan és kényelmesen szeretnék fenntartani otthonuk tisztaságát minden nap.