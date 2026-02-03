Az EDI 4 elektromos jégkaparó végre véget vet a fárasztó kapargatásnak. A hat stabil műanyagpengével ellátott forgó korongja segítségével a jégkaparó még a makacs jegesedéseket is gond nélkül, egy mozdulattal eltávolítja a gépjármű szélvédőjéről. Ha az EDI 4 standby üzemmódban van, elegendő kevés, függőlegesen kifejtetett nyomás a kaparókorong működésbe hozásához – és a jég szinte magától felbomlik. Ha a pengék elhasználódtak, a kaparókorong szerszám nélkül kicserélhető (a kaparókorong pótalkatrészként elérhető). A védőkupak, valamint a jégkaparó modern és kompakt formatervezése egyszerű és biztonságos kezelést és tárolást tesznek lehetővé. Egy akkumulátor-töltés több használatra elegendő. A beépített LED villogással jelzi, hogy a készüléket tölteni szükséges.