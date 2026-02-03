Elektromos jégkaparó EDI 4
Az EDI 4 elektromos jégkaparó forgó kaparótárcsájával könnyedén és egy mozdulattal távolítja el a jeget az autók szélvédőjéről.
Az EDI 4 elektromos jégkaparó végre véget vet a fárasztó kapargatásnak. A hat stabil műanyagpengével ellátott forgó korongja segítségével a jégkaparó még a makacs jegesedéseket is gond nélkül, egy mozdulattal eltávolítja a gépjármű szélvédőjéről. Ha az EDI 4 standby üzemmódban van, elegendő kevés, függőlegesen kifejtetett nyomás a kaparókorong működésbe hozásához – és a jég szinte magától felbomlik. Ha a pengék elhasználódtak, a kaparókorong szerszám nélkül kicserélhető (a kaparókorong pótalkatrészként elérhető). A védőkupak, valamint a jégkaparó modern és kompakt formatervezése egyszerű és biztonságos kezelést és tárolást tesznek lehetővé. Egy akkumulátor-töltés több használatra elegendő. A beépített LED villogással jelzi, hogy a készüléket tölteni szükséges.
Jellemzők és előnyök
Forgó korong stabil műanyagpengékkelAz ütésálló kaparókorong gond nélkül eltávolítja még a makacs jegesedéseket is.
Cserélhető fejA kaparókorong gyorsan és egyszerűen, szerszám nélkül kicserélhető.
Nagyteljesítményű lítiumion-cellákEgy akkumulátor-töltés több használatra elegendő.
Egyszerű kezelés
- Függőlegesen kifejtett enyhe nyomás hatására a kaparókorong elkezd forogni.
LED kijelző a készüléken
- A beépített LED villogással jelzi, hogy a készüléket tölteni szükséges.
Védőkupakkal
- A biztonságos kezeléshez és tároláshoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Akkumulátor-menetidő (min)
|15
|Akkumulátor feltöltési ideje (h)
|3
|Korong átmérője (mm)
|100
|Korong fordulatszáma (fordulat)
|500
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|0,6
|Csomagolási súly (kg)
|0,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|133 x 124 x 110
A csomag tartalma
- Lítiumion-akkumulátor
- Akkumulátortöltő kábel
- Védőcsappantyú
- Kaparótárcsa
Videók
Alkalmazási területek
- Autóüveg
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.