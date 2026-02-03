Elektromos jégkaparó EDI 4

Az EDI 4 elektromos jégkaparó forgó kaparótárcsájával könnyedén és egy mozdulattal távolítja el a jeget az autók szélvédőjéről.

Az EDI 4 elektromos jégkaparó végre véget vet a fárasztó kapargatásnak. A hat stabil műanyagpengével ellátott forgó korongja segítségével a jégkaparó még a makacs jegesedéseket is gond nélkül, egy mozdulattal eltávolítja a gépjármű szélvédőjéről. Ha az EDI 4 standby üzemmódban van, elegendő kevés, függőlegesen kifejtetett nyomás a kaparókorong működésbe hozásához – és a jég szinte magától felbomlik. Ha a pengék elhasználódtak, a kaparókorong szerszám nélkül kicserélhető (a kaparókorong pótalkatrészként elérhető). A védőkupak, valamint a jégkaparó modern és kompakt formatervezése egyszerű és biztonságos kezelést és tárolást tesznek lehetővé. Egy akkumulátor-töltés több használatra elegendő. A beépített LED villogással jelzi, hogy a készüléket tölteni szükséges.

Jellemzők és előnyök
Elektromos jégkaparó EDI 4: Forgó korong stabil műanyagpengékkel
Forgó korong stabil műanyagpengékkel
Az ütésálló kaparókorong gond nélkül eltávolítja még a makacs jegesedéseket is.
Elektromos jégkaparó EDI 4: Cserélhető fej
Cserélhető fej
A kaparókorong gyorsan és egyszerűen, szerszám nélkül kicserélhető.
Elektromos jégkaparó EDI 4: Nagyteljesítményű lítiumion-cellák
Nagyteljesítményű lítiumion-cellák
Egy akkumulátor-töltés több használatra elegendő.
Egyszerű kezelés
  • Függőlegesen kifejtett enyhe nyomás hatására a kaparókorong elkezd forogni.
LED kijelző a készüléken
  • A beépített LED villogással jelzi, hogy a készüléket tölteni szükséges.
Védőkupakkal
  • A biztonságos kezeléshez és tároláshoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátor típusa Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátor-menetidő (min) 15
Akkumulátor feltöltési ideje (h) 3
Korong átmérője (mm) 100
Korong fordulatszáma (fordulat) 500
Súly kiegészítők nélkül (kg) 0,6
Csomagolási súly (kg) 0,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 133 x 124 x 110

A csomag tartalma

  • Lítiumion-akkumulátor
  • Akkumulátortöltő kábel
  • Védőcsappantyú
  • Kaparótárcsa

Videók

Alkalmazási területek
  • Autóüveg
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.