EWM 2 elektromos törlőfelmosó - Mindig frissen felmosva
Egy hagyományos felmosó sem veheti fel a versenyt az EWM 2-vel. Azoknak az időknek már régen vége, amikor egy vödörrel kellett bajlódni és koszos vízzel felmosni. A Kärcher EWM 2 elektromos törlőfelmosó forgó hengerei folyamatosan, friss vízzel nedvesítik meg a felmosófejet, a piszkos víz pedig a piszkosvíz-tartályban gyűlik össze. Mivel kis mennyiségű nedvességet hagy maga után, így minden kemény padlón használható – még parkettán is.
Hogyan lesz padlód "mindig frissen felmosott"?
A Kärcher EWM 2 felmosó szinte magától siklik a padlón. A forgó hengerek folyamatosan, friss vízzel nedvesítik meg a felmosófejet, míg a kaparó biztosítja, hogy a szennyeződés összegyűljön a piszkosvíz-tartályban. Ez azt jelenti, hogy mindig friss vízzel mosol fel, és a szennyeződést nem csak tologatod, hanem rövid idő alatt ragyogóan tiszta padlót is kapsz. Az EWM 2 elektromos törlőfelmosó higiénikus és könnyed tisztítást biztosít.
Előnyök, amik kiemelik
Saját tisztítási technológiájának köszönhetően mindig friss felmosást biztosít
- Folyamatos hengernedvesítés friss vízzel
- A begyűjtött szennyezett víz közvetlenül a piszkosvíz-tartályba kerül
- 20%-kal jobb tisztítási teljesítmény*
A bútorok alatt is könnyen használható
- Karcsú termékdizájn és forgófej
- Könnyű tisztítás a bútorok alatt és tárgyak körül
- Tisztítás egészen a szélekig – kiváló eredmény sarkokban és szegélyek mentén egyaránt
Minden kemény padlóhoz alkalmas
- Minden kemény padlóhoz alkalmas – beleértve a parkettát, laminált padlót, követ, csempét és műanyagot
- Kevés nedvességet hagy hátra, így a padlók kb. két perc után újra járhatóak
- Széles választék tisztítószerekből és ápolószerekből
Maximális mozgásszabadság
- Erőteljes lítium-ion akkumulátor 20 perces üzemidővel
- Tisztítás áramforrástól függetlenül
- Három fokozatú LED kijelző, amely intuitív akkumulátor szintjelzőként is működik
Könnyed törlés
- Az előrefelé forgó hengerek miatt nincs több fárasztó súrolás
- A friss- és piszkosvíz-tartályoknak köszönhetően a vízzel teli vödör cipelése a múlté
- A hengerek önálló tisztítási funkciója miatt a padlótisztító kendőt már nem kell kicsavarni
Erőforrás-takarékos
- 90%-os vízmegtakarítás** – a hagyományos felmosó és vödör használatához képest.
A használat lépései
Tisztító hengerek felszerelése
Frissvíz-tartály feltöltése
Padló tisztítása
Piszkosvíz-tartály kiürítése
Hengerek tisztítása (gépi mosás 60 °C-on)
Készülék elrakása
Nincs több porszívózás felmosás előtt? A Kärcher padlótisztítókkal ez is lehetséges
Fedezd fel a Kärcher padlótisztítók kínálatát, amelyek egy lépésben felszedik a durva szennyeződéseket és fel is törlik a padlót! Gyorsabbak és alaposabbak, mint a porszívó, felmosó, elektromos padlótörlő vagy porszívós felmosó.
Tisztítószerek és kiegészítők
A Kärcher vezeték nélküli felmosókhoz elérhető kiegészítők választékával a tisztítás és ápolás bármilyen padlóhoz tökéletesen igazítható. Univerzális padlótisztítónk például minden kemény padlóhoz alkalmas, míg a fához és kőhoz való speciális tisztítószereink ápolják és védik ezeket a padlótípusokat.
* A Kärcher EWM 2 akár 20%-kal jobb tisztítási teljesítményt ér el a hagyományos felmosókhoz képest a "Felmosás" tesztkategóriában. Az eredmények az általános tisztítási hatékonyságra, a szennyeződések felszedésére és a szélek tisztítására vonatkoznak.
** 60 m²-es padlófelület tisztításakor az EWM 2 (fogyasztás: 0,4 l) akár 90%-kal kevesebb vizet használ a hagyományos felmosó és vödör 5 literes vízfogyasztásához képest (fogyasztás: 5,0 l).