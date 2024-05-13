EWM 2 elektromos törlőfelmosó - Mindig frissen felmosva

Egy hagyományos felmosó sem veheti fel a versenyt az EWM 2-vel. Azoknak az időknek már régen vége, amikor egy vödörrel kellett bajlódni és koszos vízzel felmosni. A Kärcher EWM 2 elektromos törlőfelmosó forgó hengerei folyamatosan, friss vízzel nedvesítik meg a felmosófejet, a piszkos víz pedig a piszkosvíz-tartályban gyűlik össze. Mivel kis mennyiségű nedvességet hagy maga után, így minden kemény padlón használható – még parkettán is.

EWM 2

Hogyan lesz padlód "mindig frissen felmosott"?

A Kärcher EWM 2 felmosó szinte magától siklik a padlón. A forgó hengerek folyamatosan, friss vízzel nedvesítik meg a felmosófejet, míg a kaparó biztosítja, hogy a szennyeződés összegyűljön a piszkosvíz-tartályban. Ez azt jelenti, hogy mindig friss vízzel mosol fel, és a szennyeződést nem csak tologatod, hanem rövid idő alatt ragyogóan tiszta padlót is kapsz. Az EWM 2 elektromos törlőfelmosó higiénikus és könnyed tisztítást biztosít.

Előnyök, amik kiemelik

Fc 3 Cordless Animation

Saját tisztítási technológiájának köszönhetően mindig friss felmosást biztosít

  • Folyamatos hengernedvesítés friss vízzel
  • A begyűjtött szennyezett víz közvetlenül a piszkosvíz-tartályba kerül
  • 20%-kal jobb tisztítási teljesítmény*

 

FC 3 Cordless Living room

A bútorok alatt is könnyen használható

  • Karcsú termékdizájn és forgófej
  • Könnyű tisztítás a bútorok alatt és tárgyak körül
  • Tisztítás egészen a szélekig – kiváló eredmény sarkokban és szegélyek mentén egyaránt
Different hard floors

Minden kemény padlóhoz alkalmas

  • Minden kemény padlóhoz alkalmas – beleértve a parkettát, laminált padlót, követ, csempét és műanyagot
  • Kevés nedvességet hagy hátra, így a padlók kb. két perc után újra járhatóak
  • Széles választék tisztítószerekből és ápolószerekből

 

Fc 3 Cordless Stairs

Maximális mozgásszabadság

  • Erőteljes lítium-ion akkumulátor 20 perces üzemidővel
  • Tisztítás áramforrástól függetlenül
  • Három fokozatú LED kijelző, amely intuitív akkumulátor szintjelzőként is működik
FC 3 Cordless Effortless

Könnyed törlés

  • Az előrefelé forgó hengerek miatt nincs több fárasztó súrolás
  • A friss- és piszkosvíz-tartályoknak köszönhetően a vízzel teli vödör cipelése a múlté
  • A hengerek önálló tisztítási funkciója miatt a padlótisztító kendőt már nem kell kicsavarni

 

FC 3 Cordless Water savings

Erőforrás-takarékos

  • 90%-os vízmegtakarítás** – a hagyományos felmosó és vödör használatához képest.

A használat lépései

Fc 3 Application step 1

Tisztító hengerek felszerelése

FC 3 Application step 2

Frissvíz-tartály feltöltése

FC 3 Application step 3

Padló tisztítása

Dirty water tank

Piszkosvíz-tartály kiürítése

Washable

Hengerek tisztítása (gépi mosás 60 °C-on)

Stow

Készülék elrakása

FC / Cordless

Nincs több porszívózás felmosás előtt? A Kärcher padlótisztítókkal ez is lehetséges

Fedezd fel a Kärcher padlótisztítók kínálatát, amelyek egy lépésben felszedik a durva szennyeződéseket és fel is törlik a padlót! Gyorsabbak és alaposabbak, mint a porszívó, felmosó, elektromos padlótörlő vagy porszívós felmosó.

Tisztítószerek és kiegészítők

A Kärcher vezeték nélküli felmosókhoz elérhető kiegészítők választékával a tisztítás és ápolás bármilyen padlóhoz tökéletesen igazítható. Univerzális padlótisztítónk például minden kemény padlóhoz alkalmas, míg a fához és kőhoz való speciális tisztítószereink ápolják és védik ezeket a padlótípusokat.

* A Kärcher EWM 2 akár 20%-kal jobb tisztítási teljesítményt ér el a hagyományos felmosókhoz képest a "Felmosás" tesztkategóriában. Az eredmények az általános tisztítási hatékonyságra, a szennyeződések felszedésére és a szélek tisztítására vonatkoznak.

** 60 m²-es padlófelület tisztításakor az EWM 2 (fogyasztás: 0,4 l) akár 90%-kal kevesebb vizet használ a hagyományos felmosó és vödör 5 literes vízfogyasztásához képest (fogyasztás: 5,0 l).