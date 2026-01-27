Gőzporszívó SV 7
Gőzölés, porszívózás és szárítás egy lépésben - az SV 7 gőzporszívó egyetlen készülékben egyesíti a multifunkcionalitást és a maximális kényelmet.
A Kärcher SV 7 gőzporszívója egyesíti a gőzporszívók előnyeit a száraz porszívók erősségeivel. Felporszívózza például a morzsákat a padlóról, nedves ruhával letörli, majd megszárítja a padlót. És mindezt kényelmesen, egyetlen lépésben teszi. Ezekkel a lenyűgöző mindenes gépekkel és a megfelelő tartozékokkal mindenki tisztán tarthatja otthonát - egyszerűen, kényelmesen, gyorsan és vegyszerek nélkül.
Jellemzők és előnyök
3 az 1-ben készülékGőzölés, porszívózás és szárítás egyetlen eljárásban.
Többfokozatú szűrőrendszerA víz, a durva szemcsék, a hab és a HEPA szűrők (EN 1822:1998) még a legkisebb részecskéket is eltávolítják.
Kényelmes padlótisztító fejGyors és egyszerű váltás 3 különböző alkalmazás között, minden kemény burkolaton és szőnyegen.
Könnyű kezelhetőség
- A szívóerő a markolaton állítható, a gőzáram pedig a készüléken szabályozható.
Négyfokozatú szívásteljesítmény-szabályozás
- A szívásteljesítmény a tisztítandó padlófelülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható.
Ötfokozatú gőzmennyiség-szabályozás
- A gőz mennyisége a tisztítandó padlófelülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható.
Folyamatos gőzellátás
- A megszakításmentes munkavégzés érdekében a tartály gyorsan és könnyen feltölthető.
Beépített kábeltartó
- Optimális kábeltárolás a készülék helytakarékos tárolásához.
Biztonsági gyerekzár
- Nem megfelelő használat esetén blokkolja a gőzfunkciót.
Széleskörű alkalmazási lehetőségek
- A széles körű tartozékokkal rendelkező többfunkciós készülék ideális a ház körüli használatra, vegyszerek használata nélkül.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Max. teljesítmény (W)
|2200
|Vízforraló kapacitása (l)
|0,45
|Maximális gőznyomás (bar)
|max. 4
|Vízszűrő (l)
|1,2
|Vákuum (mbar/kPa)
|210 / 21
|Kábelhossz (m)
|6
|Felfűtési idő (min)
|5
|Tartálytérfogat (l)
|0,5
|Gőzkiáramlás (g/perc)
|80
|Szűrőrendszer
|Vízszűrő és HEPA szűrő
|Fűtési teljesítmény (W)
|1100
|Folyamatos betöltés
|Kiegészítő szívóteljesítmény (l)
|0,6
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|9,4
|Csomagolási súly (kg)
|15,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|515 x 336 x 340
A csomag tartalma
- HEPA-szűrő típusa: HEPA szűrő (EN 1822:1998)
- Padlókészlet gőzporszívó funkcióval: Három különböző alkalmazás kemény és szőnyeggel borított padlókhoz és két 0,5 m hosszú gőz-szívó tömlő
- Kézi fej gőzporszívó funkcióval: Kombinálható ablaktisztító fejjel (kicsi és nagy), kefetartozékkal vagy frottír törlővel
- Gőzporszívó pontsugár fúvóka: Kombinálható hosszabbítóval és körkefékkel (4 különböző színű)
- Textiltisztító fej (kicsi és nagy)
- Résfúvóka, bútorkefe
- Habzásgátló
- Mérőpohár, tisztító kefe, tartozéktáska
- ablakfúvóka, kicsi és nagy
- Frottír huzat: 1 Darab(ok)
- Körkefekészlet
- kefekorona csere
- Gőzszívócső: 2 Darab(ok), 0.5 m
- Gőzszívótömlő markolattal
Felszereltség
- Biztonsági gyerekzár
- Biztonsági szelep
- Gőzmennyiség-szabályozás: az eszközön (ötlépéses)
- Szívóerő-szabályozás: a fogantyún (négyfokozatú)
- 2 tartályos rendszer
- Gőztömlő pisztollyal: 1.75 m
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.