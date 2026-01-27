Gőzporszívó SV 7

Gőzölés, porszívózás és szárítás egy lépésben - az SV 7 gőzporszívó egyetlen készülékben egyesíti a multifunkcionalitást és a maximális kényelmet.

A Kärcher SV 7 gőzporszívója egyesíti a gőzporszívók előnyeit a száraz porszívók erősségeivel. Felporszívózza például a morzsákat a padlóról, nedves ruhával letörli, majd megszárítja a padlót. És mindezt kényelmesen, egyetlen lépésben teszi. Ezekkel a lenyűgöző mindenes gépekkel és a megfelelő tartozékokkal mindenki tisztán tarthatja otthonát - egyszerűen, kényelmesen, gyorsan és vegyszerek nélkül.

Jellemzők és előnyök
Gőzporszívó SV 7: 3 az 1-ben készülék
Gőzölés, porszívózás és szárítás egyetlen eljárásban.
Gőzporszívó SV 7: Többfokozatú szűrőrendszer
A víz, a durva szemcsék, a hab és a HEPA szűrők (EN 1822:1998) még a legkisebb részecskéket is eltávolítják.
Gőzporszívó SV 7: Kényelmes padlótisztító fej
Gyors és egyszerű váltás 3 különböző alkalmazás között, minden kemény burkolaton és szőnyegen.
Könnyű kezelhetőség
  • A szívóerő a markolaton állítható, a gőzáram pedig a készüléken szabályozható.
Négyfokozatú szívásteljesítmény-szabályozás
  • A szívásteljesítmény a tisztítandó padlófelülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható.
Ötfokozatú gőzmennyiség-szabályozás
  • A gőz mennyisége a tisztítandó padlófelülethez és a szennyeződés mértékéhez igazítható.
Folyamatos gőzellátás
  • A megszakításmentes munkavégzés érdekében a tartály gyorsan és könnyen feltölthető.
Beépített kábeltartó
  • Optimális kábeltárolás a készülék helytakarékos tárolásához.
Biztonsági gyerekzár
  • Nem megfelelő használat esetén blokkolja a gőzfunkciót.
Széleskörű alkalmazási lehetőségek
  • A széles körű tartozékokkal rendelkező többfunkciós készülék ideális a ház körüli használatra, vegyszerek használata nélkül.
Specifikációk

Műszaki adatok

Max. teljesítmény (W) 2200
Vízforraló kapacitása (l) 0,45
Maximális gőznyomás (bar) max. 4
Vízszűrő (l) 1,2
Vákuum (mbar/kPa) 210 / 21
Kábelhossz (m) 6
Felfűtési idő (min) 5
Tartálytérfogat (l) 0,5
Gőzkiáramlás (g/perc) 80
Szűrőrendszer Vízszűrő és HEPA szűrő
Fűtési teljesítmény (W) 1100
Folyamatos betöltés
Kiegészítő szívóteljesítmény (l) 0,6
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 9,4
Csomagolási súly (kg) 15,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 515 x 336 x 340

A csomag tartalma

  • HEPA-szűrő típusa: HEPA szűrő (EN 1822:1998)
  • Padlókészlet gőzporszívó funkcióval: Három különböző alkalmazás kemény és szőnyeggel borított padlókhoz és két 0,5 m hosszú gőz-szívó tömlő
  • Kézi fej gőzporszívó funkcióval: Kombinálható ablaktisztító fejjel (kicsi és nagy), kefetartozékkal vagy frottír törlővel
  • Gőzporszívó pontsugár fúvóka: Kombinálható hosszabbítóval és körkefékkel (4 különböző színű)
  • Textiltisztító fej (kicsi és nagy)
  • Résfúvóka, bútorkefe
  • Habzásgátló
  • Mérőpohár, tisztító kefe, tartozéktáska
  • ablakfúvóka, kicsi és nagy
  • Frottír huzat: 1 Darab(ok)
  • Körkefekészlet
  • kefekorona csere
  • Gőzszívócső: 2 Darab(ok), 0.5 m
  • Gőzszívótömlő markolattal

Felszereltség

  • Biztonsági gyerekzár
  • Biztonsági szelep
  • Gőzmennyiség-szabályozás: az eszközön (ötlépéses)
  • Szívóerő-szabályozás: a fogantyún (négyfokozatú)
  • 2 tartályos rendszer
  • Gőztömlő pisztollyal: 1.75 m
Gőzporszívó SV 7
Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Csaptelepek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.