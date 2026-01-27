A Kärcher SV 7 gőzporszívója egyesíti a gőzporszívók előnyeit a száraz porszívók erősségeivel. Felporszívózza például a morzsákat a padlóról, nedves ruhával letörli, majd megszárítja a padlót. És mindezt kényelmesen, egyetlen lépésben teszi. Ezekkel a lenyűgöző mindenes gépekkel és a megfelelő tartozékokkal mindenki tisztán tarthatja otthonát - egyszerűen, kényelmesen, gyorsan és vegyszerek nélkül.