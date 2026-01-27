Gőztisztító SC 1
A Kärcher SC 1 egy kompakt, kézben tartható gőztisztító, amely ideális a háztartásban felmerülő gyors, vegyszermentes takarítási feladatokhoz. Legfőbb előnye a kézreálló mérete és az erőteljes gőzkibocsátás kombinációja.
A Kärcher SC 1 kompakt kézi gőztisztító vegyszermentesen tisztít, és a háztartásban gyakorlatilag bárhol használható a gyors takarításokhoz. A Kärcher gőztisztítóval történő alapos tisztítás eltávolítja a szokásos háztartási baktériumok 99,99%-át a kemény felületekről. A készülék legnagyobb előnye a kompakt, kézreálló mérete és erőteljes gőze. Ennek köszönhetően a legkisebb résekből, csaptelepekről vagy csempékről is eltávolítja a makacs szennyeződéseket. A sokoldalú tartozékoknak, mint a pontsugár fúvóka vagy a körkefe, köszönhetően a legmakacsabb zsírlerakódások is megbízhatóan eltávolíthatók. Kompakt formája miatt kis helyen, például egy szekrényben vagy fiókban, mindig kéznél tárolható.
Jellemzők és előnyök
Erőteljes gőz 3 bar nyomással
Kicsi, kézre álló és könnyen tárolható
Biztonsági gyerekzár a készüléken
A kézifúvóka borítása
Specifikációk
Műszaki adatok
|Teszt tanúsítvány¹⁾
|Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.9% -át²⁾
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 20
|Fűtési teljesítmény (W)
|1200
|Maximális gőznyomás (bar)
|max. 3
|Kábelhossz (m)
|4
|Felfűtési idő (min)
|3
|Kazántartalom (l)
|0,2
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1,6
|Csomagolási súly (kg)
|2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).
A csomag tartalma
- Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
- Részlet fúvóka
- Kézifej
- Power fúvóka
- Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
- Mérőpohár: 200 ml
Felszereltség
- Biztonsági gyerekzár
- Biztonsági szelep
Alkalmazási területek
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.