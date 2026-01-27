Gőztisztító SC 1

A Kärcher SC 1 egy kompakt, kézben tartható gőztisztító, amely ideális a háztartásban felmerülő gyors, vegyszermentes takarítási feladatokhoz. Legfőbb előnye a kézreálló mérete és az erőteljes gőzkibocsátás kombinációja.

A Kärcher SC 1 kompakt kézi gőztisztító vegyszermentesen tisztít, és a háztartásban gyakorlatilag bárhol használható a gyors takarításokhoz. A Kärcher gőztisztítóval történő alapos tisztítás eltávolítja a szokásos háztartási baktériumok 99,99%-át a kemény felületekről. A készülék legnagyobb előnye a kompakt, kézreálló mérete és erőteljes gőze. Ennek köszönhetően a legkisebb résekből, csaptelepekről vagy csempékről is eltávolítja a makacs szennyeződéseket. A sokoldalú tartozékoknak, mint a pontsugár fúvóka vagy a körkefe, köszönhetően a legmakacsabb zsírlerakódások is megbízhatóan eltávolíthatók. Kompakt formája miatt kis helyen, például egy szekrényben vagy fiókban, mindig kéznél tárolható.

Jellemzők és előnyök
Gőztisztító SC 1: Erőteljes gőz 3 bar nyomással
Erőteljes gőz 3 bar nyomással
Gőztisztító SC 1: Kicsi, kézre álló és könnyen tárolható
Kicsi, kézre álló és könnyen tárolható
Gőztisztító SC 1: Biztonsági gyerekzár a készüléken
Biztonsági gyerekzár a készüléken
A kézifúvóka borítása
Specifikációk

Műszaki adatok

Teszt tanúsítvány¹⁾ Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.9% -át²⁾
Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 20
Fűtési teljesítmény (W) 1200
Maximális gőznyomás (bar) max. 3
Kábelhossz (m) 4
Felfűtési idő (min) 3
Kazántartalom (l) 0,2
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 1,6
Csomagolási súly (kg) 2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 321 x 127 x 186

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).

A csomag tartalma

  • Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
  • Részlet fúvóka
  • Kézifej
  • Power fúvóka
  • Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
  • Mérőpohár: 200 ml

Felszereltség

  • Biztonsági gyerekzár
  • Biztonsági szelep
Gőztisztító SC 1
Gőztisztító SC 1
Gőztisztító SC 1
Alkalmazási területek
  • Csaptelepek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.