A Kärcher SC 1 kompakt kézi gőztisztító vegyszermentesen tisztít, és a háztartásban gyakorlatilag bárhol használható a gyors takarításokhoz. A Kärcher gőztisztítóval történő alapos tisztítás eltávolítja a szokásos háztartási baktériumok 99,99%-át a kemény felületekről. A készülék legnagyobb előnye a kompakt, kézreálló mérete és erőteljes gőze. Ennek köszönhetően a legkisebb résekből, csaptelepekről vagy csempékről is eltávolítja a makacs szennyeződéseket. A sokoldalú tartozékoknak, mint a pontsugár fúvóka vagy a körkefe, köszönhetően a legmakacsabb zsírlerakódások is megbízhatóan eltávolíthatók. Kompakt formája miatt kis helyen, például egy szekrényben vagy fiókban, mindig kéznél tárolható.