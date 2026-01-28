Gőztisztító SC 1 EasyFix
A Kärcher SC 1 EasyFix egy kompakt, 2 az 1-ben gőztisztító, amely a kézi gőztisztítók rugalmasságát és a gőzfelmosók hatékonyságát egyesíti. A vegyszermentes gőz eltávolítja a háztartási baktériumok 99,99%-át.
A Kärcher SC 1 EasyFix egy kompakt, 2 az 1-ben gőztisztító, amely vegyszermentesen tisztít. Kompakt méretei miatt ideális a gyors és alapos köztes takarításhoz. A termék legfőbb előnye a sokoldalúsága: pillanatok alatt átalakítható kézi gőztisztítóból padlótisztító gőztisztítóvá a mellékelt EasyFix padlótisztító készletnek köszönhetően. Az erőteljes gőz és a kiegészítők széles választéka hibátlan eredményt biztosít legyen szó szerelvényekről, csempéről, főzőlapról, páraelszívóról vagy kisebb nyílásokról és mélyedésekről. A készülék kis mérete ellenére is képes a legmakacsabb szennyeződéseket és zsírlerakódásokat is azonnal eltávolítani.
Jellemzők és előnyök
Erőteljes gőz 3 bar nyomással
EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
Kicsi, kézre álló és könnyen tárolható
Biztonsági gyerekzár a készüléken
Padlótisztító kendő és fedél a kézi fúvókához
Specifikációk
Műszaki adatok
|Teszt tanúsítvány¹⁾
|Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 20
|Fűtési teljesítmény (W)
|1200
|Maximális gőznyomás (bar)
|max. 3
|Kábelhossz (m)
|4
|Felfűtési idő (min)
|3
|Kazántartalom (l)
|0,2
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1,6
|Csomagolási súly (kg)
|3,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).
A csomag tartalma
- EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
- Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
- Részlet fúvóka
- Kézifej
- Power fúvóka
- Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
- Padlótisztító fej: EasyFix
- Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Gőzcsövek hossza: 0.5 m
- Mérőpohár: 200 ml
Felszereltség
- Biztonsági gyerekzár
- Biztonsági szelep
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
