A Kärcher SC 1 EasyFix egy kompakt, 2 az 1-ben gőztisztító, amely vegyszermentesen tisztít. Kompakt méretei miatt ideális a gyors és alapos köztes takarításhoz. A termék legfőbb előnye a sokoldalúsága: pillanatok alatt átalakítható kézi gőztisztítóból padlótisztító gőztisztítóvá a mellékelt EasyFix padlótisztító készletnek köszönhetően. Az erőteljes gőz és a kiegészítők széles választéka hibátlan eredményt biztosít legyen szó szerelvényekről, csempéről, főzőlapról, páraelszívóról vagy kisebb nyílásokról és mélyedésekről. A készülék kis mérete ellenére is képes a legmakacsabb szennyeződéseket és zsírlerakódásokat is azonnal eltávolítani.