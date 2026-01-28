Gőztisztító SC 1 EasyFix

A Kärcher SC 1 EasyFix egy kompakt, 2 az 1-ben gőztisztító, amely a kézi gőztisztítók rugalmasságát és a gőzfelmosók hatékonyságát egyesíti. A vegyszermentes gőz eltávolítja a háztartási baktériumok 99,99%-át.

A Kärcher SC 1 EasyFix egy kompakt, 2 az 1-ben gőztisztító, amely vegyszermentesen tisztít. Kompakt méretei miatt ideális a gyors és alapos köztes takarításhoz. A termék legfőbb előnye a sokoldalúsága: pillanatok alatt átalakítható kézi gőztisztítóból padlótisztító gőztisztítóvá a mellékelt EasyFix padlótisztító készletnek köszönhetően. Az erőteljes gőz és a kiegészítők széles választéka hibátlan eredményt biztosít legyen szó szerelvényekről, csempéről, főzőlapról, páraelszívóról vagy kisebb nyílásokról és mélyedésekről. A készülék kis mérete ellenére is képes a legmakacsabb szennyeződéseket és zsírlerakódásokat is azonnal eltávolítani.

Specifikációk

Műszaki adatok

Teszt tanúsítvány¹⁾ Elpusztítja a koronavírus 99.999%¹⁾ és a baktériumok 99.99% -át²⁾
Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 20
Fűtési teljesítmény (W) 1200
Maximális gőznyomás (bar) max. 3
Kábelhossz (m) 4
Felfűtési idő (min) 3
Kazántartalom (l) 0,2
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 1,6
Csomagolási súly (kg) 3,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 321 x 127 x 186

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).

A csomag tartalma

  • EasyFix univerzális padlótisztító kendő: 1 Darab(ok)
  • Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
  • Részlet fúvóka
  • Kézifej
  • Power fúvóka
  • Körkefe, fekete: 1 Darab(ok)
  • Padlótisztító fej: EasyFix
  • Gőzcsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Gőzcsövek hossza: 0.5 m
  • Mérőpohár: 200 ml

Felszereltség

  • Biztonsági gyerekzár
  • Biztonsági szelep
Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Csaptelepek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
