Gőztisztító SC 1 Multi

A Kärcher SC 1 Multi egy kompakt kézi gőztisztító, amely a gyors, 30 másodperces felfűtést fejlett technológiával ötvözi a mélyreható, vegyszermentes tisztításért.

A Kärcher SC 1 Multi kompakt kézi gőztisztító vegyszermentesen tisztít és pillanatok alatt készen áll a mélytisztításra. 30 másodperc alatt felfűt, és könnyen újratölthető. A gőztisztító technikai különlegessége a kivehető víztartály és a cserélhető vízkőmentesítő patron, amely ötször hosszabb élettartamot biztosít a készüléknek. Az LED fénykijelző és a vezérlőpanel egyszerű kezelést tesz lehetővé, folyamatosan jelezve a fűtés, a készenlét vagy a patroncsere állapotát. Ez a modell innovatív 4 az 1-ben gőztisztítóvá bővíthető, így a felhasználási lehetőségek szinte korlátlanok.

Jellemzők és előnyök
Gőztisztító SC 1 Multi: Kompakt és praktikus készülékkialakítás
Kompakt és praktikus készülékkialakítás
Gőztisztító SC 1 Multi: Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patron
Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patron
Gőztisztító SC 1 Multi: LED fényű kijelző vezérlőpanellel
LED fényű kijelző vezérlőpanellel
Rövid felfűtési idő
Specifikációk

Műszaki adatok

Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) kb. 30
Fűtési teljesítmény (W) 1300
Kábelhossz (m) 5
Felfűtési idő (min) 0,5
Tartálytérfogat (ml) 200
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 1,6
Csomagolási súly (kg) 2,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 345 x 113 x 190

¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae). / ³⁾ A minimális tényező, amellyel a termék élettartama meghosszabbodik, 20 °dH vízkeménységű és 15 °dH karbonátkeménységű vízzel végzett belső tesztek alapján.

A csomag tartalma

  • Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
  • Vízkőmentesítő patron: 1 Darab(ok)
  • Kézifej

Felszereltség

  • Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
Videók

Alkalmazási területek
  • Csaptelepek
  • Mosdók
  • Csempék
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Kipufogó burkolatok
  • Főzőlapok
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.