A Kärcher SC 1 Multi kompakt kézi gőztisztító vegyszermentesen tisztít és pillanatok alatt készen áll a mélytisztításra. 30 másodperc alatt felfűt, és könnyen újratölthető. A gőztisztító technikai különlegessége a kivehető víztartály és a cserélhető vízkőmentesítő patron, amely ötször hosszabb élettartamot biztosít a készüléknek. Az LED fénykijelző és a vezérlőpanel egyszerű kezelést tesz lehetővé, folyamatosan jelezve a fűtés, a készenlét vagy a patroncsere állapotát. Ez a modell innovatív 4 az 1-ben gőztisztítóvá bővíthető, így a felhasználási lehetőségek szinte korlátlanok.