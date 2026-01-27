Gőztisztító SC 1 Multi
A Kärcher SC 1 Multi egy kompakt kézi gőztisztító, amely a gyors, 30 másodperces felfűtést fejlett technológiával ötvözi a mélyreható, vegyszermentes tisztításért.
A Kärcher SC 1 Multi kompakt kézi gőztisztító vegyszermentesen tisztít és pillanatok alatt készen áll a mélytisztításra. 30 másodperc alatt felfűt, és könnyen újratölthető. A gőztisztító technikai különlegessége a kivehető víztartály és a cserélhető vízkőmentesítő patron, amely ötször hosszabb élettartamot biztosít a készüléknek. Az LED fénykijelző és a vezérlőpanel egyszerű kezelést tesz lehetővé, folyamatosan jelezve a fűtés, a készenlét vagy a patroncsere állapotát. Ez a modell innovatív 4 az 1-ben gőztisztítóvá bővíthető, így a felhasználási lehetőségek szinte korlátlanok.
Jellemzők és előnyök
Kompakt és praktikus készülékkialakítás
Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő patron
LED fényű kijelző vezérlőpanellel
Rövid felfűtési idő
Specifikációk
Műszaki adatok
|Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²)
|kb. 30
|Fűtési teljesítmény (W)
|1300
|Kábelhossz (m)
|5
|Felfűtési idő (min)
|0,5
|Tartálytérfogat (ml)
|200
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|1,6
|Csomagolási súly (kg)
|2,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus), 99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). / ²⁾ 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae). / ³⁾ A minimális tényező, amellyel a termék élettartama meghosszabbodik, 20 °dH vízkeménységű és 15 °dH karbonátkeménységű vízzel végzett belső tesztek alapján.
A csomag tartalma
- Mikroszálas huzat kézi fúvókához: 1 Darab(ok)
- Vízkőmentesítő patron: 1 Darab(ok)
- Kézifej
Felszereltség
- Tartály: kivehető és bármikor újratölthető
Videók
Alkalmazási területek
- Csaptelepek
- Mosdók
- Csempék
- Ablakok és üvegfelületek
- Kipufogó burkolatok
- Főzőlapok
